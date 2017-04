2017-04-05 20:45

Newcastle - Burton Albion



En snabbis innan avspark.

2017-04-05 20:35:37

Newcastle tog emot Wigan på St James' Park i den 39e omgången av The Championship. Efter en insats som blandade och gav stod till slut Newcastle som segrare och tog tre mycket viktiga poäng när man nu går in i slutskedet av säsongen.Benitez har sedan säsongen började påpekat att april månad är det mest avgörande skedet för Newcastle om man vill nå Premier League. Detta skede inleds mot bottenplacerade Wigan på St James' Park.Newcastle fick nöja sig med en poäng mot Birmingham efter en mållös och relativt händelsefattig match på St Andrews. En liten tröst i frustrationen var dock att toppkonkurrenterna båda förlorade helgens matcher.Newcastle klappade igenom totalt hemma mot Fulham senast och måste nu snabbt hitta tillbaka in på rätt väg igen. Första chansen till bättring kommer i lördagens bortamatch mot ett formsvagt Birmingham.Efter att ha gett sig själva ett riktigt bra läge efter de tre tuffa bortamatcherna i rad så stod Newcastle plötsligt för en av säsongens riktiga bottennapp. Gästande Fulham tilläts kontrollera matchen totalt, och tog vara på den chansen fullt ut.Marig match mot ett av lagen som fortfarande jagar en play off plats väntar serieledande Newcastle på lördagseftermiddagen i form av gästande Fulham FC.Newcastle riktade än en gång in sig på kontringsspel mot tufft motstånd, men den här gången räckte det inte hela vägen till seger. 0-0 blev resultatet i en match som kunde vägt över åt vilket håll som helst.Det blev inte exakt den välspelade pjäs som många innan hade hoppats på. Mycket av detta berodde till stor del på en domare som beslöt sig för att han minsann förtjänade att spela huvudrollen. De stående ovationerna på Kirklees Stadion uteblev.Huddersfield och Newcastle drabbas samman i vad som kan vara en av de på förhand mest intressanta matcherna för säsongen. Kommer skatorna lyckas sänka de tyska terriernas ubåt eller blir det Wagner och hans pojkar som går vinnande ur spelet?