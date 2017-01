Inför Birmingham-Newcastle: Sei pronto signor Zola?

Klockan 16.00 svensk tid idag så kickar den tredje omgången av FA cupen igång för Newcastles del och motståndet som väntar är Birmingham City, som så många gärna nämner tränas nuförtiden av den gamle Chelsea ikonen Gianfranco Zola.

Läget hos di’ blåe

Det är alltså i västra Midlands, i Storbritanniens näststörsta stad som dagens höjdpunkt kommer att äga rum. Det är en drabbning mellan två lag i stort behov av en liten moralhöjare då senaste tidens resultat har varit av den dystrare sorten.Det var en relativt tung vinter månad som Newcastle har fått lämna bakom sig med 12 vunna poäng av 21 möjliga med tunga förluster mot Sheffield Wednesday och Blackburn avfärdade. Berömmet som Benitez har vant sig vid att få ta emot vecka in och vecka ut har lyst med sin frånvaro senaste månaden då spelet inte imponerat särskilt mycket vilket såklart är en logisk händelseutveckling. Även om Benitez själv öppet har uttryckt sin vilja att fylla på Newcastles troféskåp med cuptitlar så kommer det att roteras en del i startelvan på grund av den täta matchningen som laget har genomlidit den senaste tiden. Och förutom roterandet så saknas vissa spelare på grund av skador eller på grund av afrikanska mästerskapen som av vana trogen alltid kommer med sin taskiga tajming i januari. Saknas på grund av den förstnämnda ursäkten väntas Ayoze Perez göra då han under veckan har haft problem med sin vad. Och precis som tidigare så saknas också Rolando Aarons och Jesus Gamez som bägge två är långtidsskadade. Och till afrikanska mästerskapen drar Mohamed Diamé, Chancel Mbemba och Christian Atsu. Diamé och Atsu är riktigt kännbara tapp för Newcastle och det går inte annat än att känna en viss frustration då Diamé t.ex. verkligen såg ut att ha kommit igång efter att ha inlett säsongen blekt. Det är också bekräftat av Benitez att Mitrovic startar matchen då Gayle är i starkt behov av lite vila. Detta har glatt många supportrar då Mitrovic vara eller icke vara i Newcastle har varit en populär diskussion den senaste veckan. Även Achraf Lazaar förväntas starta matchen. Sedan så är frågan vem som tar rollen som tia då både Diamé och Perez med största sannolikhet inte kommer att delta. Jag skulle kunna tänka mig att om Benitez inte vill tvingas ändra från sin favoritformation och spela Murphy och Mitrovic på topp så skulle man kunna flytta fram Yedlin högre upp i banan och flytta in Ritchie mer centralt i banan. Alltså ha Yedlin som ytter och Ritchie som tia. Men vem vet kanske Perez kommer till start trots skadebekymmer. De flesta införrapporteringar verkar tro starkt på det. Birmingham Mail t.ex. går till och med steget längre och hävdar att Henri Saivet kommer att starta matchen vilket åtminstone skulle förvåna mig då Saivet har sprungit runt på St Etiennes centrala mittfält hela säsongen.Man måste nog som Newcastle supporter agera ödmjukt i denna situation då de problem man själv brottas med kan inte annat än att räknas som småpotatis i jämförelse med vad Birmingham supportrar måste genomlida i nuläget. Den oerhört populäre och intressanta Gary Rowett som med ytterst små medel hade lotsat Birmingham till toppen utav tabellen, och ingjutit en framtidstro hos supportrar fick alltså till allas förvåning sparken för ungefär en månad sedan av ägargruppen med det oerhört ödmjuka namnet ”Trillion Trophy”. In på hans plats klev den gamle stjärnspelaren Gianfranco Zola vars fotbollskarriär toppar det mesta men vars tränarkarriär inte är någonting att direkt skryta med. Åtminstone inte på diverse släktmiddagar och klassåterträffar. Och tyvärr måste man ju ändå säga för Birmingham så gav tränarbytet exakt den effekt som de flesta oroade sig för. Det vill säga den har enbart genererat i negativa resultat. Väldigt logiskt måste man ju ändå säga då anställningen av Zola i första hand inte styrdes utav sportsliga resultat och ambitioner. Zola har ju visserligen fortfarande chansen att vända på skutan såklart men tre förluster på de fyra första matcherna bådar inte gott för framtiden. Och visst kan man argumentera för att det var ett tufft spelschema han fick inleda med då man tvingades inleda med att möta de två formstarkaste klubbarna i serien, Hughtons Brighton och McClarens Derby direkt efter varandra. Men man skulle kunna säga exakt samma sak om exempelvis Stefano Pioli i Inter och han har lyckats väldigt bra där hittills under sin korta tid trots att spelschemat som väntade när han tillträdde var som i Zolas fall riktigt tufft sådant.Birmingham kommer till spel utan sin kapten Michael Morrison som är skadad vilket är ett gigantiskt tapp. Morrison är en av Championship s bättre mittbackar och förutom tryggheten som han ingjuter så producerar han också en hel del poäng. Just nu står han på tre mål och tre assist vilket inte alls är särskilt pjåkigt för en mittback. Saknas gör också den gamle Manchester United målvakten Tomasz Kuszczak. Ersätter polacken lär letten Adam Legzdins göra.Jag är nästan överdrivet självsäker faktiskt. Det är mycket som ska blåsa fel för att Newcastle ska kunna förlora den här matchen. Det ligger i luften att Newcastle skall segra denna afton. Tror att Mitrovic kommer visa varför så många supportrar håller honom så högt. Han kommer att hugga på allt där framme. Newcastles mittfält fäller väl kanske inte några granar direkt av skräck men Birminghams form och den negativa känslan som finns lite kring klubben kommer definitivt att gynna Newcastle. Birminghams offensiv har inte sett särskilt imponerande ut under Zola så jag hoppas att Newcastle kan stärka sitt självförtroende genom att hålla rent bakåt samtidigt som man stänker in ett par baljor framåt. Birmingham har varit usla på att försvara sig på fasta situationer den här säsongen samtidigt som Newcastle har varit ganska duktiga på att utnyttja den sortens svaghet under säsongen. Jag tror på 2-0 seger för Newcastle efter mål av Mitrovic och Ciaran Clark.Matchen är för övrigt inte tv-sänd.