Fem rappa innan matchstart.

Rappa frågor som är fem till antalet.

Startelvor



Newcastle: 4-4-1-1: Darlow; Anita, Mbemba, Lascelles, Dummett; Ritchie, Shelvey, Diame, Gouffran; Perez; Gayle.



Sheffield Wednesday: 4-4-2: Westwood; Hunt, Loovens, Lees, Pudil; Wallace, Jones, Bannan, Reach; Fletcher, Hooper. Dwight Gayle har två mål upp till Leeds målgalna kiwi, äter han upp avståndet idag? Fortsätter Chancel Mbemba att imponera och visar han Benitez att hans tid i frysboxen en gång för alla borde vara över? Den forne Chelsea talangen Sam Hutchinson kan mycket väl ha varit bästa spelaren på plan senast och han är en absolut nyckel i Carvalhals gäng. Hur kommer de hantera hans frånvaro? Kommer det att synas och kommer det att gynna Newcastle? Fortsätter Matt Ritchie på sin finfina form? Diamé gjorde det bra senast som centralmittfältare bredvid Shelvey, kan senegalesen göra om den insatsen och isåfall kommer det betyda att Colback hålls utanför startelvan när han är hundraprocentig igen?

Bonusfråga för den insatte. Varför startar Dummett(igen)? Hur kan förbannelsen en gång för alla brytas?



Svara gärna på frågorna innan matchen om ni känner för det.

2017-04-08 18:02:00

