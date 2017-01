Inför Blackburn - Newcastle

Newcastle ställs åter mot Blackburn i vad som blir skatornas första match för 2017. Senast lagen möttes så vann Blackburn chockerande med 0-1 på St James’ Park. Men nytt år, nya baljor från Dwight Gayle och nya poäng ska inkasseras när Newcastle gästar Blackburn på Ewood Park.

Newcastles fick ett välpreciserat slag rakt i solarplexus senast lagen möttes i november förra året. Efter den matchen fanns det många frågor, men likväl många orsaker som kunde föranlett förlusten. Gick tankarna om att slå Keegans rekord och ta den tionde raka segern, att det väntade en kvartsfinal i cupmatchen mot Hull, eller Rafas rotationer? Möjligen var det lite av allt, eller var det rent av Blackburn-tränaren Owen Coyles intention att applicera man-man-markering över hela planen som visade sig vara ett genidrag. Som sagt, många orsaker kunde lett till missräkningen, den här gången får vi förhoppningsvis inte fog för att ställa lika många frågor efter 90 minuter på Ewood Park som vi fick göra förra gången.Newcastle fick revansch mot Nottingham Forest i fredags när man avslutade året med tre poäng och serieledning. Brightons match mot Cardiff kunde inte spelas på grund av kraftig dimma. Den övertygande segern som skulle betyda serieledning för fiskmåsarna fick vänta, och Newcastle inleder därmed 2017 i toppen av tabellen med en match mer spelad än ligakonkurrenten Brighton.Jonjo Shelvey har nu avtjänat två av fem matcher av sin avstängning. Matchen mot Sheffield blev en tuff sådan när Sheffield vann välförtjänt. I matchen mot Nottingham i fredags klev den notoriske skyttekungen Dwight Gayle återigen fram och satte två baljor, samtidigt som den formvacklande Matt Ritchie fick se sin frispark gå in via en Nottingham-spelare. När Newcastle i november förlorade mot Owen Coyles mannar så hade Rafa roterat kraftigt över hela banan med sex förändringar sedan segermatchen innan mot Leeds. Mitrovic gick då in på topp, den då oslagbare Gouffran fick vila samt Jack Colback. Inga större avbräck möjligen, men det gjordes tre ändringar i backlinjen, vilket brukar vara för drastiskt för att betyda stabilitet i fotboll. Jesús Gaméz skadade sig i den andra halvleken, och innerbacksparet Mbemba och Clark fungerande inte lika rostfritt som det ordinarie paret Lascelles och Clark brukar göra.Intressant är att det återigen är en cupmatch som står på glänt för Newcastle, precis som förra gången. Den här gången är det FA-cupens tredje omgång som väntar, vilket borde väga aningen lättare än en kvartsfinal mot Hull i ligacupen. Spännande blir det åtminstone att se huruvida Rafa väljer att rotera inför matchen mot Blackburn, inför cupmatchen mot Birmingham, eller möjligen ställa upp med ungefär samma elva de både kommande matcherna. Noterbart är att "AFCON" snart kickar igång och Newcastle kommer behöva klara sig utan flera av lagets afrikanska spelare.Växlarna man har dragit efter senaste tidens inte lika övertygande spel och resultat är att man gärna hade velat sett ett mer dominerande, hårdkörande Newcastle än vad vi bjudits på. Det har skrikits efter Gayle och Mitrovic som anfallspar men Benitez föredrar kontroll och numerärt överläge på mittfältet, och har därför inte vågat gå ifrån sin 4-4-1-1-formation, som vi allt som oftast bjuds på. När man tittar på Brightons matcher så kan man notera att de har mer erfarenhet av The Championship. Vad som menas med det? Vad jag menar med det är att Brighton inte påverkas lika mycket av spelförstörande motstånd som vill fördröja tiden och slåss om andrabollar. Brighton har ett starkt kollektiv, individuell skicklighet, men framförallt erfarenhet. Även en oförmåga att förlora vilket laget gör betydligt mindre än Newcastle, något som Newcastle-spelarna och Benitez tryckte på efter förlusten mot Sheffield. Newcastle kryssade för lite och förlorade för mycket tyckte man. Något som är signifikativt för Newcastle då man sällar vinner sina bet om man tippar kryss i Newcastles matcher.Nu när Newcastles ligaläge inte är lika stabilt som innan så kommer Benitez möjligen ställa upp med sin favoritelva på Ewood Park, för att i så fall göra potentiella förändringar i cupmatchen mot Birmingham på lördag. Benitez har bekräftat att alla AFCON-aktuella spelare är tillgängliga och kommer finnas med i truppen. Vi har blivit överraskade förut, men påtagligt är att Benitez har hittat en föredragen elva som han högst troligt kommer ställa på banan mot ”The Riversiders”, och möjligen även kräma ur