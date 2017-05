2017-05-07 13:00

Newcastle - Barnsley



Sista matchen i svartvitt för Gouffran?

Inför Newcastle - Barnsley: Säsongsfinal med hopp om titel

Uppflyttningen är säkrad men inför säsongsfinalen står även ligatiteln på spel. Lita på att skatorna kommer göra allt för att kunna sno med sig en silverblänkande pokal när de flyger hem till finrummet igen.





Newcastle







Flera av Newcastles spelare sitter dessutom på utgående kontrakt, och kan göra sitt sista framträdande i den svartvita tröjan imorgon. Atsus lån från



Preliminär startelva Newcastle (4-2-3-1): Elliott; Yedlin, Mbemba, Clark, Dummett; Shelvey, Hayden; Atsu, Perez, Gouffran; Mitrovic.



Barnsley



Söndagens gäster ligger på 14e plats och kan röra sig ett par placeringar uppåt eller nedåt beroende på resultat i denna och övriga matcher. De senaste fyra matcherna har bara inneburit två poäng och man har bara vunnit en av sina senaste fem bortamatcher, så det är med en svag formkurva The Tykes ska ta sig an Newcastle på St James’ där man inte vunnit sedan 1982. Intressant nog har man efter 45 matcher +/- 0 i målskillnad, och lagets bäste målskytt är mittfältaren Marley Watkins som bidragit med 10 fullträffar. Vår egen utlånade Adam Armstrong, som gjort 6 mål under säsongen, får inte spela mot oss enligt låneavtalet. Inte heller lagkapten Marc Roberts kommer till spel då han är skadad.



Preliminär startelva Barnsley (4-4-2): Davies; Jones, Macdonald, A. Jackson, Elder; Scowen, James, Moncur, Kent; Bradshaw, Watkins.



Prognos



Newcastle kommer att spela avslappnat och Benitez har utlovat glada miner på manskapet. Utan press kan hemmalaget spela sitt eget spel utan någonting att förlora, och lita på att hemmapubliken kommer att vara på riktigt gott humör. St James’ är helt utsålt då fansen vill tacka för en fin säsong och eventuellt se laget äntligen få lyfta en pokal igen. Men för ligaseger krävs som sagt att Newcastle får med sig ett bättre resultat än Brighton, som avslutar borta mot mittenlaget



Newcastle måste räknas som storfavorit trots att våra bästa målskyttar Gayle och Ritchie saknas, och jag tror på en trygg seger med två eller tre mål. Barnsley är numret för litet och när Newcastle kan spela utan press men med hopp om en titel talar det mesta för hemmaseger. Räkna också med att spelarna med utgående kontrakt gärna visar framfötterna lite extra, antingen för att visa sig värda en förlängning eller för att tacka Toon Army för de här åren. Men även om vi får anledning att jubla extra mycket över att ha bärgat en titel kommer det riktigt intressanta att komma efteråt. För den här matchen är inte bara en avslutning av något, en säsong i fel liga som bara skulle klaras av, utan även en början på en mycket oviss period innan vi får spela fotboll i högstaligan igen. Klubben utreds för ekonomisk brottslighet, flera spelare är eventuellt på väg bort, och ingen vet på vilket sätt ägaren Mike Ashley vill förbereda inför Premier League. JOEL SJÖDELIUS

På Twitter: @josjo84

2017-05-06 13:00:00

