Inför Newcastle - Wigan: Det avgörande skedet

Benitez har sedan säsongen började påpekat att april månad är det mest avgörande skedet för Newcastle om man vill nå Premier League. Detta skede inleds mot bottenplacerade Wigan på St James' Park.

Då var landslagsuppehållet över. Newcastle går nu in i den högst avgörande aprilmånaden, vilket inleds med ett möte mot bottenplacerade Wigan på St James’ Park. Dags att öppna alen och fokusera på den enligt Benitez mest viktiga perioden i Championship. Det är nu det ska komma att avgöras.Senast laget spelade var den 18e mars när man endast fick med sig en poäng hem från Birmingham i 0-0-mötet mot Gianfranco Zolas formsvaga gäng. Sedan dess har det hänt en hel del. Mitrovic gjorde (som vanligt) mål för Serbien under landslagsuppehållet när Serbien segrade borta mot Georgien med 1-3. Serbien stationerar sig därmed på en förstaplats i sin VM-kvalgrupp. Fjärde målet på fem landskamper för Mitrovic den här säsongen – trots det har Rafa gått ut med att det är Gayle som startar på topp på St James’ Park mot Wigan. Gayle har efter långa skadeperioder blivit omsprungen i skytteligatabellen av Leeds-spelaren Chris Wood som leder med sina 24 mål.Lee Charnley har även varit på affärsmöte i Kina gällande en ny tröjsponsor nästkommande säsong. Avtalet med Mike Ashleys låneföretag ”Wonga” går som bekant ut, och klubben har tidigare utbasunerat att man nästa säsong inte spelar med Wonga på bröstet. Potentiella kandidater till att synas på Newcastles matchtröjor nästa säsong är nostalgisponsorn Newcastle Brown Ale, en inhemsk, i nuläget okänd firma, samt ett Kinaföretag som Lee Charnley ska ha varit i kontakt med. Ingenting kan dock fastställas innan sponsorerna vet vilken division Newcastle spelar i nästa säsong.Det sägs också att Benitez och Charnley haft positiva samtal gällande spanjorens framtid i klubben. Tidigare fanns mörka orosmoln över huruvida det skulle bli fortsatt samarbete mellan Rafa och Newcastle, men nu ska molnen ha blivit aningen ljusare.Truppen börjar dessutom bli fulltalig igen. Isaac Hayden har varit skadad länge, men ska vara tillgänglig för mötet mot Wigan. Dock så är Ciaran Clark inte spelklar ännu, så troligen får Grant Hanley gå in i hans ställe. Även Yedlin är fortsatt skadad, liksom Rolando Aarons. Paul Dummett har gått ut med att han spelat med smärta i hälen och tagit smärtstillande för detta en tid, men walesaren ska vara tillgänglig för matchen. Chancel Mbemba är fortsatt utfryst. Mittbacken som var en av Newcastles jämnaste spelare förra säsongen har efter en horribel säsong hamnat minst fyra i mittbacksrangordningen med Lascelles, Clark och Hanley framför sig i den ordningen. Sedan 0-2-förlusten mot Wolves i september, där kongolesen stod för ett självmål och uselt försvarsspel, så har han inte fått någon ny chans att revanschera sig. Frapperande med tanke på att Hanley inte imponerat när han fått speltid. Men trots frysboxen så ger Mbemba inte upp sin Newcastlekarriär. Såhär skrev han till fansen på sociala medier för några veckor sedan: “Despite my minimal playing time this season, I am here and I am not giving up. I continue to train ardently and seriously and I will not give up until I find my place in the team. My wish is to come back stronger than ever and satisfy you, my fans, as I was able to last season in the Premier League.”På mittfält- och anfallsfronten är laget starkare än på länge. Mohamed Diamé fortsätter inte vara något annat än brutalt ärlig. Senegalesen har varit en stor besvikelse den här säsongen, och medgav i en intervju med The Chronicle i veckan att han aldrig spelat såhär dåligt i hela sitt liv. Dessutom lade han landslagskarriären på hyllan för att fokusera fullt ut på Newcastle. Ambitionen är det åtminstone inget fel på. Det verkar vara återkommande att spelare numera inte ger upp, utan vill bevisa att man förtjänar en plats i högaktade Benitez startelva. Skador samt avstängningar på nyckelspelarna Shelvey, Gayle och Hayden har kontinuerligt varvats, och det var länge sedan dessa tre startade tillsammans. Kanske får vi återigen se det Newcastle vi imponerades av i höstas?Darlow; Anita, Lascelles, Hanley, Dummett; Ritchie, Shelvey, Colback, Gouffran; Diamé, GayleWigan befinner sig i en prekär situation. Näst sist i tabellen med sju poäng upp till säker mark. Det finns inte heller mycket som pekar på att trenden kommer vända. Laget började säsongen med Gary Caldwell som tränare. Skotten spelade under ungdomsåren i Newcastle, men gjorde inga matcher för A-laget. Han höll inte heller ut till mötet mot Newcastle på DW Stadium, (nej, DW står inte för Daniel Wellington) utan Warren Joyce hade vid det laget tagit över efter sparkade Caldwell. Inte heller Joyce höll ut till nästa möte mot Newcastle. Efter fyra månader i bottenlaget sparkades Joyce och ersattes av klubbens trotjänande caretaker Graham Barrow, som alltså står vid sidlinjen när man ska ta sig an Newcastle på St James’ Park.Europamästerskapets mest haussade spelare (trots minimal speltid) Will Grigg dras med en knäskada. Andy Kellett är dessutom skadad liksom kaptenen Stephen Warnock. Den forne Newcastle-spelaren Gabriel Obertan tillhör numera laget, efter att ha plockats upp gratis av ryska Anzhi Makhachkala i somras, för att sedan gå till Wigan under vinterfönstrets deadline day i år.Wigan har haft ett relativt bra bortafacit den här säsongen. Man har bland annat slagit Newcastle-konkurrenten Huddersfield, Cardiff, Wolves, Burton och Birmingham. Man har dessutom fixat oavgjorda resultat på bortaplan mot Leeds, Brentford, Barnsley och Derby. Onekligen ett lag som kan göra livet aningen jobbigare för Newcastle.Senast lagen möttes var 14e december när Newcastle solitt plockade tre poäng genom en 0-2-seger mot The Latics. Newcastle har den här säsongen varit svaga på hemmaplan, helt olikt hur det var i Premier League förra säsongen, då lagets bortaform skickade The Toon ner till andradivisionen. Benitez adresserade problemet, men har istället haft svårt mot defensiva, generellt sett svagare lag på hemmaplan. Jag skulle inte lägga hela månadslönen på Newcastle-vinst imorgon. Däremot har Benitez visat förut hur han likt Carlo Ancelotti kan höja sina lag i avgörande skeden, och detta är ett sådant.Benitez har kritiserats för sina defensiva, kontrollerande metoder i hemmamatcher mot sämre motstånd som man på pappret borde köra över. Inte helt omöjligt är att man imorgon ställs mot ett defensivt Wigan som vill ställa om snabbt när chansen finns. Det känns som att man imorgon kommer sitta i soffan och oförståeligt klaga över att man tvingas till inläggsspel med en kortväxt Gayle längst fram.Matchen är inte TV-sänd, men går som vanligt att lyssna på via radio, vilket man bland annat får ta del av gratis på klubbens hemsida. Dessutom lär matchen visas i repris trots att den inte TV-sänds. Även där på den officiella hemsidan.