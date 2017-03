Brighton - Newcastle 1-2: Säsongsdefinierande seger

Newcastle reste till Brighton i slaget om serieledningen. För första gången på hela säsongen lyckades Newcastle segra trots att ha släppt in första målet - och Brighton förlora trots att ha gjort första målet.

Newcastle kom till ett Brighton som endast hade en förlust på hemmaplan på hela säsongen - och dessutom hade vunnit alla matcher man tagit ledningen i. Efter 90 minuter fotboll på Amex Stadium så hade Newcastle dels brutit den sistnämnda sviten, men även lyckats skriva Brightons etta i förlustkolumnen på hemmaplan till en tvåa. I och med segern gick Newcastle upp i serieledning med åtta poäng ner till Huddersfield som laget möter på lördag.Skatornas startelva såg ut som väntat, förutom att Yoan Gouffran startade på topp i Gayles skadefrånvaro. Både Aleksandar Mitrovic och Daryl Murphy placerades på bänken. Noterbart även att Rob Elliot återigen satt på målvaktsbänken istället för utfrusne Matz Sels.Darlow; Yedlin, Lascelles, Clark, Dummett; Shelvey, Colback; Ritchie, Diamé, Atsu; GouffranBrighton ställde i sin tur upp med ett högklassigt manskap med Sam Baldock och Glenn Murray på topp, som tillsammans gjort 27 mål den här säsongen. Kanterna flankerades av en av Championships mest högaktade spelare i Anthony Knockaert, tillsammans med formstarke Jamie Murphy. Noterbart här är att Dale Stephens startade, som innan matchen mot Newcastle inte hade förlorat en enda match i årets Championship-säsong.Stockdale; Bruno, Duffy, Dunk, Pocognoli; Knockaert, Stephens, Sidwell, Murphy; Baldock, MurrayHemmalaget började starkt. Pocognoli slog ett inlägg mot Newcastles straffområde, varpå Ciaran Clark nickade bort bollen rakt på högerbacken Brunos fötter utanför straffområdet. Bruno drog till på volley och fick en oerhört fin träff som Darlow räddade.Därefter nickade Dummett bollen mot Matt Ritchie på defensiv planhalva. En Brighton-spelare hann före och fälldes av Ritchie vilket resulterade i frispark för Brighton. Från frisparken valde man att lobba bollen över Newcastles mur där Sam Baldock stod välplacerad och sköt på volley – men Darlow förnekade återigen Brighton att ta ledningen efter en fin räddning.Räddningen kostade Newcastle en hörna och sedermera ett straffmål. Det var Ciaran Clark som backandes höll i Glenn Murray, som i sin tur föll över Clark, och domare Robert Madleys hand pekade mot straffpunkten.klev själv fram för att ta straffen, och placerade distinkt bollen i Darlows högra hörn.till Brighton efter endastminuters spel, Murraysmål för säsongen.Strax efter ledningsmålet hade hemmalaget goda möjligheter att utöka ledningen. Jonjo Shelvey delade ut en axel mot axel på Jamie Murphy, domare Madley tvekade en aning men blåste sedermera frispark i Brightons favör. Frisparken slogs in i straffområdet, nickades bort av Lascelles till Glenn Murray som sköt på volley – men Darlow bjöd på ännu en bra räddning efter volleyskott.Newcastles första veritabla målchans kom i den 45e matchminuten strax innan halvtid. Bortalaget erövrade boll på offensiv planhalva. Shelvey spelade bollen till Atsu, som klackskarvade den vidare till en kvickt löpande Yedlin som förde med sig bollen på högerkanten. Yedlin spelade in bollen till Atsu som hade löpt in i straffområdet. Ghananen avlossade en bredsida mot Brighton-målet som gick allt för centralt för att ställa till problem för Stockdale i hemmamålet.Brighton gjorde uppenbarligen den bästa halvleken av de båda lagen och skapade flest chanser. Efter straffmålet var dock känslan att Newcastle fick ta över taktpinnen en aning, men utan att lyckas skapa några skarpa chanser. Darlow visar återigen att han är en skicklig skottstoppare, samtidigt som avsaknaden av Isaac Hayden en sådan här match var än större än avsaknaden utav Dwight Gayle, även fast den också var kännbar.