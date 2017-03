Inför Newcastle – Fulham

Marig match mot ett av lagen som fortfarande jagar en play off plats väntar serieledande Newcastle på lördagseftermiddagen i form av gästande Fulham FC.

Rafa Benitez firade i veckan sin årsdag som manager för NUFC, och han hoppas få en present i form av sitt lags tolfte raka match utan förlust. Senast man förlorade, och enda förlusten under 2017 var mot Blackburn Rovers den andra januari.NUFC ser ut att få klara sig utan DeAndre Yedlin som missar ett par matcher med en lårskada. Sedan tidigare är Rolando Aarons och Isaac Hayden borta under en längre tid, men på pluskontot ser Yoan Gouffrans skada han ådrog sig mot Reading inte ut att stoppa honom från att kunna delta i denna match.Matt Ritchie och Jack Colback riskerar bägge två att stängas av två matcher om de drar på sig ett gult kort mot Fulham, då det skulle innebära deras tionde. Detta är dock sista matchen innan varningarna nollställs igen efter 12 mars.I övrigt är alla tillgängliga, och det blir intressant att se hur Rafa formerar sitt manskap. Eftersom Brighton vann sin match mot Derby enkelt är de återigen ikapp poängmässigt, så en seger känns oerhört eftertraktat för att behålla serieledningen och avståndet mot lagen efter.Troligen blir det inga större ändringar i startelvan, det är möjligen tre platser som det finns lite oklarheter runt. Högerbacksplatsen togs senast av Jesus Gamez, frågan är om den skadedrabbade spanjoren är redo för nittio minuter till, eller om Vurnon Anita får tillbaka den platsen i eftermiddag, samt om Rafa väljer det tryggare alternativet Gouffran igen eller om Christian Atsu får förtroendet som högermittfältare. Slutligen så kan Dwight Gayle vara tillbaka från start om han bedöms redo, han har hoppat in de två senaste matcherna för Daryl Murphy och nu kan det vara dags för skyttekungen att starta.Darlow – Anita, Lascelles, Clark, Dummett – Shelvey, Colback - Richie, Diame, Gouffran – GayleGästerna från Hammersmith har efter 1-1 mot Leeds i senaste matchen fem poäng upp till play off med en match mindre spelad än Sheffield W som just nu innehar den sista platsen som innebär slutspel. Man har således chansen att vid seger minska avståndet till endast två pinnar.På skadefronten har man frågetecken för Floyd Ayite och Lucas Piazon, men i övrigt ser man ut att kunna mönstra ordinarie manskap.I senaste matchen mot Leeds ställde tränare Slavisa Jokanovic upp med följande lag:Button – Fredericks, Kalas, Ream, Malone – Johansen, McDonald – Aluko, Cairney, Kebano – Martin.Lagen möttes i den allra första omgången på Craven Cottage, och då gick gästerna segrande ur striden efter att ha nickat in matchens enda mål på en hörna. Newcastle gjorde ingen av sina bättre prestationer och kunde dessutom känna sig berövade på två normalt sett klara straffar efter hands-situationer. Chans till revansch således under lördagen, och även möjlighet att hindra Fulham från att bli andra laget att ta en dubbel över Newcastle denna säsong. Det enda lag som gjort det hittills? Blackburn Rovers.Historiskt sett så har lagen mötts 70 gånger, och Fulham har ett övertag med 30 segrar mot Newcastles 27. De senaste mötena på SJP har dock gått i hemmalagets favör, och man har tre raka segrar mot the Cottagers. Senaste förlusten på hemmaplan kom 2008.Ingen TV-sändning från denna match finnes, utan det är radio som gäller för den som vill följa kampen. BBC Radio Newcastle sänder via officiella hemsidan nufc.co.uk och den är numera gratis.Oerhört svårtippad match på förhand, båda lagen har visat god form på sistone, och båda är i behov av en seger. Detta är typen av match som NUFC har haft problem med tidigare, Fulham kommer antagligen inte låta Newcastle avvakta och gå på kontring som i de tre senaste bortamatcherna, ett scenario som verkar passa Rafa Benitez mannar bättre. Känslan är att det blir mycket jämnt och jag blir inte förvånad som Fulham bärgar minst en pinne.