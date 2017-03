2017-03-18 16:00

Birmingham - Newcastle



Dags för uppryckning.

Inför Birmingham–Newcastle



Newcastle klappade igenom totalt hemma mot Fulham senast och måste nu snabbt hitta tillbaka in på rätt väg igen.

Första chansen till bättring kommer i lördagens bortamatch mot ett formsvagt Birmingham.

0 KOMMENTARER 241 VISNINGAR 0 KOMMENTARER241 VISNINGAR PER LIDHOLM

2017-03-18 08:20:00

ANNONS:

Fler artiklar om Newcastle

Newcastle

2017-03-18 08:20:00

Newcastle

2017-03-13 08:07:46

Newcastle

2017-03-11 11:01:53

Newcastle

2017-03-07 23:34:55

Newcastle

2017-03-05 14:49:00

Newcastle

2017-03-04 11:45:00

Newcastle

2017-03-01 19:00:00

Newcastle

2017-02-27 22:17:00

Newcastle

2017-02-26 23:28:00

Newcastle

2017-02-25 12:00:00

ANNONS:

Serieledarna reser ner till Birmingham med en svårtydd formkurva. De tunga segrarna mot Brighton och Huddersfield följdes upp med ett godkänt kryss mot Reading , innan sedan Fulham mer eller mindre körde över ett tamt Newcastle på St James Park.Ser man till de fem senaste matcherna har det blivit två vinster, två kryss och en förlust. Godkänd form, men samtidigt har jagande Brighton och Huddersfield knappat in.Under fredagkvällen gick dock Huddersfield på en rejäl mina när bottenlaget Bristol City gick och vann med hela 4–0. Det gör att Newcastle inför lördagens match är sex poäng före Huddersfield på tredjeplatsen.Jag behöver knappast förklara närmare varför tre poäng mot Birmingham vore massiva. Huddersfield kommer då fortfarande ha en match mindre spelad, men vinner man den är avståndet fortfarande sex poäng.Mellan Brighton och Newcastle är det dock betydligt tightare. Sex måls bättre målskillnad för Newcastle är allt som skiljer lagen åt. Båda ligger just nu på 77 poäng.Newcastle har dragit på sig en del skador på sistone. Ciaran Clark skadade sig senast och kommer att missa matchen. Det är ännu oklart hur länge han blir borta.Sedan tidigare saknas Isaac Hayden DeAndre Yedlin , Rolando Arrons och Jamie Sterry I mitten av december tog Gianfranco Zola över som manager, men italienaren har haft en tuff första tid i klubben. Det dröjde till elfte matchen innan första segern kom och Birmingham ligger på en medioker 17:e plats.Med fem poäng ner till nedflyttningsstrecket är man ännu inte helt säkra.Inför lördagens match har man tre matcher utan seger och de fem senaste har resulterat i en seger, ett kryss och tre förluster. Sett över de tio senaste har det endast blivit två trepoängare.Enligt rapporterna har Birmingham inga skador på betydande spelare. Anfallaren Clayton Donaldson som missat de tre senaste månaderna kan vara redo för en comeback. Cheick Keita och Jacques Maghoma är också tillgängliga igen.Newcastle och Birmingham har hunnit med att möta varandra tre gånger under säsongen. I ligan tog stod Dwight Gayle för ett hattrick när Newcastle tog en klar 4–0-seger på St James Park.Sedan lottades man emot varandra i FA-cupens tredje omgång. Efter 1–1 på St Andrew’s vann Newcastle sedan returen med 3–1.Om vi tittar längre bakåt har Newcastle två segrar, sex kryss och två förluster på de tio senaste mötena St Andrews.Senaste förlusten kom säsongen 01/02 Då Kireon Dyer gjorde tröstmålet. Senaste vinsten kom säsongen 10/11. Målskyttar då var Peter Lövenkrands och Leon Best.Med en veckas spelledigt och ett landslagsuppehåll för dörren kan vi räkna med att Rafa Benitez ställer upp med bästa möjliga manskap.I Clarks frånvaro lär Grant Hanley få chansen ( Chancel Mbemba var på bänken senast, men känns utfryst av Benitez). Jesus Gamez och Vurnon Anita lär göra upp om att starta på högerbacken.DarlowGamez (Anita) Lascelles Hanley DummettShelvey ColbackRitchie Diame