Återigen var det hemmalaget som började starkast. Brighton fick en frispark tilldelat vid långsidan, uppskattningsvis 35-40 meter från mål. Knockaert la en högt skruvad boll in i Newcastles straffområde. Darlow hängde tvätt en aning och istället fick Paul Dummett agera målvakt när han på volley rensade bollen över ribban strax innan den skulle dimpa ner innanför mållinjen.Hemmalagets Sam Baldock fick därefter en fenomenal djupledsboll slagen till sig. Baldock vände tillbaka och spelade bollen till Knockaert. Fransmannen gick inåt i banan och sköt med sin vänsterfot, men Darlow var med på noterna och räddade Newcastle ännu en gång.Newcastle fick sedan matchens bästa målchans när Stockdale frispelade Yoan Gouffran. Gouffran blev alltså ensam med hemmamålvakten, men stressade iväg ett skott på Stockdales ben som en Brighton-spelare sedan kunde ta hand om.Det skulle hädanefter bli mer Newcastle. Rafas första byte kom i 74e matchminuten när Daryl Murphy byttes in till förmån av Jack Colback.Den nyligen inbytte Murphy hade en stark nick på mål efter att ha fått bollen serverad till sig av Ritchie från högerkanten – men Stockdale styrde ut bollen till hörna för bortalaget.På hörnan skulle Newcastle komma att bjuda på ett av de märkligare målen man sett av Newcastle på senare tid. Det var Ritchie som skruvade hörnan inåt. Stockdale boxade ut bollen där Atsu stod redo för skott. Ghananen avlossade ett volleyskott som gick via Murphy på en touch till Diamé som lite lätt vinklade foten varpå bollen fick en märklig bana och gick in i högra krysset. Tacksamt för Newcastle, kvitterat så sent som i denmatchminuten,Efter målet byttes även Ayoze Perez in istället för Gouffran.Newcastle fortsatte forcera och Brighton gjorde likaså. Båda lagen gick för tre poäng, men i slutändan var det Newcastle som drog det längsta strået. Ritchie slog en iögonfallande krossboll i djupet till Christian Atsu. Atsu bjöd på en magnifik nedtagning och spelade bollen in i straffområdet därkyligt stannade upp för att skapa yta, och sedan pricksköt intill Newcastle i denmatchminuten. Eufori bland bortasupportrarna och serieledningen var återigen annekterad.Inför matchen sa Benitez att matchen inte var säsongsdefinierande. Och visst, den här solitära matchen avgjorde ingenting, men det var ett enormt kliv mot Premier League. När man tar segrar på det sättet som Newcastle tog segrar på igår så brukar det på något sätt indikera att man har det som krävs för att vinna. Personligen kunde jag aldrig se Newcastle hämta upp 1-0-underläget när lagen gick in i halvtid. Men när man sedan började vittra en kvittering så kände man att allting kunde hända. Otroligt roligt för kritiserade Perez att få skjuta in det avgörande målet och serieledningen till Newcastle. För detta kan bli tre säsongsdefinierande poäng.Initialt kände jag en stor avsaknad av både Isaac Hayden och Dwight Gayle. Haydens bollvinnarinstinkt och väckande glidtacklingar, i kombination med hans djupledsspel. Gayles instinkt för att skjuta fotbollar i nätmaskor. Nu spekuleras det i att Gayle kan vara tillbaka redan på lördag mot Huddersfield, låt så vara fallet.Och straffen? Den kändes inte objektivt solklar, utan en sådan som båda lagens supportrar tycker är solklar åt det andra hållet. Personligen ser jag ingen idé att protestera. Clark håller uppenbarligen i Murray, och domarna har blivit informerade om att agera hårdare på fasthållningar i straffområdet vid hörnor.På lördag möter Newcastle Huddersfield på bortaplan, och därefter Jaap Stams imponerande Reading, även den på bortaplan. Dessa tre matcher mot Brighton, Huddersfield och Reading är på pappret de svåraste man kan hitta i The Championship. Men Newcastle är ligans bästa bortalag, där man totalt under säsongen plockat 38 poäng, tre mer än på hemmaplan. Tvåan Brighton har endast plockat 29 på bortagräs.De kommande två matcherna, men framförallt den kommande matchen, är garanterat säsongsdefinierande. Skulle Newcastle förlora mot Huddersfield kan det innebära att The Terriers endast har två poäng upp till Newcastle. Vid vinst blir plötsligt avståndet fem. Ett skolexempel på en sexpoängsmatch.Newcastle har under säsongen visat på en förskräcklig oförmåga att vända matcher - men igår gjorde man det mot ligans mest kassaskåpssäkra lag. Newcastle presterar över mina förväntningar. Det var länge sedan sist.