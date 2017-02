Inför: Newcastle United – QPR

Efter den mindre lyckade insatsen mot Oxford i FA-cupen och ett tämligen händelsefattigt januarifönster är det dags för skatorna att ta sig an ligaspel igen, och det är Queens Park Rangers som står för motståndet under onsdagskvällen när de gästar St James’.

Inga nyförvärv införskaffades alltså under januaris transferfönster, och det innebär att man helt enkelt räknar med att det man har ska räcka till uppflyttning, och mången newcastleanhängare ber nog en stilla bön att Jonjo Shelvey inte blir skadad eller avstängd under resten av säsongen.Vurnon Anita, Rolando Aarons är alla skadade, men Jamie Sterry och Sammy Ameobi som nyligen kallades tillbaka från lån är åter tillgängliga efter att ha varit ”cup-tied” från mötet med Oxford.Just mötet med Oxford är något de flesta vill glömma, och ingen av spelarna som fick förtroendet där lär ha stärkt sina aktier hos Benitez, snarare tvärtom.Jack Colbacks sjukdom verkar nu ha kurerats så han är redo för spel, men ingen av de afrikanska spelarna Diamé eller Mbemba beräknas hinna tillbaka från Gabon där de deltagit i Afrikanska Mästeskapen med Senegal respektive DR Congo. Ghananen Christian Atsu är fortfarande kvar i turneringen och kommer spela semifinal på torsdag.Efter den kraftiga roteringen mot Oxford, och med den bleka insatsen i tanke bör det nog bli en helt annan elva som tar sig an QPR, och som kan betecknas som ordinarie.Möjlig startelva;Darlow – Yedlin, Lascelles, Clark, Dummett – Hayden, Shelvey – Ritchie, Perez, Gouffran – Murphy.Gästerna från London låg i lite mer under fönstret och lyckades stärka truppen med två nya och ett nygammalt ansikte när Sean Goss värvades från Manchester United, Matt Smith från Fulham och Ravel Morrison togs in på lån från Lazio.Matt Smith var för övrigt enda målskytten i förlusten mot Fulham i säsongens första match, tur att Newcastle lärt sig att försvara fasta situationer sen dess…Två före detta skator finns med i Rangers trupp, James Perch och Kazenga Lua-Lua. Den senare har hunnit med att besöka SJP en gång denna säsong då han hoppade in för Brighton i augusti.Skadefrågetecken finns för Grant Hall och Idrissa Sylla, och Jordan Cousins är definitivt borta från denna match.QPR parkerar på en nittonde plats, med åtta poäng ner till nedflyttningsstrecket. Man har faktiskt ett bättre facit på bortaplan än hemma på Loftus Road. Senaste matchen förlorade man hemma mot Burton, men man åker till SJP i jakt på tredje raka bortasegern efter att ha betvingat Wolves och Reading i de föregående bortamatcherna.Newcastle har ett bra facit hemma på Gallowgate mot QPR, och har vunnit de tre senaste matcherna, samtliga med 1-0.Senaste gången man förlorade var säsongen 1993/94.Den totala statistiken genom åren visar även det ett övertag för skatorna, av de totalt 49 matcherna lagen emellan har man avgått med segern 24 gånger och spelat oavgjort vid 8 tillfällen.Detta är en match som Newcastle bara måste vinna, särskilt med tanke på det usla resultatet mot Oxford och att man nu tydligt valt att inte förstärka truppen och gå vidare med det man har. Bakom NUFC går både Reading, Leeds och Derby som tåget, och Brighton fortsätter att imponera i toppen.Skulle man tappa poäng här kommer debatten gå het om högmod går före fall när man valt att inte förstärka truppen.Jag tror ändå man klarar av att göra sitt jobb och vinna med 2-1.Matchen visas på TV3 Sport och Viaplay. Avspark 20:45.