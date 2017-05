Officiellt: Ny tröjsponsor till 2020

Funbet88 är Newcastles nya tröjsponsor i ett samarbete som sträcker sig över tre år. FUN88 är ett kinesiskt bettingföretag. Vad sponsorskapet kommer ge Newcastle för avkastning är däremot okänt i nuläget.

Det var relativt tidigt fastställt att man inte skulle förnya det avskyvärda samarbetet med låneföretaget ”Wonga” efter den här säsongen. The Chronicle rapporterade redan i mars att Newcastle hade tre kort på bordet. Möjliga tröjsponsornamn det talades om då var ett okänt inhemskt företag, Newcastle Brown Ale och ett kinesiskt företag. I mars rapporterades det även om att Lee Charnley hade varit i Kina för att diskutera om ett eventuellt samarbete med det kinesiska företaget. I förmiddags läckte det bilder på sociala medier om hur den kommande säsongens matchtröjor skulle se ut, och senare på eftermiddagen bekräftade även klubben ryktena. FUN88 kommer prägla Newcastles tröjor i tre år framöver, vilket troligen endast är ett startskott för att vidaresprida Newcastle på den kinesiska fotbollsmarknaden.Även fast det varit relativt tyst om Mike Ashley den gångna säsongen så kom The Telegraph med rapporter om att ett kinesiskt företag ska ha varit intresserat av att köpa Newcastle från Ashley. Huruvida det låg någonting i de ryktena eller inte får vara osagt, men Kinapräglat på något sätt skulle i alla fall Newcastle bli. Nathan Walker, styrelsemedlem på FUN88 beskriver sin glädje över samarbetet såhär: ”It’s a hugely exciting time to partner with one of the most famous clubs in English football.”I övrigt så har klubben lagt stort fokus på att få en historisk prägel på Newcastles matchtröjor den kommande säsongen. Man kommer hylla Newcastles 125-årsjubiluem genom att trycka ”125” under klubbemblemet. Samtidigt utbasunerades det att shortsen kommer vara svarta, och strumporna likaså med en vit toning. Dessutom kommer man på baksidan av tröjorna använda röd text för att göra tröjan mer nostalgisk. Lee Charnley förklarar designen såhär: "The anniversary crest, simplicity of the design and the red numbers on the back of the shirt are just small touches that make it a special kit for a milestone season."Värt att nämna är dock att tröjsponsorn endast kommer finnas på alla vuxentröjor, då det bestrider lagen att marknadsföra eller uppmuntra spel på barnkläder.Lämna gärna era synpunkter på stället i kommentarsfältet. Ni kan se bild på matchstället här: https://twitter.com/MOTDmag/status/864139470987300864/photo/1