Inför Ipswich-Newcastle

Under måndagseftermiddagen så blir det en förmodad het drabbning mellan skator och traktorentusiaster.





Läget hos skatorna



Det var närmast en lättnad att få bevittna Isaac Haydens återvändande i startelvan i förra omgången. Den unge engelsmannen har varit djupt saknad på Newcastles innermittfält och lär om inga skavanker inträffat innan tiden för avspark starta även idag. Däremot är skyttekungen Dwight Gayle åter frånvarande på grund av skada och tyvärr har detta varit ett vanligt förekommande för honom de senaste åren, förhoppningsvis finns där hopp om att han ska få bukt med problemen. Saknas gör även mittförsvarets fältherre Ciaran Clark som också i likhet med Gayle är en av lagets tyngsta pjäser. Däremot kan rappe amerikanen DeAndre Yedlin vara åter i den startande elvan efter veckor utav skadeuppehåll.



Vanligaste startelvan



4-4-1-1: Darlow: Anita, Lascelles, Clark, Dummett; Ritchie, Shelvey, Colback, Gouffran; Diamé; Gayle.



Senaste startelvan mot Leeds:



4-4-1-1: Darlow; Anita, Lascelles, Mbemba, Dummett; Ritchie, Shelvey, Hayden, Gouffran; Perez; Mitrovic.



Förmodad startelva:



4-4-1-1: Darlow; Anita, Lascelles, Mbemba, Dummett, Ritchie, Shelvey, Hayden, Atsu; Diamé/Ayoze; Mitrovic.



Kommentar: Håll ögonen på Matt Ritchie men även Jonjo Shelvey som förhoppningsvis kommer få större utrymme offensivt nu när Hayden är åter.



Läget hos Ipswich



Ipswich är kanske på pappret det mest gråaktiga laget i serien. De tenderar att exempelvis vara väldigt nöjda med ett kryss oavsett motståndare och förutsättningar. De har flest i serien, hela 16 kryss. De senaste omgångarna har de valt att segra, torska och kryssa ungefär varannan omgång. En intressant händelse ur Newcastleögon var ju att den egenfostrade Steven Taylor återvände till toppfotbollen och Ipswich efter en mindre lyckad period i Portland Timbers. Taylor är dessvärre skadad och kan inte delta i dagens match vilket tyvärr inte kommer som en särskilt stor förvåning.



Vanligaste startelvan



4-4-2: Bialkowski; Chambers, Weber, Berra, Knudsen; Ward, Skuse, Douglas, Lawrence; McGoldrick, Varney.



Senaste startelvan mot Burton:



4-4-2: Bialkowski; Spence, Chambers, Berra, Kenlock; Ward, Skuse, Huws, Lawrence; McGoldrick, Sears.



Förmodad startelva lär vara densamma:



4-4-2: Bialkowski; Spence, Chambers, Berra, Kenlock; Ward, Skuse, Huws, Lawrence; McGoldrick, Sears.



Kommentar: Ipswich har släppt in en del mål(52) men det beror sällan på mittbacksparet Berra-Weber som håller hög





Snabb statistik



Främsta målgörare



Newcastle: Dwight Gayle(22), Matt Ritchie(11), Ayoze Perez(6).



Ipswich: Tom Lawrence(9), Freddie Sears(6), Grant Ward(6).



Främsta framspelare:



Newcastle: Jonjo Shelvey(8), Matt Ritchie(7), Ayoze Perez(5).



Ipswich: Tom Lawrence(8), Cole Skuse(4), David McGoldrick(3).



Flest Varningar:



Newcastle: Kapten Självklar gör entré för avslöja att Jack Colback har flest varningar( 10 gula ).



Ipswich: Den här Tom Lawrence toppar allting hos traktorpojkarna(10 gula).



Matchstart: 16:00.



Domare: Tim Robinson ,må han göra bättre ifrån sig än Steven Martin och Keith Stroud.