det sista ur dem spelare som kommer lämna för internationellt spel under månaden.Blackburn har det fortsatt tufft och har inte vunnit sedan den 26e november när man vann mot just Newcastle på St James’ Park. Läget är onekligen prekärt för hemmalaget som för närvarande ligger på nedflyttningsplats med tre poäng upp till säker mark, samt med en match mer spelad än Cardiff som placerar sig strax ovanför Blackburn i tabellen. Formen är usel. På de fem senaste matcherna har laget fyra förluster och ett kryss. Det oavgjorda resultatet fick laget med sig borta mot Huddersfield i den senaste omgången. Den gången tog Blackburn ledningen i den 81a matchminuten, för att sedan tappa ledningen i den 94e minuten när Nahki Wells kvitterade. Inget gott tecken för ett lag som slåss i botten att man tappar segrar långt in på tilläggstid.Blackburn har flera pålitliga målgörare i truppen. Anfallarna Danny Graham och Sam Gallagher har tillsammans stått för 18 mål, vilket i och för sig är ett mindre än vad Gayle har gjort ensam. Men med tanke på att Newcastles bäste målskytt förutom Gayle endast gjort fyra, så är nio mål vardera ett fint facit för de båda anfallarna. Marvin Emnes, som är lagets tredje bästa målskytt och som brukar kunna ställa till med oreda har haft skadeproblem, men satt på bänken senast mot Huddersfield och bör vara disponibel inför matchen mot Newcastle.Bland lagen som ligger mellan 19-24e plats så har Blackburn gjort flest mål, men likväl läcker man förfärligt bakåt. Bara jumbon Rotherham och målglada Nottingham har släppt in fler. Trots det lyckades man hålla nollan senast på St James’ Park. Blackburn tappade både Shane Duffy och Grant Hanley i sommarens transferfönster, och dessutom har de nyrekryterade spelarna haft skadeproblem under hösten. Ingen vidare tur för Owen Coyle. Duffy bidrar till ligans möjligen bästa försvar i Brighton, samtidigt som Grant Hanley genom usla landslagsinsatser cementerat sig som fjärdeval (som bäst) i Newcastles centralförsvar.Supportrarna är fortsatt missnöjda över ägarskapet och Venky’s-familjen fortsätter tömma klubben på syre. I detta nu är laget på väg rakt ner i tredjedivisionen, och som så många andra klubbar i Englands lägre regioner så ser Blackburn ut att, genom uselt ägarskap bara kunna leva på minnen istället för framgångstro i fortsättningen.Owen Coyle vill givetvis ha förstärkningar till truppen i januari. Laget är i stort behov av januarirekryteringar, men Coyle har ännu inte fått grönt ljus vad gäller värvningar. Benitez däremot kommer få rekrytera ett par nya spelare, och då sitter Newcastle i en betydligt bättre sits än vad den forna ligakonkurrenten gör.För sisådär 20 år sedan så kunde Blackburn stoltsera med att man var bäst i England. 1995 skrällvann Blackburn som bekant Premier League med hjälp av en skyttekung som hette Alan Shearer. Shearer gjorde 34 mål det året, och året därefter när Newcastle slutade tvåa med fyra poäng upp till Manchester United, så gjorde Shearer 31 mål för Blackburn innan han året därpå återvände hem till Newcastle där han kom att bli klubbens möjligen största spelare genom tiderna. Shearer är onekligen en gemensam hjälte som det sjöngs om förra gången lagen möttes.Nu är det nya tider, nytt år dessutom. Verkligheten är en annan än att dessa två ”forngiganter” slåss om Premier League-titeln. Newcastle är tvungna att vinna över bottenplacerade lag för att inte tappa bort Brighton i ligaledningen och behöva slåss med Reading och övriga playoff-baserade lag om den andra direktkvalificeringsplatsen.Det blir intressant att se ifall Coyle imorgon fortsätter med den lyckade försvarsmetoden laget använde sig av i november, eller om han ska pröva ytterligare nya idéer för att stoppa Newcastle. Senast lagen möttes så tog Blackburn varje tillfälle som fanns att sakta ner spelet. Vid avblåsningar tog man god tid på sig, man gjorde allt för att störa Newcastles rytm. Frågan är om det fungerar lika bra i en hemmamatch som i en bortamatch?Hur som helst så är Newcastle onekligen favoriter på förhand och mitt tips är även att vi kommer få se ett fokuserat och taggat bortalag som smutsigt kommer plocka med sig samtliga tre poäng till Tyneside. Att komma ihåg är att det äroch Newcastle har en nyskapad tradition av att försöka vara så usla som möjligt när man visas på TV. Det blir ändring på det imorgon när den bästa målgöraren Newcastle haft sedan Shearer, Dwight Gayle kliver fram och rullar in ledningsmålet för skatorna innan han sätter spiken i kistan från straffpunkten.Matchen är som sagt TV-sänd. Viaplay sänder matchen med start 16:00.