Inför Newcastle-Nottingham: På Jakt efter blod!

Det är med ett tungt huvud som Phillippe Montanier och hans decimerade manskap kommer anlända till St James’ Park under dagen för att spela årets sista match i Championship. De ska mot alla odds och på sann Robin Hood manér försöka att stjäla de tre poängen från ett revanschsuget Newcastle som efter det senaste mötet båda lagen emellan är ute efter en sak: Blod.

Det har gått fyra omgångar sedan den minst sagt bisarra matchen som Championship publiken fick ta del av på City Ground. En match där Newcastle föll offer för vad som kan ha varit den värsta domarinsatsen som mänskligheten någonsin beskådat, åtminstone på en fotbollsplan. Det är därför det minst sagt kommer att vara ett sporrat Newcastle som kliver ut för att möta den stolta och tappra hemmapubliken som inte bara kräver en seger mot de tillresta Sherwoodsönerna utan även hämnd för vad som hände senast.Det har varit mycket snack och oro kring Jonjo Shelveys långa avstängning och vilken påverkan den kan komma att ha på Newcastles spel de kommande omgångarna. Den oron begravdes inte direkt i cement heller efter den snöpliga men ändå på något sätt rätt väntade hemmaförlusten mot ett skickligt Sheffield Wednesday där det ”goa” spelet lyste med sin frånvaro. Bristen på kreativitet och förmåga att luckra upp ett organiserat motståndarförsvar var smärtsamt uppenbart även för den enögde. Det positiva för Newcastles del är att Nottinghams försvar är allt annat än organiserat, faktum är den att endast klara jumbon Rotherham har släppt in fler mål den här säsongen än Montaniers manskap. Så förhoppningen är den att kungen av skyttar Dwight Gayle kommer få gott om chanser att dryga ut sin ledning i skytteligan. När det kommer till tilltänkt startelva så är känslan som råder att Benitez kommer ställa upp med mestadels samma manskap som i senaste förlustmatchen mot portugisen Carvalhal och dennes Sheffield. Formationen kommer förmodligen vara 4-4-1-1 eller 4-2-3-1 beroende på hur man ser på det. Den formationen har Benitez i stort sätt aldrig vikt sig från under säsongen. Lite önsketänk från undertecknads sida är att han åtminstone förpassar Jack Colback till bänken och provar någon annan jämsides med Hayden men så blir förmodligen inte fallet.Fransosen Phillippe Montanier sitter just nu under väldigt stor press från alla håll och kanter då de negativa resultaten har avlöst varandra den senaste tiden(endast 1 poäng på de 4 senaste matcherna). Och som tidigare nämnts så har han fortfarande inte lyckats fått bukt på den blödande defensiven som har varit den stora akilleshälen under hösten. En annan faktor som oroar supportrarna är att laget verkar sakna ryggrad när det verkligen gäller. De har funnits en oförmåga att hålla fast vid ledningar samt så verkar spelarna falla ihop likt ett korthus vid jordbävning när man drabbas av lite motvind. Detta demonstrerade man i senaste matchen mot Huddersfield där man faktiskt ledde matchen men tappade den inom loppet av några minuter. Endast några minuter efter Huddersfields kvitteringsmål så gjorde den forna Chelsea talangen Michael Mancienne självmål. Mancienne var faktiskt extra otursam under den matchen(En begåvning som han förmodligen snappade upp under tiden i Hamburg) då han även lyckades dra på sig ett andra gult kort i slutminuterna.Montanier har laborerat en del utan att lyckats finna den perfekta balansen. Nottingham gör mycket mål men släpper in ännu fler mål. I början av säsongen så körde han med en fyrbackslinje och ett tremanna anfall med bland annat storlöftet Oliver Burke i startuppställningen. Men efter att det skotska storlöftet såldes av till Tyskland och det faktum att man släppte in tio mål på de fem första matcherna så har han snurrat in sig på en trebackslinje och en ensam anfallare där uppe. Det har inte resulterat i en ramstarkare defensiv dock, samtidigt som offensiven har krampat i de senaste omgångarna. Det sistnämnda kan dock ha att göra med den rådande skadesituationen då hela nio spelare riskerar att missa matchen på grund av skada eller avstängning bland dem till allas förtret finns Shakespeare utövaren Henri Lansbury. Även Ben Osborn som leder den interna assistligan kommer med stor sannolikhet att missa matchen och utan honom och Lansbury på mitten för gästerna så ser det ganska så tunt ut.Nottingham har släppt in minst två mål i de senaste nio bortamatcherna.Nottinghams Hildeberto Pereira som verkar husera lite överallt på planen har på 11 starter hunnit dragit på sig hela tre röda kort vilket är flest i hela serien.Nottinghams främsta målgörare, greken Apostolos Vellios blev efter segermatchen mot Barnsley(Där han för övrigt nätade) förpassad till bänken i de nästkommande tre matcherna till förmån för Lord Nicklas Bendtner vilket kan tyckas vara märkligt. Bendtner lyckades på dessa tre matcher göra lika många självmål som mål vilket är imponerande på sitt sätt kanske.Jack Colback har en passningsprocent på 87 % vilket är bäst i Newcastle och placerar honom på en sjunde plats totalt i ligan över högst passningsprocent. Fulham dominerar för övrigt den ligan där hela deras mittfält ligger innanför topp 10. En 36-årig Scott Parker finner man t.ex. på en andraplats.Newcastle har mäktat med 12 mål på fasta situationer under hösten vilket inget annat lag i Championship toppar. Nottingham är inte mycket sämre utan har gjort elva.Om Dwight Gayle får iväg tre skott i riktning mot motståndarnas mål så tråcklar sig minst ett av dem sig in bland nätmaskorna.Med tanke på Nottinghams skadesituation, tvivelaktiga form och taskiga bortafacit(Endast 8 inspelade poäng på bortaplan) så borde detta bli tre inkasserade poäng. Jag förväntar mig att Newcastle ska vara två-tre nummer för stora för bortalaget trots Shelveys frånvaro. Hjärnan säger att detta blir en smakrik 3-0 seger. Magkänslan däremot av någon anledning tror på 4-2 där Newcastle efter en stark första halvlek tillåter Nottingham att putsa till siffrorna.Matchens domare: Inte Stephen Martin vilken nog är den viktigaste detaljen att påpeka.