Inför Newcastle - Aston Villa: Revanschlust

Efter båda lagens uttåg ur Premier League vädrar skatorna numera morgonluft medan Aston Villa verkar sjunka allt djupare i dyn. Newcastle är på jakt efter att befästa sin toppplacering, men vi ska inte räkna ut gästerna trots usel form och tveksamma nyförvärv.

De två senaste mötena mot Aston Villa har varit av det frustrerande slaget. I maj förra året reste Newcastle till Villa Park med kniven mot strupen för att ta tre poäng som hade varit absolut nödvändiga för att hänga kvar i Premier League . Trots att motståndet redan var avsågat och att Karl Darlow i mål knappt behövde anstränga sig blev matchen mållös och övriga resultat ledde till att Newcastle halkade ner under strecket där de skulle komma att förbli säsongen ut. I september möttes lagen igen i Birmingham , den här gången i The Championship . Då fick skatorna in ett mål framåt och såg ut att gå mot seger, innan Matz Sels gjorde ett rejält misstag och släppte in kvitteringen i den 88e minuten. Den bittra avslutningen på matchen fick dessutom ett tråkigt efterspel, då syndabocken Sels trakasserades av de egna fansen till den grad att han stängde ner sitt Twitterkonto.Till råga på allt blev misstaget spiken i kistan för Sels som förstemålvakt, då Darlow fick chansen av Benitez och tog den med båda händerna. Inför kvällens match ligger Newcastle tvåa men går om Brighton vid seger, medan Villa återfinns på 17e plats.Misstag i försvaret och oskärpa framåt (har vi hört den förut?) ledde till 2-2 och en poäng i den svängiga matchen mot Norwich i tisdags, en match vi borde ha vunnit sett till chanserna. Skyttekungen Dwight Gayle fick göra sitt första inhopp efter sin skada, och får troligen chansen från start ikväll om han anses helt fit. Även Vurnon Anita , som skadades i samma match, är tillbaka i träning men kommer knappast spela från start. Isaac Hayden har opererat sin ankel och kommer vara borta ungefär en månad och Rolando Aarons är som vanligt under rehabilitering. Med Hayden borta kommer Jack Colback vara given från start bredvid Jonjo Shelvey , och Mohamed Diamé lär ersätta Ayoze Perez som offensiv mittfältare trots den senares mål mot Norwich. Benitez har uttryckt sin tillit till Darlow trots dennes dundertavla som ledde till Norwichs ledningsmål i veckan, och det ska mycket till för att firma Lascelles/Clark i mittlåset ska rubbas. Lagkapten Lascelles har dock varit ifrågasatt på senare tid, och kan möjligen ersättas av Grant Hanley. Chancel Mbemba är märkligt nog fortsatt långt från startelvan, och även skicklige Christian Atsu får nog ännu en gång finna sig i att börja på bänken.Darlow; Yedlin, Lascelles, Clark, Dummett; Shelvey, Colback; Ritchie, Diamé, Gouffran; Gayle.Att säga att Villa har det tufft nu är minst sagt en underdrift. Efter den nästan rekordusla säsongen i Premier League har man inte imponerat alls i Championship, man har för närvarande fyra raka förluster och har inte vunnit sedan Boxing day. Senast förlorade man med 3-1 mot Barnsley på hemmaplan, där vår egen utlånade Adam Armstrong inledde målskyttet från straffpunkten. Villa öppnande plånboken rejält i januari för att försöka rädda säsongen men än har värvningarna inte gett avsedd effekt. Bland nyförvärven märks Brentford s skyttekung Scott Hogan som kostade hela 12 M£, vänsterbacken Neil Taylor från Swansea samt Newcastlefansens nya hatobjekt Henri Lansbury från Nottingham Forest. Lansbury satsade mer på skådespel än på fotbollsspel när skatorna besökte Nottingham i december och fick både Shelvey och Dummett utvisade i första halvlek, och med nio man kunde inte Newcastle bevaka sin ledning utan föll till slut med 2-1. Räkna alltså med att hemmafansen kommer låta Lansbury veta att han lever ikväll. Vi behöver däremot inte bekymra oss för vare sig Rudy Gestede eller Jordan Ayew, som båda såldes under januari. Vi slipper även före detta talangen Gabriel Agbonlahor som helt och hållet kör sitt eget race nu för tiden, och det är tveksamt om Neil Taylor samt James Bree kan spela.Johnstone; Hutton, Chester, Baker, Amavi; Lansbury, Hourihane; Adomah, Grealish, Kodjia; Hogan.När Newcastle och Aston Villa möts brukar det sluta med delad pott, vilket inte är orimligt även ikväll. Senast Villa vann på St James’ Park var 2005, en ökänd match som avslutades med åtta hemmaspelare på plan sedan Kieron Dyer och Lee Bowyer börjat slåss med varandra. Å andra sidan har Newcastle inte besegrat Villa på nästan två år, en svit som har god chans att brytas ikväll då hemmalaget mår betydligt bättre än gästerna i nuläget. Newcastles form går väl bäst att beskriva som tveksam, resultaten är inte riktigt så bra som man hade hoppats på men det vore fel att säga att det går dåligt just nu. Än så länge känns inte tredjeplatsen oroväckande nära och vid seger är vi tillbaka allra högst upp i tabellen. Men givetvis vill vi inte tappa fler poäng i onödan, och på hemmaplan mot ett lag som ligger femton placeringar under oss är det självklart bara seger som gäller. Med Gayle tillbaka borde målen börja trilla in igen, men då gäller det att Colback visar sig värdig en startplats och att försvaret kan skärpa till sig. Det kommer garanterat inte bli lätt ikväll, men så länge vi inte kastar bort ytterligare en match genom misstag borde Newcastle ro hem segern till slut.Matchen sänds direkt och går att se på Viaplay och TV3 Sport.