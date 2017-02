Inför Brighton - Newcastle: Serieledning på spel

Newcastle gästar serieledande Brighton & Hove Albion under tisdagskvällen i kampen om förstaplatsen. Med ett formstarkt Huddersfield som jagar Newcastle i tabellen så är matchen mot Brighton inledningen på en vital fotbollsvecka för skatorna.

Två formstarka lag ställs mot varandra på Amex Stadium i Brighton under tisdagskvällen för att göra upp om förstaplatsen i Championship. Med Huddersfield flåsandes i nacken i tabellen samt flera tuffa matcher framöver så krävs det en lika solid insats från Newcastle som senast lagen möttes.Newcastle har inte förlorat i ligan sen den 2a januari när laget gick på en mina och förlorade mot nedflyttningskandidaten Blackburn. I senaste matchen hemma mot Bristol tvingades man hämta upp ett slarvigt 0-2-underläge till 2-2, vilket var två tappade poäng snarare än en poäng vunnen.När lagen ställdes mot varandra i höstas så spelade Benitez med ett flexibelt spelsystem som ofta blev en 4-1-4-1a i defensiven med Hayden som sittande mittfältare bakom Diamé och Shelvey. Nu är Hayden som bekant skadad och högst troligt kommer Colback starta i hans frånvaro. Frågan är om Benitez kommer spela med en sittande mittfältare bakom ett rakt mittfältsblock eller om han kommer tänka annorlunda med tanke på Haydens frånvaro.På presskonferensen inför matchen bekräftade Benitez att Gayle inte kommer vara tillgänglig. Skytteligaledaren tränar återigen med laget men litar ännu inte helt på sin hamstring för att vara med i truppen. Ett nytt bakslag på Gayles skada skulle svida vid det här laget, så att han inte är med imorgon känns som rätt beslut.Benitez sa också att matchen möjligen var den största på pappret hittills den här säsongen, men att den inte är säsongsavgörande. Spanjoren vidhåller att aprilmånad – där skatorna har sju matcher inplanerade – är den perioden som kommer avgöra utfallet på årets Championship-upplaga.Efter att ha sett den oavgjorda matchen mot Bristol i repris så kan man konstatera att Newcastle måste sluta med de matchavgörande misstagen. Det är lätt att tro att hela laget spelade uselt från minut ett, men 0-2-underläget i halvtid var mer en konsekvens av individuella misstag snarare än ett bedrövligt spel. Jag minns Clarks självmål i slutminuten mot QPR, som även Darlow ska ha en skopa kritik för. Jag minns hur Lascelles föll lätt i eget straffområde så att Jerome enkelt kunde frispela J. Kai Murphy till ett kvitteringsmål i matchen mot Norwich, följt av ett horribelt misstag av Karl Darlow bara fem minuter senare som gav hemmalaget ledningen den gången. Senast mot Bristol var det Paul Dummett som nickade hem till Darlow, som befann alldeles för långt ut från eget mål, och David Cotterill fick den gången ett öppet mål på silverfat. Mot Rotherham bjöd Darlow på en heroisk räddning efter att han tappat bollen liggandes i eget straffområde, hade det inte varit Rotherham hade det inte blivit någon heroisk räddning utan en notis i målprotokollet för bortalaget. Darlow är en målvakt som gärna vill vara hjälte. Han gör många fina räddningar, och är en bra skottstoppare, men han springer oerhört mycket i eget straffområde och ska vara överallt hela tiden, något som kan rendera i misstag både av han själv endast, men även i kombination med någon utespelare, vilket vi nu sett flera gånger den här säsongen. Newcastle har inte råd med sådana misstag mot Brighton, det kan komma att kosta för mycket i slutändan.Darlow; Yedlin, Lascelles, Clark, Dummett; Colback, Shelvey; Ritchie, Diamé, Gouffran; MitrovicBrighton har precis som Newcastle mycket fin form. Laget har fem raka matcher utan förlust, dessförinnan förlorade man mot ett ständigt imponerande Huddersfield med 3-1 på bortaplan. Nämnvärt