Gouffran (Atsu)Gayle(Kan även skrivas ut som en 4-4-1).Här går vi på manskapet i senaste matchen mot Cardiff (1–1):Kuszczak, Bielik, Shotton, Robinson, Nsue, Davis, Tesche, Kieftenbeld, Grounds, Gardner, JutkiewiczNewcastle är absolut favoriter mot ett Birmingham som varit svaga i flera månader. Dessutom är det tydligt hur Benitez mannar den här säsongen faktiskt presterar bättre på bortaplan. Orsakerna kan vara flera. Dels vågar vissa lag flytta fram positionerna i större utsträckning, vilket har öppnat upp ytor för Gayle (innan skadan). Visst, en ganska enkel förklaring, men det här laget bemästrar omställningsfotboll på ett helt annat sätt än kreativt bolltrillande framför motståndarnas straffområde. Sedan visar detta Newcastle gång på gång tecken på svagheter rent mentalt och kanske finns det också någon skum form av låsning hos flera spelare på St James Park.Hur som helst, Huddersfields förlust på fredagskvällen blir förhoppningsvis den boost som det här laget behöver. Om nyckelspelare som Shelvey, Gayle och Ritchie levererar och åter höjer sig ett par snäpp finns alla förutsättningar för en ny bortaseger.Ett visst frågetecken finns i försvaret när Clark saknas, men en spelare som Hanley har väl egentligen inte gjort bort sig när han fått chansen, och lär vara motiverad ut i stortårna att visa att han håller måttet. Personligen är jag mer oroad över Lascelles som stundtals varit direkt undermålig den senaste tiden.Men om gör var de ska kommer ett lag som Birmingham bjuda på möjligheter. Någon av dem måste bara tas. Vågar vi säga 0-2 och ett steg närmare uppflyttning?Newcastle klappade igenom totalt hemma mot Fulham senast och måste nu snabbt hitta tillbaka in på rätt väg igen. Första chansen till bättring kommer i lördagens bortamatch mot ett formsvagt Birmingham.Efter att ha gett sig själva ett riktigt bra läge efter de tre tuffa bortamatcherna i rad så stod Newcastle plötsligt för en av säsongens riktiga bottennapp. Gästande Fulham tilläts kontrollera matchen totalt, och tog vara på den chansen fullt ut.Marig match mot ett av lagen som fortfarande jagar en play off plats väntar serieledande Newcastle på lördagseftermiddagen i form av gästande Fulham FC.Newcastle riktade än en gång in sig på kontringsspel mot tufft motstånd, men den här gången räckte det inte hela vägen till seger. 0-0 blev resultatet i en match som kunde vägt över åt vilket håll som helst.Det blev inte exakt den välspelade pjäs som många innan hade hoppats på. Mycket av detta berodde till stor del på en domare som beslöt sig för att han minsann förtjänade att spela huvudrollen. De stående ovationerna på Kirklees Stadion uteblev.Huddersfield och Newcastle drabbas samman i vad som kan vara en av de på förhand mest intressanta matcherna för säsongen. Kommer skatorna lyckas sänka de tyska terriernas ubåt eller blir det Wagner och hans pojkar som går vinnande ur spelet?Newcastle reste till Brighton i slaget om serieledningen. För första gången på hela säsongen lyckades Newcastle segra trots att ha släppt in första målet - och Brighton förlora trots att ha gjort första målet.Newcastle gästar serieledande Brighton & Hove Albion under tisdagskvällen i kampen om förstaplatsen. Med ett formstarkt Huddersfield som jagar Newcastle i tabellen så är matchen mot Brighton inledningen på en vital fotbollsvecka för skatorna.Det skulle ju bara bli en sprudlade dag på St James ' Park där tre enkla poäng skulle inkasseras. Men som så ofta förut så blev man påmind om att det inte finns någonting som "tre enkla poäng".Det är provocerande överlägsna Newcastle som tar emot ett Bristol i fritt fall. Kan Batmans vänner chocka skatorna och ta med sig tre ytterst viktiga poäng hem till Bristol eller blir detta en enkel eftermiddag för Benitez mannar?