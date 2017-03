Huddersfield-Newcastle: Ze terriers are coming!

Huddersfield och Newcastle drabbas samman i vad som kan vara en av de på förhand mest intressanta matcherna för säsongen. Kommer skatorna lyckas sänka de tyska terriernas ubåt eller blir det Wagner och hans pojkar som går vinnande ur spelet?

Det är nu det brakar loss på allvar gott folk. Championship s megafavorit Newcastle beger sig ned till Yorkshire för att ta emot säsongens stora överraskningsgäng Huddersfield som charmat och förvånat hela England med sina fina resultat och sin ytterst ”moderna” fotboll.Det är som sagt en intressant match på många sätt detta. Inte endast en match mellan två formidabla topplag utan också en match mellan det förgångna och det förnyade. En kamp mellan den gamla skolan och den nya och moderna. Rafael Benitez, spanjoren som vann de absolut största titlarna för lite mer än ett decennium sedan och som de flesta tror befinner sig på nedgång i karriären. Det går helt enkelt inte att vinna längre med den försiktiga och överkontrollerande fotbollen som spanjoren alltid har predikat och stått för. Och den som håller i andra änden utav repet är David Wagner. Den hyllade unga tysken som blivit utsedd till Klopps rättmätiga arvtagare. Och det han hittills har åstadkommit med Huddersfield kan ingen snacka bort(förhoppningsvis, det verkar som det faktiskt alltid händer så småningom). Jag ber förresten om ursäkt för rubriken, den har ju helt och hållet vandrat iväg från logikens fruktsamma stig då det såklart är Newcastle som besöker Huddersfield och inte tvärtom. Men jag kunde inte motstå frestelsen.Detta är en på många sätt symbolisk match.Känslan man får utifrån är att det är ett sporrat Newcastle som kommer till spel idag. Det märks på Benitez alla uttalanden att det finns en enorm respekt för Huddersfield och man vet vilken betydelse den här matchen kan komma att ha för den återstående delen utav säsongen. Dwight Gayle bedöms vara tillräckligt frisk fysiskt för att kunna spela vilket är ett gigantiskt plus för laget. Newcastle tenderar att bränna många flera klara målchanser utan ligans främsta målgörare vilket ju inte kräver en djupare förklaring till varför direkt. Isaac Hayden är fortfarande skadad dock vilket är synd, Newcastle hade behövt sin starkast möjliga elva idag. Jag har mina förhoppningar på att Newcastle inte inleder lika passivt som i förra mötet mot Brighton , nu löste det sig ju i alla fall men känslan som råder är att med den formen Huddersfield befinner sig i för tillfället så kan en sådan inledning straffa Newcastle mycket, mycket hårdare den här gången.För att ni ska få en liten känsla för dagens motståndare så ska jag redogöra för er lite statistik om ”The Wagner Boys”. Snittåldern i Huddersfield ligger på 23,7 år vilket är 3 år yngre än snittåldern i Newcastle(26,8). Man är ett av de lagen som slår flest passningar per match i ligan(Cirka 500). Endast Fulham och Reading snittar fler passningar per match. Man är ett lag utan särskilt stora profiler, den klart störste är Manchester C ity ägda australiensaren Aaron Moy som enligt många är navet på innermittfältet. Man har en tysk mittback som heter Schindler i efternamn vilket är en kombination med bokstäver som folk har starka associationer till. Även Elias Kachunga måste nämnas också då han är den enda spelaren i laget som startat varenda ligamatch i år. Huddersfield är med en snabb summering ett väldigt intressant lag och ett väldigt starkt kollektiv. Sean Scannell, Kasey Palmer och nämnda Christopher Schindler riskerar att missa matchen men om sanningen ska fram så är det svårt att veta om detta kommer påverka Huddersfield alls. Som sagt det är ett starkt lag över allting annat. Individerna är inte vad som är så framstående. Personligen så tycker jag det är mycket intressant hur de tycks spela utan någon riktigt duktig anfallare.Huddersfield har 7 raka matcher utan förlust i ligan. Newcastle har 9 raka utan att behöva smaka på torsken.Newcastle har skrapat ihop 38 poäng på bortaplan i år vilket är bäst i hela serien med ganska så klar marginal(Brighton tvåa på 29 poäng).Huddersfield är 2:a i tabellen över främsta hemmalag. De har plockat hem 38 poäng på Kirklees Stadium i år. Endast slagna av Brighton i detta avseende som har 42 poäng.Både Huddersfield och Newcastle tenderar att dominera bollinnehavet. Terrierna något bättre dock då snittet ligger på 55 % i jämförelse med Newcastles 53 %.Huddersfields två främsta målgörare är Elias Kachunga på 10 mål och Nakhi Wells på 9 mål. Även tillsammans så kommer inte duon upp i Dwight Gayles målskörd vilket ligger på 20 mål.Jag vågar inte tippa utgången utav matchen då det allt som oftast under säsongen har gått precis tvärtom mot vad jag har trott på förhand. Men jag är hyfsat säker på att vi kommer få en väldigt rafflande och spännande match. Newcastle har ligans mest suveräna individer som kan med en aktion avgöra matcher såsom denna men Huddersfield har den formidabla strukturen och det kollektiva spelet där alla tycks dra åt precis samma håll. Det är så öppet det kan bli.- Benitez tankar om dagens motståndare.Matchen sänds på Viaplay med start 18.25.Lägger till det kontroversiella uttalandet att alla som inte är Liverpool eller Arsenal supportrar som väljer att se den matchen före den här matchen är inte äkta beundrare utav den engelska fotbollen. Skärpning!