är dock att Brighton – till skillnad från Newcastle – har en större differens på sin borta- respektive hemmaform. På hemmaplan har Brighton endast förlorat en match den här säsongen, vilket var i september mot Brentford. Brighton förlorar som regel inte på hemmaplan, och har därutöver 13 segrar på sina 17 hemmamatcher i ligan.Om man kombinerar hemmaformen med Dale Stephens så får man en slutprodukt som är oslagbar. Brighton har inte förlorat en enda match som mittfältaren har startat den här säsongen. I matchen mot Newcastle i höstas satt 27-åringen på bänken hela matchen. Stephens har deltagit i de fem senaste matcherna för Brighton, och var skadad när Brighton förlorade mot Huddersfield i februari.Förutom lagsammanhållningen och förmågan att få med sig trepoängare trots sviktande spel så bjuder också Brighton på ett stort antal spelare i skytteligatabellen. Hela fyra Brighton-spelare har gjort tio mål eller mer den här säsongen. Glenn Murray är lagets bäste målskytt med 16 strutar, därbakom har Anthony Knockaert stått för elva mål, medan Sam Baldock och Tomer Hemed har gjort tio vardera. Bland Newcastles disponibla spelare har Ritchie gjort flest mål, åtta stycken, med Perez samt Gouffran bakom sig som gjort fem vardera. Det är första gången sedan säsongen 1978/79 som fyra Brighton-spelare gjort tio mål eller mer på en säsong. Den säsongen är också den enda gången som Brighton har promoverats till högsta divisionen.På de senaste 46 matcherna från och med idag så har Brighton tagit 100 poäng i The Championship, något som definitivt hade räckt till automatisk uppflyttning vilken säsong som helst. I tisdagens möte mot Newcastle har fiskmåsarna chansen att ta ännu ett jättekliv mot Premier League-avancemang.I och med 3-0-segern mot Reading så blev också Brighton det bäst försvarande laget i ligan. Laget har nu hållit 17 nollor på 33 matcher, och har nu även släppt in ett mål mindre än Newcastle i och med att Newcastle släppte in två mål mot Bristol på St James’ Park.Newcastle har hyllats för sitt fina bortafacit denna säsongen, men faktum är att laget har tagit lika många poäng på bortaplan som på hemmaplan, dock med en match mindre spelad på bortagräs. Skulle Newcastle förlora mot Brighton på Amex Stadiun så innebär det ett identiskt facit på hemma- samt bortaplan, med elva segrar, två oavgjorda och fyra förluster.När lagen möttes i höstas ska man inte förneka att Newcastle hade flyt. Båda målen kom från fasta situationer i Newcastles 2-0-seger. Då var det var Lascelles som distinkt nickade ledningsmålet till skatorna. Matz Sels lyckades sedan få Sam Baldock utvisad och Newcastle hade matchens tre poäng i säkert förvar, innan Shelvey stängde matchen helt med ett läckert frisparksmål.Jag förväntar mig två organiserade lag som inte kommer vilja bjuda på någonting. För Newcastles del så gäller det att inte bjuda på några mål likt man gjort flera andra gånger på sistone, samtidigt som en ofta för bolltittande Lascelles måste ha koll på Brighton-anfallarna, och Paul Dummett få hjälp att neutralisera en irrationell Anthony Knockaert.Jag har svårt att se att Newcastle skulle lyckas näta mot ett vattentätt Brighton-försvar förutom om det gäller fasta situationer. På samma gång kan jag se framför mig ett flygande Brighton som snurrar bort Newcastles backlinje och får ta del av den tur man knappast hade på St James’ Park i höstas. Newcastle vann dock senast mot Brighton utan både Dwight Gayle och Aleksandar Mitrovic, och i mångt och mycket är det en på förhand heljämn kamp som väntar i slaget om förstaplatsen.Min magkänsla säger att Newcastle släpper in 1-0 i matchens slutminuter på antingen en fast situation eller efter ett spelarmisstag, då det om målen uteblir i matchinledningen kommer bli en fortsatt tillknäppt match.Matchen TV-sänds och hittas bland annat på Viaplay.