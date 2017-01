Inför FA-cup returen: Newcastle - Birmingham

Newcastle tar emot Birmingham i returmötet i FA-cupens tredje omgång, efter att matchen i Birmingham slutat 1-1.

En segrare ska koras mellan Newcastle och Birmingham ikväll om vem som ska ta sig till omgång fyra i världens äldsta fotbollsturnering. Även fast cupen tappat laddning på senare år, så kan man ändå vittra viss optimism i båda dessa lagen, då man vid vinst ställs emot överkomliga Oxford United som ligger på en trettonde plats i League One. Och vinner man den så är man vips klara för åttondelsfinal. Men ha inte för stora förhoppningar, Newcastle under Ashley har inget iögonfallande record när det kommer till FA-cupspel.



Newcastle

Till en början hoppades man på rariteten att Newcastle skulle spela oavgjort i det första FA-cupmötet mot Birmingham för att Shelveys avstängningsfrånvaro troligtvis hade blivit kortare vid det fallet. Newcastles ligamatch mot Brentford var flyttad från förra lördagen till tisdagen, men blev sedan tillbakaflyttad från tisdag till lördag vilket innebar att Shelvey efter matchen mot Brentford hade avtjänat sin avstängning på fem matcher, och blev istället spelklar för returmötet mot Birmingham istället för tvärtom.



En beskärd del av Newcastles trupp ska ta sig an returmötet mot Birmingham City i FA-cupen. Efter att Diamé, Atsu och Mbemba gav sig iväg på afrikanska mästerskapen så hade Newcastle dessutom maximal otur i den dyra segern mot Brentford där Gayle, Anita och Hayden avgick skadade. Lyckligtvis var det relativt optimistiska skadebesked som Rafa basunerade ut på presskonferensen, då trions diverse skador såg bättre ut än vad man trott på förhand. Gayles skada skulle man utvärdera dag efter dag, Hayden likaså då innermittfältaren kan vara tillbaks redan mot Rotherham i helgen. Gällande Anita så var fallet en vristskada som kan ta cirka två månader. Aleksandar Mitrovic skadade sig även som bekant i förra mötet mot Birmingham i cupen, vilket betyder att Daryl Murphy är den enda tillgängliga anfallaren i Newcastles trupp, om man exkluderar Yoann Gouffran. Personligen blev jag förvånad över att inte Tom Heardman får en plats i truppen med tanke på dennes målform för U23-laget på sistone. Fyra ungdomsspelare har tränat med A-laget de senaste dagarna och kan få chans till spel tack vare den prekära frånvarosituationen som för tillfället gäller i truppen. De spelare som kan vara aktuella är Jamie Holmes, Stuart Findlay, Dan Barlaser och den potentiella publikfavoriten Yasin Ben El-Mhanni. Rafa indikerade att det kunde bli spel för någon av dessa mot Birmingham, men att någon av dem kommer starta känns orimligt.



Jonjo Shelvey är dessutom tillbaks från sin fem matchers långa avstängning och det borde inte varit någon slump att Newcastles spel inte varit lika varken tilltalande eller välfungerande i de matcher Shelvey varit frånvarande. Troligtvis kommer dock Shelvey få vänta på sin första match för 2017 då ligamatchen mot Rotherham i helgen antagligen prioriteras högre. Benitez har även stoppat en eventuell transfer för Tioté tills vidare och ivorianen kan mycket väl få nytt förtroende i denna drabbning. Sammy Ameobi som återkom till Newcastle från Bolton i januari får inte spela, liksom Jamie Sterry och Haris Vuckic då dessa herrar redan deltagit i turneringen för andra klubbar. Förövrigt så tränar Jesús Gaméz med laget precis som Rob Elliot, men troligtvis får vi inte se någondera ikväll.



