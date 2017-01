Inför Newcastle–Rotherham

Det är toppen mot botten när ligatvåan Newcastle tar emot den klara jumbon Rotherham.

Newcastle får givetvis ses som klara favoriter – samtidigt har man haft svårt att bryta ner flera av lagen i tabellens nedre skikt.

Det har helt klart hackat i maskineriet den senaste tiden. Brighton har klättrat förbi och flera av de jagande lagen har knappat in. Därför var givetvis Daryl Murphys segernick borta mot Brentford i lördags oerhört välkommen. När segern sedan följdes upp med vinst 3–1 i omspelet i FA-cupen mot Birmingham känns det nu som att Newcastle har en plattform för att återigen hitta formtoppen.Förklaringarna till den svajiga formen är många. En av dem är definitivt avsaknaden av Jonjo Shelvey. Mittfältsmotorn var tillbaka från sin fem matcher långa avstängning i veckan och bidrog direkt med två assist, samt en briljant pass som ledde fram till straffen.Så Shelvey tillbaka är ett stort plus. Orosmolnen som fortfarande finns där handlar dock om skadorna. Första halvan av säsongen passerade nästan helt utan skador på viktiga spelare. På slutet har dock sjukstugan i rask takt fyllts på. Mest väsentligt är att Dwight Gayle kommer saknas i ett par veckor. Till den här matchen återfinns även Vurnon Anita på skadelistan, och sedan tidigare saknas även Aleksandar Mitrovic, Jesus Gamez och Rolando Aarons.Dessutom är Mo Diame, Chancel Mbemba och Christian Atsu på iväg på Afrikanska Mästerskapen.Efter en snabb titt på tabellen kan vi konstatera att Newcastle under fredagskvällen på nytt tappade serieledningen, då Brighton vann hemma mot Sheffield Wednesday. Brighton ligger i skrivande stund på 57 poäng. Newcastle har 55. Avståndet till Leeds, som är närmast jagande är sju poäng.Newcastles fem senaste ligamatcher har resulterat i tre vinster och två förluster.I de nedre regionerna återfinns Rotherham hopplöst sist. Laget har skrapat ihop ynka 16 poäng och har nio poäng upp till strecket. Dock tog man en fin skalp senast när (ett visserligen oerhört formsvagt) Norwich besegrades med 2–1. I de fem senaste ligamatcher har det blivit två segrar och tre förluster. Värt att nämna är också att man åkte ur FA-cupen efter förlust hemma mot League One-laget Oxford.Till den här matchen saknas Danny Ward, Kirk Broadfoot, Dexter Blackstock, Lee Frecklington and Lee Camp. Nya målvakten Richard O’Donnel, som hämtats från Bristol City kan komma att göra debut på St James Park under lördagen.Med tanke på skador och spelare som är borta i Afrika bör startelvan se ut ungefär så här:DarlowYedlin Lascelles Clark DummettRitchie Shelvey Colback GouffranPerezMurphyGrant Hanley, Isaac Hayden och Achraf Lazaar lär var aktuella för inhopp från bänken. I veckan fick även ynglingarna Stuart Findlay, Yasin Ben El-Mhanni och Daniel Barlaser chansen från start. Med tanke på skadeläget är det inte omöjligt att någon av dem finns på bänken här.Svårt att säga mycket här, men i lagets senaste mot Norwich såg startelvan ut så här:Lewis Price, Joe Mattock, Richard Wood, Darnell Fishe, Kirk Broadfoot, Joe Newell, Tom Adeyemi, Will Vaulks, Anthony Forde, Richard Smallwood, Jerry YatesTungt favoritskap på Newcastle såklart. Tre poäng känns som ett krav, men samtidigt har man som sagt haft svårt att mot vissa av lagen i botten av tabellen. Hur vi än vrider och vänder på det går det inte att komma ifrån att det ibland har saknats kreativitet offensivt. I den här matchen kan vi räkna med ett lågt liggande Rotherham som kommer göra allt för att krympa hemmalagets ytor.Nyckeln blir självklart att tidigt få hål på Rotherham, för att tvinga dem ta fler risker. Med Shelvey tillbaka som dirigent på mitten så ökar chanserna. Samtidigt har han ingen Gayle som tar djupledslöpningarna. Jag har ärligt talat sett för lite av Murphy för att göra någon vidare analys av honom, men han känns mer som en klassisk target som främst kommer att ligga och hugga på inlägg. Som vanligt lär mycket handla om Ritchies högerkant. Skotten har blandat och gett de senaste månaderna och behöver ha en bra match här. Lovande är att han gjorde två mål i veckan.En spelare som varit direkt svag hittills är Ayoze Perez, som inte alls har hittat rätt i Championship . I och med skador och Diames frånvaro har spanjoren fått mer speltid på slutet och bjöd på en en riktigt fin assist till Murphy förra helgen. Kan Ayoze höja sig ytterligare bör han kunna vara ett hot mot ett Rotherham som har släppt in 56 mål på 26 matcher.Samtidigt måste Newcastle prestera bättre på defensiva fasta situationer. Där har man stundtals varit direkt svaga och ett lag som Rotherham vet att de måste utnyttja de här lägena. Oroande är också att Newcastle hittills varit totalt oförmögna att komma igen vid underläge, och det känns återigen som att hemmalaget behöver det första målet.Jag lyfter alltså ett varningens finger för bortalaget, men i slutändan bör Newcastle ändå vara för starka. Ska vi säga 2–0 med Gouffran och Murphy som målskyttar?