Gayle med i säsongens bästa elva

På tillställningen EFL Awards tilldelades Dwight Gayle som enda Newcastle-spelare en plats i säsongens bästa elva i The English Football League. Brightons Anthony Knockaert utseddes till säsongens bästa spelare.

Årets upplaga av EFL Awards är avverkad, där spelare, klubbar och fans får utmärkelser för diverse prestationer under året. Utmärkelserna gäller därmed för spelare i klubbar från League Two till The Championship.



Dwight Gayle blev föga överraskande utsedd till anfallare när årets lag skulle utses för spelare i The Football League. Trots skadekavalkader har anfallaren stått för 22 ligamål, två mindre än skytteligaledaren i The Championship Chris Wood. Gayles målsnitt dividerat på antal spelade minuter är dock bättre än samtliga skytteligaplacerade kollegor i ligan, med ett snitt på ett mål var 97:e minut.



Brighton & Hove Albions nyckelspelare Anthony Knockaert blev utsedd till ligans bästa spelare. Knockaert har gjort 13 mål och nio assist på 40 matcher i ligan. Newcastles Matt Ritchie, som troligen aspirerade om en plats i säsongens bästa elva, har gjort elva mål och åtta assist i ligan på 38:a matcher, men stått för 15 mål och tio assist totalt med cupspel inräknat. Trots det fanns det ingen plats för Ritchie i elvan.



Årets lag:



Målvakt: David Stockdale (Brighton & Hove Albion)

Försvarare: Enda Stevens (Portsmouth)

Försvarare: Pontus Jansson (Leeds United)

Försvarare: Sonny Bradley (Plymouth Argyle)

Försvarare: Conor McLaughlin (Fleetwood Town)

Mittfältare: Josh Morris (Scunthorpe United)

Mittfältare: Aaron Mooy (Huddersfield Town)

Mittfältare: Anthony Knockaert (Brighton & Hove Albion)

Anfallare: Chris Wood (Leeds United)

Anfallare: Billy Sharp (Sheffield United)

Anfallare: Dwight Gayle (Newcastle United)

Tränare: Darren Ferguson (Doncaster Rovers)

2017-04-10 11:33:00