Det är en spännande match med tanke på att Benitez behöver klippa och klistra en hel del för att få ihop en laguppställning han känner sig nöjd med. Det är en skön mix som det går att laborera en hel del med, men man kan utgå ifrån att Newcastles viktigaste spelare kommer vilas så gott det går, det vill säga Jonjo Shelvey, någon av Lascelles eller Clark, samt rotation på målvaktsposten. Det mer intressanta blir hur Benitez väljer att formera laget siffermässigt. Spanjoren ställde upp med en 3-5-2-formation i förra cupmatchen mot Birmingham som på pappret såg spännande ut, men med en tidig skada på Mitrovic och en bevisligen inte så matchtrygg elva i övrigt så blev resultatet undermåligt. Enligt supportrar på plats så ska det ha varit en beklämmande insats av spelarna, något som inte bör varit överraskande med tanke på att Rafa roterade elvan friskt i kombination med ett nästintill ickeprövat spelsystem i matchsammanhang. Man får utgå ifrån Newcastles potentiella elva mot Rotherham, och på så sätt försöka rotera in spelare som inte känns lika prioriterade i ligaspelet i mötet mot Birmingham. Det vill säga: Shelvey och Hayden vilar högst troligt, Daryl Murphy får givetvis chansen då Gayle snart är tillbaks från sin känning, samt en intressant laboration på flankerna både på mittfältet och i försvaret.



Gissningsvis så återgår Benitez till sin originalformation, möjligen med tanke på att Anita dessutom blev skadad vilket både drabbar det tremannamittfält holländaren deltog i samt att Yedlin inte kan få den avlastning han behöver när han agerat wingback i en fembackslinje.



Potentiell startelva Newcastle (4-2-3-1): Sels; Yedlin, Hanley, Clark, Haidara; Tioté, Colback; Ritchie, Perez, Lazaar; Murphy



Birmingham

Birmingham har fortfarande inte vunnit sedan man sparkade Gary Rowett och ersatte honom med Gianfranco Zola. Även fast det inte varit långt ifrån så har poängskörden onekligen varit skral, och i ligan har laget tappat från en sjundeplats till en tolfteplats på de veckor Zola varit i klubben, vilket är sex veckor.



På presskonferensen inför matchen sa Zola att han tänker rotera truppen, då även han nämner det viktiga ligaspelet som orsak. Birminghams målskytt i första mötet, Lukas Jutkiewicz, kommer högst troligt vila och likaså Michael Morrison. Dessutom är nygamla Craig Gardner indisponibel på grund av att han redan deltagit i cupen för West Bromwich, samtidigt som Clayton Donaldson dras med en knäskada och Greg Stewart med en hälseneskada.



I övrigt så snackas det mest silly season i Birmingham-lägret då Zola verkar få gott förtroende i januarifönstret från sina asiatiska ägare. Det har ryktats om att Zola har en budget på omkring elva miljoner pund, och Zola har tidigare sagt att han vill värva mycket bättre spelare än Birmingham har idag.



Summa summarum så är lagets två bästa målskyttar indisponibla i Clayton Donaldson och Lukas Jutkiewicz, som tillsammans gjort 14 mål. Det kan bli en svettig afton på St James’ Park för The Blues.



Prognos

Det är en svårprognostiserad tillställning mellan ett traditionsenligt jättedåligt Newcastle i FA-cupsammanhang mot en onekligen svag Birmingham-trupp. Det är två lag med en del skadeproblem, men Newcastles avbräck väger tyngst då man som bekant lyckades få tre spelare skadade i matchen efter man hade skickat tre spelare till afrikanska mästerskapen, och dessförinnan fått Mitrovic skadad i det första mötet mot Birmingham.



Förhoppningsvis får man se ett inhopp från någon av kidsen ikväll. Ben El-Mhanni ska ju vara intressant, den nya Ben Arfa sägs det, samtidigt som Dan Barlaser varit och sniffat vid A-lagsspel ett antal gånger.



Det känns som att Newcastle på hemmaplan borde få ihop en för stark elva för att inte lyckas vinna den här matchen, men likväl har man inte vunnit en enda FA-cupmatch sedan man vann mot Blackburn 2012, och det välbekanta facitet Newcastle haft sedan Mike Ashley köpte klubben sticker i ögonen. Det blir därför intressant att se, då Newcastle går in i FA-cupen med en annan approach.



En cup som från början betydde någonting för Newcastle har skeppats bort i tomma intet och blivit någonting annat. Under de tio senaste åren har Newcastles supportrar fått lära sig uppfostringslikt att man inte ska bry sig om FA-cupen även fast man initialt kanske gjorde det. Rafas sunda pragmatism är väl det närmaste man kan komma ett försöka att få laddning för såna här matcher, ”we want to win every game”. Men avancerar man till sextondelsfinalen mot Oxford så ställs man mot ett lag som den här turneringen idag är ägnad för. Newcastle kan inte räknas in i den kategorin.



Matchen TV-sänds inte, slutar 1-0 och Mr. Murphy står för nickmålet.