Newcastle anländer till Suffolks stora idyll med en rejäl aptit för revansch skulle jag tippa på. Denna revanschlusta är inte direkt kopplat till Ipswich på något sätt utan snarare till den senaste matchen mot Leeds där Yorkshirelaget praktiskt taget lyckades stjäla en poäng och beröva Newcastle om tre. Utöver själva poängen och slaget om uppflyttning så är det vissa andra små detaljer som står på spel idag. Ipswichtränaren Mick McCarthy med det välkända ansiktet(En blandning mellan John Lithgow & Ted Danson?) har ett ganska dåligt facit mot Newcastle och sådan statistik och tradition är alltid rolig att hålla i. Och utöver det så kan detta bli till en rekordsäsong då Newcastle i detta nu har 13 bortasegrar vilket innebär att inkasserar man en till så går man om den nuvarande interna rekordhållaren som är Kevin Keegans upplaga från 1992-93.Det var närmast en lättnad att få bevittna Isaac Haydens återvändande i startelvan i förra omgången. Den unge engelsmannen har varit djupt saknad på Newcastles innermittfält och lär om inga skavanker inträffat innan tiden för avspark starta även idag. Däremot är skyttekungen Dwight Gayle åter frånvarande på grund av skada och tyvärr har detta varit ett vanligt förekommande för honom de senaste åren, förhoppningsvis finns där hopp om att han ska få bukt med problemen. Saknas gör även mittförsvarets fältherre Ciaran Clark som också i likhet med Gayle är en av lagets tyngsta pjäser. Däremot kan rappe amerikanen DeAndre Yedlin vara åter i den startande elvan efter veckor utav skadeuppehåll.Vanligaste startelvanSenaste startelvan mot Leeds:Förmodad startelva:Kommentar: Håll ögonen på Matt Ritchie men även Jonjo Shelvey som förhoppningsvis kommer få större utrymme offensivt nu när Hayden är åter.Ipswich är kanske på pappret det mest gråaktiga laget i serien. De tenderar att exempelvis vara väldigt nöjda med ett kryss oavsett motståndare och förutsättningar. De har flest i serien, hela 16 kryss. De senaste omgångarna har de valt att segra, torska och kryssa ungefär varannan omgång. En intressant händelse ur Newcastleögon var ju att den egenfostrade Steven Taylor återvände till toppfotbollen och Ipswich efter en mindre lyckad period i Portland Timbers. Taylor är dessvärre skadad och kan inte delta i dagens match vilket tyvärr inte kommer som en särskilt stor förvåning.Vanligaste startelvanSenaste startelvan mot Burton:Förmodad startelva lär vara densamma:Kommentar: Ipswich har släppt in en del mål(52) men det beror sällan på mittbacksparet Berra-Weber som håller hög Championship klass. Idag kommer man till spel utan Weber som är ett stort tapp. Viktiga mittfältaren Skuse kommer starta återigen efter att ha återvänt till startelvan senast mot Burton. Leicester lånet Lawrence är en absolut nyckel i offensiven och måste vara på topp om man ska ha chansen här.Främsta målgörareNewcastle: Dwight Gayle(22), Matt Ritchie(11), Ayoze Perez(6).Ipswich: Tom Lawrence(9), Freddie Sears(6), Grant Ward(6).Främsta framspelare:Newcastle: Jonjo Shelvey(8), Matt Ritchie(7), Ayoze Perez(5).Ipswich: Tom Lawrence(8), Cole Skuse(4), David McGoldrick(3).Flest Varningar:Newcastle: Kapten Självklar gör entré för avslöja att Jack Colback har flest varningar().Ipswich: Den här Tom Lawrence toppar allting hos traktorpojkarna(10 gula).Matchstart: 16:00.Domare: Tim Robinson ,må han göra bättre ifrån sig än Steven Martin och Keith Stroud.

