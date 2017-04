2017-04-24 20:45

Newcastle - Preston



Blir NUFC klara för The Premiership redan ikväll?

Inför Newcastle - Preston NE; Första chansen!

Efter att övriga resultat under helgen fallit ut mer eller mindre optimalt så har Newcastle United ikväll den första chansen av tre att införskaffa de tre poäng som saknas för att helt säkra återkomsten till Premier League.

Ett Newcastle med något sviktande form på senare tid fick alltså ett par riktiga presenter i helgen då både Reading och Huddersfield förlorade sina matcher. Som lite extra grädde på moset spädde resultaten chansen/risken för både smoggies och mackems att åka ur högsta ligan och därmed se sig passeras i seriesystemet av NUFC.



För motståndet i den första av de tre matcherna som återstår av säsongen står Preston NE, ett lag som man redan mött två gånger denna säsong. I mötet på SJP, som var i ligacupen, löpte hemmalaget amok, och vann med förkrossande 6-0. Bara några dagar senare möttes man igen, denna gång i de södra delarna av landet, och då blev det betydligt jämnare, nämligen 1-0 till NUFC.



Läget i Newcastle

Skadeläget är detsamma som i tidigare matcher, med undantaget att Ciaran Clark ser ut att kunna göra efterlängtad återkomst efter en tids skadebekymmer. Återstår att se om irländaren som varit en viktig kugge i mittlåset under större delen av säsongen är redo för 90 minuter.



I övrigt bör laget bli en kombination av det som spelade 1-1 mot Leeds i den senaste hemmamatchen och föll mot Ipswich i senaste, vilket innebär;



Darlow – Yedlin, Lascelles, Clark, Dummett – Shelvey, Hayden – Ritchie, Perez, Atsu – Murphy



Möjliga kanditater till startplatser är Mbemba eller Hanley om Clark inte kan starta, Gouffran istället för Atsu, Diame istället för Perez och Mitrovic istället för Murphy.

På skadelistan återfinns Aarons, Gayle och Sterry.



Läget hos PNE

Preston North End ligger för närvarande i ingemansland med 15 poäng upp till Play Off och 16 ner till nedflyttning. Man har således inte i närheten lika mycket att spela för som Newcastle rent tabellmässigt, men att snuva hemmalaget på uppflyttningsfirande redan i afton är såklart en god motivationsfaktor.



Man har ingen vidare form, utan har förlorat sina senaste tre matcher.



På skadesidan får PNE klara sig utan Tom Clarke och Greg Cunningham. Alex Baptiste och Ben Pearson är avstängda. Tyias Browning ser ut att kunna göra come back efter skada.



I senaste matchen (förlust 1-3 hemma mot Norwich) ställde managern Simon Grayson upp med följande lag;



Maxwell – Vermijl, (Horganat 62'), Boyle, Huntington, Cunningham (Spurr 10’) – Barkhuizen, Gallagher, Browne, McGeady – Robinson (Johnson 82’), Hugill



Statistik och Historik

Lagen har som sagt mötts två gånger denna säsong, och Newcastle har vunnit båda. Historiskt är det också favör för skatorna, på de senaste tio matcherna hemma på SJP mot PNE har man bara förlorat en, 1964. Man har i och med segern i höstas 4 raka vinster mot PNE på hemmaplan.



Tips och TV

Matchen visas på TV3 Sport, och avspark sker 20:45.

Statistiken talar för NUFC, tabellen talar för NUFC och motivationen talar för NUFC. Tyvärr är detta oftast ingen bra kombination för skatorna, och risken är stor att det som står på spel blir ett ok på spelarnas axlar som redan visat vissa tendenser att vika ner sig under tryck. Jag har ingen bra magkänsla inför denna match, Preston har inget att förlora, och såg småfarliga ut under matchen på Deepdale. Den pessimistiska (realistiska?) utgångstipset får bli en krampaktig match som slutar med kryss och fortsatt ovisshet för en redan hårt prövad supporterskara.





0 KOMMENTARER 57 VISNINGAR 0 KOMMENTARER57 VISNINGAR JOAKIM CANHÄLL

2017-04-24 12:45:25

ANNONS:

Fler artiklar om Newcastle

Newcastle

2017-04-24 12:45:25

Newcastle

2017-04-23 07:45:00

Newcastle

2017-04-20 11:47:00

Newcastle

2017-04-17 11:55:00

Newcastle

2017-04-16 15:15:00

Newcastle

2017-04-13 22:55:00

Newcastle

2017-04-10 11:33:00

Newcastle

2017-04-09 09:57:57

Newcastle

2017-04-08 18:08:00

Newcastle

2017-04-08 16:41:00

ANNONS:

Efter att övriga resultat under helgen fallit ut mer eller mindre optimalt så har Newcastle United ikväll den första chansen av tre att införskaffa de tre poäng som saknas för att helt säkra återkomsten till Premier League.Det var ett möte mellan två klubbar som står enade i sin kärlek för Sir Bobby Robson. Och mötet mellan legendarens två forna klubbar slutade i förskräckelse och skam för det tillresta.Spelarna har sagt sitt. I spelarfackets årliga årets lag uttagning finns tre Newcastle-spelare med. Kaptenen Jamaal Lascelles, Jonjo Shelvey och Dwight Gayle finns alla med i årets Championship-lag.Under måndagseftermiddagen så blir det en förmodad het drabbning mellan skator och traktorentusiaster.Swedish Magpies var på plats när Newcastle endast tog en poäng mot Leeds på St James' Park. Här är en lättsam, någorlunda för sen matchrapport.På fredag kväll vaktar Swedish Magpies borgen när Leeds-fansen kommer på besök till St James’ Park, i en match där båda lagen behöver vinna för att komma närmare högsta divisionen.På tillställningen EFL Awards tilldelades Dwight Gayle som enda Newcastle-spelare en plats i säsongens bästa elva i The English Football League. Brightons Anthony Knockaert utseddes till säsongens bästa spelare.Newcastle stod för en tämligen blek insats på Hillsborough under lördagskvällen, vilket resulterade i både nederlag och tappad serieledning.Rappa frågor som är fem till antalet.Newcastlepubliken fick ännu en gång bevittna en domarprestation som får en att undra om inte många domare i ligan har låtit sig bli inspirerade av den ikoniska karaktären Judge Dredd och dennes inställning till rättssystemet.