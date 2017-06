Cheick Tioté tragiskt avliden

Cheick Tioté, 1986 - 2017

Det är med stor sorg vi nås av nyheten att vår tidigare spelare och hjälte Cheick Tioté avlidit efter en träning med sitt kinesiska lag Beijing Enterprises.





Efter några säsonger som nyckelspelare tappade Tioté sin plats i laget och lämnade så sent som i vintras för nya äventyr. Ett äventyr som slutade alldeles för tidigt. Idag kollapsade Tioté vid en träning och fördes omedelbart till sjukhus, men hans liv gick inte att rädda. Våra tankar är med hans familj, vänner och nya och gamla lagkamrater.



Vila i frid, Cheick. Vi glömmer dig aldrig.



0 KOMMENTARER 303 VISNINGAR 0 KOMMENTARER303 VISNINGAR JOEL SJÖDELIUS

På Twitter: @josjo84

2017-06-05 18:35:00

