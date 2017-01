Brentford - Newcastle 1-2: Tillbaka i toppen!

Trots stora svårigheter och tre tråkiga skador besegrades Brentford och Newcastle är tillbaka i toppen av The Championship. Segern var otroligt skön men kan visa sig vara väldigt dyrköpt.

Shelveys avstängning tillsammans med Afrikanska mästerskapen gjorde att Rafa Benitez hade ovanligt få spelare till sitt förfogande, då vi varit ovanligt förskonade från skador under säsongen med undantag för ständigt otursförföljda Rolando Aarons och Massadio Haïdara. Utan de frånvarande spelarna blev startelvan den förväntade, med undantag för DeAndre Yedlin som startade som högerback istället för Vurnon Anita . På bänken var Sammy Ameobi tillbaka efter en tid på lån hos Bolton , däremot saknades Aleksandar Mitrovic på grund av skadan han ådrog sig i förra matchen. I hemmalaget började skyttekungen Scott Hogan på bänken, men om det berodde på fortsatta skadekänningar eller att huvudet befann sig i London (West Ham jagar anfallaren) ska låtas vara osagt.Darlow; Yedlin, Clark, Lascelles, Dummett; Colback, Hayden; Ritchie, Pérez, Gouffran; Gayle.: Bentley; Egan, Dean, Bjelland; Colin, Yennaris, Woods, McEachran, Field; Sawyers; Vibe.Newcastle var snabbt ute ur startblocken och började klart piggast. Det dröjde inte ens en minut innan Gayle fått iväg sitt första avslut, framspelad av Yedlin, men skottet styrdes i burgaveln. Bortalaget fortsatte att hota och fick till slut en välförtjänt utdelning närdunkade in bollen från snäv vinkel i den. Det var Gayles 20e mål för säsongen, vilket gjorde honom till den första Newcastlespelaren att uppnå den siffran sedan självaste Alan Shearer. Flera gånger tidigare under säsongen har Newcastle haft svårt att få utdelning trots intensiv press och stort spelövertag men den här gången gick det alltså vägen. Men bara minuter efter målet kom ett rejält bakslag när Gayle tvingades linka ut med vad som såg ut att vara en knäskada. Med Mitrovic frånvarande ersattes skytteligaledaren av Daryl Murphy, som öppnat sitt målkonto för Newcastle bara en vecka tidigare.Utan Gayles springande på topp blev bortalagets spel avslaget, och eftersom försvarslinjen inte hade sin bästa dag kunde hemmalaget komma till flera kvitteringschanser. Perez borde kanske utökat ledningen, men misslyckades med läget och Brentford kunde äta sig in i matchen. Hetast av alla var den gamle Blåvittspelaren Lasse Vibe som fick flera lägen att straffa Newcastle, men Karl Darlow var återigen i strålande form och avstyrde danskens alla försök. När Chris Kavanagh blåste för halvtid stod det fortfarande 1-0, mycket tack vare Darlow i mål.Hemmalaget fortsatte matchen i samma stil och skulle få en tidig utdelning. Darlow gjorde en tveksam utboxning efter en hörna, och bollen studsade till slut fram tillsom petade in 1-1 i den. Newcastle svarade direkt med att vaska fram chanser för Hayden och Perez, men lyckades inte helt återta greppet om matchen och Vibe var nära att istället ge hemmalaget ledningen. Än värre blev det när även Hayden drog på sig en skada och fick lämna planen. Hayden ersattes av Anita som oftast får spela högerback nuförtiden, men tyvärr fick han inte många minuter på sig att visa sitt värde på innermittfältet. Efter en tackling av Egan blev Anita liggande och fick bäras ut efter bara tio minuter på plan, och ersattes av mittbacken Grant Hanley. Tredje skadan för matchen vilket verkligen inte underlättade Newcastles försök att återta serieledningen!Vibe var återigen nära att förstöra helgen för skatorna men missade ännu en gång, och istället var det en av bortalagets alla inhoppare som skulle avgöra matchen. Perez stod för inlägget, ochhann före målvakten Bentley för att knoppa in 2-1 i den. Mot slutet av matchen spelade Newcastle med en slags 3-5-1-1-uppställning, där stackars Gouffran hade ont men fick spela färdigt matchen i brist på ersättare. Efter alla skador och spelavbrott visade fjärdedomaren upp hela 9 minuters övertid, och det var nervösa sådana för skatorna. Brentford tryckte på för att få med sig en poäng från matchen, men Newcastle backade hem med hela laget och kunde reda ut stormen. Hemmafansen kommer säkert att fundera över varför Hogan stannade på bänken hela matchen trots jakten på mål och vad det innebär för hans fortsättning i klubben. Eftersom Brighton förlorade borta mot Preston innebar segern att Newcastle återtog serieledningen vilket verkligen känns skönt efter en så pass tuff match!Trots tre skador, eventuellt fyra beroende på vad som hände med Gouffran, och stora besvär under matchen fick Newcastle med sig tre poäng vilket var både väldigt skönt och viktigt inför fortsättningen. Men förutom glädjen och återtagen topplacering kommer matchen innebära en hel del huvudbry för Benitez. Försvaret var darrigt och lagkapten Jamaal Lascelles imponerade inte, och det kommer vara en nervös väntan innan vi vet hur allvarliga skadorna på Gayle, Hayden och Anita är. Turen i oturen denna gång är att det återstår två och en halv vecka av transferfönstret vilket borde innebära tillräcklig tid för klubben att täppa igen luckorna i truppen. Framför allt är det Gayle som kommer vara svår att ersätta om han är borta länge, men både Mitrovic och Murphy är duktiga anfallare som kommer vilja ta chansen med båda händerna när den kommer.Nästa match spelas på onsdag, då vi har en FA-cupretur mot Birmingham att se fram emot. Räkna med omfattande rotation för att spara på de sårade spelarna från dagens match. Till dess hoppas vi på positiva besked från sjukstugan samt att Benitez funderat på åtgärder för det ovanligt darriga försvaret. Nästa ligamatch spelas kommande lördag på St James’ Park mot jumbon Rotherham, då är äntligen Jonjo Shelvey tillbaka efter avstängning vilket vi självklart ser fram emot. Till dess får vi njuta av att ha återtagit serieledningen och hålla tummarna för att segern inte visar sig vara allt för dyrköpt.