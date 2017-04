2017-04-08 18:30

Sheffield W - Newcastle

2-1



Daryl Murphy och hans Newcastle föll mot Ugglorna och tappade serieledningen på köpet

Förlust och tappad serieledning

Newcastle stod för en tämligen blek insats på Hillsborough under lördagskvällen, vilket resulterade i både nederlag och tappad serieledning.





Första halvlek

Sin vana trogen ligger Rafas fokus under första delen av matchen på bortaplan att stänga ner motståndarnas spel och kontrollera både tempo på spelet och vart motståndarna får tid och yta. Detta innebär att hemmalaget har det mesta av bollen och NUFC sitter ganska djupt och försvarar.



Precis som på St James’ Park tidigare under säsongen känns dock Wednesday tunga och farliga i det de företar sig på offensiv planhalva.



Förre mackem-spelaren Fletcher får nästa bra läge efter dryga kvarten, men han får felträff i bra läge och får se sitt skott smita utanför.



Efter knappa halvtimman tvingas skyttekungen



Det sista som händer innan halvtid är att



Andra halvlek

I upptakten på andra halvlek har gästande Newcastle sin bästa period i matchen, och samme Shelvey tvingar fram ett par bra ingripanden från målmannen Westwood.



Trots den pigga starten är det hemmalaget som relativt snart återtar kommandot, och kvarten in i andra kommer även ledningsmålet. Mittbacken Lees når högst på en frispark från Wallace, och knoppar dit 1-0. Återigen svagt försvarsspel på en fast situation, där de svartvita såg väldigt passiva ut.



Knappt tio minuter senare ökar Ugglorna på genom mackem-Flecher som efter ett inkast besegrar Lascelles i luftduellen och nickar dit Wednesdays andra mål bakom en chanslös Darlow. Återigen tvivelaktigt försvarsspel på en fast situation från NUFC.



Rafa slänger in Atsu och Mitrovic i jakten på reducering, vilket också kommer, men allt för sent. Med matchuret uppe på 88 minuter blockeras Mitrovic avslut, men inte bättre än att bollen studsar fram till Shelvey som sätter bollen i nät.



I det absoluta slutsskedet får Newcastle chansen att få till en, i det här läget rätt oförtjänt, kvittering, men Shelvey drar sin frispark rakt in i muren och chansen blir till intet.



Summering

Matchen är slut, och Ugglornas seger får betecknas som helt rättvis. Man är tunga att möta, och det känns som de passar Newcastle väldigt illa. Att man nu har två förluster mot Sheffield stärker bara den känslan ytterligare.



För Newcastles del stod man inte att känna igen det stabila bortaspel som man blivit van vid under hela säsongen, och många spelare såg inte ut att vara riktigt ”där”. Fasta situationer fortsätter att gäcka, och det känns som det blivit än värre i och med Clarkes skada. Varken Mbemba eller Lascelles känns helt stabila i luftspelet. Gayles skada lägger ytterligare sur eftersmak på denna match, återstår att se hur länge han blir borta denna gång.



Det enda positiva man kan ta med sig är att Huddersfield förlorade mot

Allt ligger fortfarande i lagets egna händer, och man befinner sig fortfarande i en bra position.



Matchfakta:

Sheffield W – Newcastle U 2-1 (0-0)



NUFC: Darlow, Anita, Dummett, Diame (Atsu 72), Lascelles, Mbemba, Shelvey, Perez, Gayle (Murphy 29), Ritchie (Mitrovic 78), Gouffran.

Kvar på bänken: Haidara, Elliot, Gamez, Ameobi.



Varningar: Diame



Målskyttar: Shelvey 88



SWFC: Westwood, Hunt, Lees, Loovens (Sasso 46), Pudil, Wallace (Semedo 73), Jones, Bannan, Reach, Hooper (Rhodes 58), Fletcher.

Kvar på bänken: Wildsmith, Winnall, Palmer, Forestieri.



Varningar: Wallace, Bannan



Målskyttar: Lees 59, Fletcher 68



Publik: 28 883

Sheffield W -Newcastle Kieren Westwood

Jack Hunt

Tom Lees

Glenn Loovens

Daniel Pudil

Ross Wallace

David Jones

Barry Bannan

Adam Reach

Gary Hooper

Steven Fletcher



Avbytare

Fernando Forestieri

Liam Palmer

Jordan Rhodes

Vincent Sasso

Jose Semedo

Joe Wildsmith

Sam Winnall

Karl Darlow

Vurnon Anita

Chancel Mbemba

Jamaal Lascelles

Paul Dummett

Matt Ritchie

Jonjo Shelvey

Mohamed Diame

Yoan Gouffran

Ayoze Perez

Dwight Gayle



Avbytare

Sammy Ameobi

Christian Atsu

Robert Elliot

Jesus Gamez

Massadio Haidara

Aleksandar Mitrovic

Daryl Murphy



2017-04-09 09:57:57

