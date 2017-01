Inför Brentford - Newcastle: Årets första seger?

Året har börjat knackigt för Newcastle och nu väntar en lurig motståndare i form av Brentford med målsprutan Scott Hogan i spetsen. Med flera viktiga spelare frånvarande kan lördagens möte bli en riktigt tuff utmaning för skatorna.

Sedan förra ligamatchen har Rafa Benitez fått vinka farväl till tre spelare som ska representera sina hemländer i Afrikanska mästerskapen (AFCON), vilket begränsar hans möjligheter i laguttagningen något. De frånvarande är Mohamed Diamé (Senegal), Christian Atsu (Ghana) och Chancel Mbemba (DR Kongo). Mbemba har inte fåra spela särskilt mycket under året, däremot har Diamé varit helt ordinarie och Atsu är alltid en frisk fläkt i anfallsspelet vare sig han startar eller byts in i andra halvlek. Däremot kan Sammy Ameobi göra comeback i truppen efter att ha återkallats från lånet till Bolton , och är väl att se som en direkt ersättare till Atsu under AFCON.I förra matchen, i FA-cupen mot Birmingham förra helgen, fick vi se en ovanligt kreativ Benitez som passade på att rotera ordentligt. Spanjoren ställde upp en slags 3-5-2-uppställning med massor av ytterbackar på plan och två tunga anfallare i Aleksandar Mitrovic och Daryl Murphy. Mitrovic fick tyvärr lämna planen tidigt efter en skada, inget allvarligt men han får förmodligen stanna hemma på lördag. Det gick bättre för Murphy som lyckades göra mål, men mot Brentford är det med största sannolikhet Dwight Gayle som återigen får spela ensam anfallare i ett 4-2-3-1. Mot Birmingham fick både Massadio Haïdara och Cheick Tioté göra comeback i startelvan, men det ska mycket till om någon av dessa ska få starta mot Brentford. Diamé ersätts troligen i vanlig ordning av Ayoze Perez , och i övrigt förväntar jag mig den vanliga startelvan efter alla rotationer i cupen med undantag för Jonjo Shelvey som fortfarande är avstängd. Möjligen kan DeAndre Yedlin eller Achraf Lazaar få starta, och jag förväntar mig ett inhopp av Murphy mot slutet av matchen när Gayle sprungit färdigt.Darlow; Anita, Lascelles, Clark, Dummet; Hayden, Colback; Ritchie, Perez, Gouffran; Gayle.Lördagens motståndare skvalpar omkring i mitten av tabellen, på 14e plats av 24, har i stort sett lika många vinster som förluster och +1 i målskillnad. Nästan så mycket mittenlag som det går att bli med andra ord. I senaste ligamatchen besegrades Birmingham med 3-1 på bortaplan med bland annat Scott Hogan som målskytt, hans fjortonde för säsongen vilket bara överträffas av Dwight Gayle och Brighton Glenn Murray . Hogan jagas av West Ham och Brentford sägs redan ha nekat till tre bud på anfallaren, och tränaren Dean Smith har hintat om att han behöver kolla med Hogan innan matchen om han ”har huvudet med sig” och kan prestera mot Newcastle. Skadan som hindrade Hogan att spela FA-cupmatchen mot Eastleigh är dock helt läkt och inget som kommer att hålla honom utanför planen. En annan bekant anfallare, i alla fall för oss som följer Allsvenskan, är dansken Lasse Vibe som bara mäktat med två mål och tre assist under säsongen. Segern mot Birmingham var den första i ligan på fyra matcher, men de har bara förlorat en gång på sju matcher och vann även mot Eastleigh i cupen (5-1) så Brentford har all anledning att vara optimistiska inför skatornas besök.Bentley; Egan, Dean, Bjelland; Colin, Woods, McEachran, Barbet; Sawyers, Vibe; Hogan.Newcastle har bara vunnit en av sina fyra senaste matcher och saknaden efter Jonjo Shelvey är plågsamt uppenbar. Shelvey dikterar tempot i matcherna och får ut det bästa av viktiga spelare som Gayle och Ritchie, och får även Hayden och Colback att lyfta sig. Nu är tack och lov Shelvey tillbaka till nästa ligamatch, men att laget visat sig så uddlösa utan honom är ett svaghetstecken och oroande inför fortsättningen. Nu är det inte något nytt att en favorit i Championship har det svårt under det intensiva vinterschemat, och Newcastle ligger kvar på uppflyttningsplats med sex poäng ner till Reading som ligger trea. Så även om Newcastle svajat är det ännu ingen större fara på taket.Lagen möttes senast i oktober och då vann Newcastle med 3-1 på St James’ Park. Matchen på Griffin Park kommer troligen att bli betydligt svårare, särskilt då spelare som Shelvey, Atsu och Diamé saknas. Om Hogan dessutom är på hugget riskerar januari att bli ännu mörkare för Newcastles del, men som tur är har vi fortfarande ligans bästa trupp och en stabil defensiv. Newcastle kan mycket väl vinna den här matchen men det kommer inte bli lätt, och mitt utgångstips får bli 1-1 med ett visst hopp om ett sent segermål. Matchen kommer tyvärr inte att tv-sändas.Howay the lads!