2017-04-14

Newcastle - Leeds United



Inför Newcastle - Leeds: I'm coming home Newcastle

På fredag kväll vaktar Swedish Magpies borgen när Leeds-fansen kommer på besök till St James’ Park, i en match där båda lagen behöver vinna för att komma närmare högsta divisionen.

Lördagsmatchen som blev flyttad till fredagen. Mig gör det ingenting. Det ger snarare en känsla av en utslagsmatch. Newcastles svenska officiella supporterförening kommer befinna sig på plats med ett manskap på drygt 50 personer. Håll utkik efter svenska flaggor på St James’ Park.



Newcastle

Det börjar dra ihop sig nu. Fem matcher kvar i ligan och Newcastle har trots förlusten mot Sheffield senast tio poäng ner till tredjeplacerade Huddersfield, som däremot har en match mindre spelad. Man börja känna Premier League-vittring på allvar nu, och faktum är att Newcastle kan vara PL-klara redan på måndag.



Lyckligtvis var Dwight Gayles skada mer lindrig än vad man först trodde. Gayle har redan börjat med löpning, men kan inte delta i alla moment i träning ännu. Ciaran Clark är även han på god väg att bli spelklar, men ingen av dem två kommer kunna deltaga i varken matchen mot Leeds eller mot Ipswich på måndag.



DeAndre Yedlin är disponibel, och får troligtvis starta på högerbacksplatsen imorgon, ifall Rafa inte känner att han ändå behöver rotera inför matchen mot Ipswisch, och att han då ger Yedlin extra tid för rehabilitering. Isaac Hayden ska även han vara spelklar och redo för en plats i startelvan. Som man saknat honom under tiden Colback har spelat i hans ställe.



Trolig startelva (4-4-1-1): Darlow; Yedlin, Lascelles, Hanley, Dummett; Ritchie, Hayden, Shelvey, Gouffran; Perez; Murphy



Leeds

Newcastle, som Huddersfield, som Brighton och precis alla har darrat aningen i slutetappen. Leeds likaså. Trots det har laget 72 poäng, endast två poäng bakom Huddersfield på tredjeplats, men däremot tolv bakom Newcastle. Bland annat åkte laget på en tung förlust mot Brentford, innan man segrade i senaste matchen mot Preston med 3-0. Dessförinnan förlorade man mot Reading efter man vunnit frapperande mot Brighton med trygga 2-0. Ett tydligt mönster är att laget varit starkt på hemmaplan, men inte lika starka på bortagräs.



Liam Bridcutt och Hadi Sacko är tveksamma till spel, och Marco Silvestri är indisponibel. I övrigt verkar Monk ha ett stort manskap till sitt förfogande, ett bra sådant. Försvaret har visat styrka under säsongen med Pontus Jansson som frontfigur, men övriga i backlinjen har likväl visat klass, både på ytter- och mittbacksplatserna. En personlig favorit är Ronaldo Viera, mestadels för att det låter som en fiktiv spelare skapad på FIFA 17 spelarkarriär. Men att vara 18 år och jobba sig in i en startelva hos ett pressat Leeds är inte lätt. Dessutom bör Newcastle-spelarna ha extra koll på spelskicklige Pablo Hernandez, och givetvis aldrig släppa ögat från skytteligaledaren Chris Wood. Tyvärr får vi inte se anfallskampen mellan Gayle och Wood imorgon.



Förväntningar, TV

Det är en oerhört viktig match som väntar för de båda lagen, och man kan onekligen konstatera att supporterföreningen prickade rätt match att åka över på.



Spelmässigt vill jag se Hayden och Yedlin gå rakt in i startelvan, det känns som att det kan göra stor skillnad. Benitez brukar vilja ha dynamik längst fram, och det är troligen därför Diamé fått starta flera matcher som släpande anfallare trots att han inte imponerat, för att den kortare Gayle har spelat framför honom. Sedan så är konkurrensen på den positionen alldeles för dålig, med endast Perez som verklig konkurrent. Där behövs det förstärkas i sommar. Jonjo Shelveys form har inte blivit sig lik under 2017, höstformen som flera spelare visade upp har avtagit mot slutet. En skata som däremot är stekhet är Matt Ritchie, som får bära laget på sina egna axlar emellanåt.



Senast lagen möttes på Elland Road vann Newcastle med 0-2 och Dwight Gayle stod för båda målen. Man ska dock komma ihåg att Leeds-målvakten Robert Green bjöd Newcastle på ledningsmålet, då han tappade bollen framför ögonen på Gayle, varpå anfallsinstinkten reagerade och Gayle stötte in bollen på volley. Pontus Jansson har även nämnt att Newcastle inte imponerade på honom den matchen, utan att han ansåg Brighton vara ett mycket starkare lag.



Förhoppningsvis kommer det upp en mustig matchrapport på lördagsmorgonen, då undertecknad befinner sig på plats i Newcastle. Håll utkik på SvenskaFans för texter och bilder från resan under helgen. Howay!

