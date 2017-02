Inför Newcastle-Derby: Det finns kära återseenden och så finns det…

Efter en period som lämnat mycket övrigt att önska så tar sig Benitez och hans mannar emot hans företrädare McClaren och dennes manskap i jakt på tre poäng och förnyat självförtroende.

”Rome wasn’t built in a day, but i wasn’t on that particular job”. En kommentar som mycket väl skulle kunnat ha levererats på sjaskig engelska i en Arnold-rulle på 80-talet. Men det var istället på elegant knegarengelska som linan fick se ljus. Och det var såklart från den ikoniska tränaren Brian Cloughs läppar den kom.För de få som inte vet så var Brian Clough lite grann av den engelska fotbollens ”golden boy” på 1970- samt 1980-talet där han krönte enorma framgångar med främst Nottingham Forest men också dagens motståndare Derby. I Derby så kammade han hem ligan 1972 och avancerade långt i Europacupen säsongen efter där endast ett formidabelt Juventus kunde sätta stopp för honom och hans Derby(Dino Zoff, Paolo Rossi, Gentile mfl). Man kan väl avsluta med att säga att det inte är en ren slump att det står en bronsstaty av honom utanför Derbys hemmaarena Pride Park.Det är ett annat Derby vi ser idag med en något annorlunda karaktär i jämförelse med Clough åtminstone som sitter vid posten. Steve McClaren som under sin korta tid i Newcastle ofta liknades med en clown som vägrar inse att kalaset är över. Det går liksom inte att komma ifrån att Lewis Hamiltons forne F1-sponsor omges av en något pajasaktig energi. Även som pundit i tv-rutan så går det inte annat än att skratta åt karln. Men även om McClaren har en löjeväckande framtoning så har hans resultat och insats i Derby inte svikit.I och med att januarifönstret stängde och Newcastle hade gått tomhänta så spred det sig en liten oro bland de svartvita supportrarna i Tyneside. Benitez har en historia av att inte acceptera översittare i styrelserummet och är det någon kategori som Ashley kvalificerar sig för utan större ansträngning så är det just det. Benitez har under veckan med sin röst administrerat ett lugnande medel för fansen och bestyrkt att han inte kommer lämna(ännu). Utöver den rådande situationen som pågår bakom stängda dörrar(Eller halvt vidöppna kanske är bättre verklighetsskildring) så har även spelet på planen lyst med sin frånvaro. Newcastle gav praktiskt taget bort två poäng senast mot QPR då Ciaran Clark gav efter för den naturliga målinstinkten och nickade in bollen i egen bur. Han gav oss svaret på frågan: Vad hade hänt om man hade låtit Pippo Inzaghi spela mittback?Och apropå målkavalkader och annat så är Newcastles målkung Dwight Gayle fortfarande borta från spel men han närmar sig slutet på den mörka tunneln. Chancel Mbemba är åter från afrikanska mästerskapen men kommer inte heller delta i dagens match. Vurnon Anita och Rolando Aarons är som tidigare fortfarande skadade. Puckarna verkar inte vara helt och hållet raka angående Jack Colback och dennes sjukdomsstatus. Undertecknad gissar på att Diamé gör sin första match från start efter afrikanska mästerskapens slut då Ayoze inte hade många rätt senast mot QPR och för övrigt är en spelare som Don Rafa får ut tämligen lite ifrån. Annars från det så är det förmodligen liknande elva som mot QPR senast, alternativt att Colback går in istället för Hayden för roterandets skull om Benitez anser honom frisk.Det är ändå ett hyfsat läge de befinner sig i ”McClaren boys”. De ligger just nu på en sjunde plats, tre poäng från playoffplatserna. Detta är mycket imponerande med tanke på Derbys dystra inledning på säsongen som ganska väntat slutade med stöveln för den dåvarande tränaren Nigel Pearson. Sedan McClaren tog över så har Derby gått riktigt bra och segrat i 11 utav 17 möjliga matcher. Tom Ince, son till den notoriska divan Paul Ince har verkligen vaknat till liv sedan tränarbytet och förmodligen spelat sin livs fotboll under den förra Newcastletränaren. Hela 11 mål från den offensivt lagde mittfältaren. Även föredettingen Darren Bent har börjat peta in bollar precis som under glansdagarna i Charlton. Han har till och med varit så målglad att han i likhet med Ciaran Clark satte en strut i egen bur i mötet mot Leicester . Han har om man räknar med det målet nu gjort 4 mål på de senaste 3 matcherna, 8 totalt.Kanske ska läggas till att Derby supportrar i viss mån nog kan relatera till den irritation som många Newcastle anhängare känner angående Mike Ashley då Derbys ägare Mel Morris har gjort en hel del saker som logistiker skulle ifrågasätta. Som när han under 2016 sparkade Paul Clement för att han inte spelade på ”the Derby way”. Derby hade fått upp doften av Premier League och låg på femteplats vid det tillfället. I och med sparkningen av Clement så försvann den chansen helt och hållet.Men han har vissa bra karaktärsdrag också Morris som inför dagens drabbning då han har underlättat för Derby supportrar som vill följa med sitt lag till Newcastle. Han har även sänkt biljettpriserna rätt så ordentligt. Detta har givit resultat då närmare 3000 Derby supportrar väntas dyka upp för att heja fram sitt lag på St James’ Park.På skadelistan finns en del spelare. George Thorne , Craig Forsyth, Max Lowe och Will Hughes är alla skadade. Den sistnämnda Will Hughes är såklart det tyngsta tappet då han är en med Championship mått mätt en kvalitetsspelare.Newcastle och Derby har mötts en cirka 120-tals gånger genom historien där Newcastle har ett litet övertag om man räknar antalet segrar. Om man bortser från 2-0 segern tidigare den här säsongen så möttes lagen senast vid en liknande situation och datum. Säsongen 2009/10 den 9:e februari vilket slutade med en brakförlust för Newcastles del. Hela 3-0 segrade Derby med då som för övrigt vid den tidpunkten tränades av Brian Cloughs son Nigel Clough . Derby satte då stopp för Newcastles imponerande svit där de hade gått hela 4 månader utan förlust.För något yngre Premier League sympatisörer så förknippas Derby väldigt mycket med säsongen 2007/2008 då man förmodligen var det sämsta laget som någonsin havererat i högsta serien. Man tangerade ju bland annat ett 108-årigt mindre smickrande rekord. Rekordet var att lyckats gå igenom en hel säsong med endast en seger. Och vilket lag kom den segern mot? Såklart det var Newcastle.I rädsla för jinxen och dess obestridliga krafter så vågar jag mig inte på att spekulera kring utfallet av denna match. Men känslan som råder är att den kommer bli riktigt tuff. Kryss eller till och med torsk hade inte anlänt till perrongen med förvåning som passagerare om man säger så.