Inför Oxford United-Newcastle United: Divide et impera!

Det är med en hoppfullhet i blicken som Newcastle beger sig ned till professorernas och fantasy-genrens födelseplats Oxford för att för första gången på elva år försöka ta sig vidare till omgång numero fem av FA cupen.

Det var som sagt länge sedan Newcastle krönte några större framgångar i FA cupen. För elva vintrar sedan under otursförföljde Glenn Roeders guidning så tog man sig överraskande nog vidare till kvartsfinal. Likt ett Milan i absolut toppslag så radade man upp oinspirerade 1-0 segrar innan man tyvärr fick se sig själva falla offer för just en sådan när Mourinhos Chelsea visade upp hela sin magnifika defensiv som var ogenomtränglig för Newcastle. Eleven slog inte mästaren den gången.Intressant kuriosa för övrigt att det faktiskt var Rafael Benitez Liverpool som kammade hem FA cupen det året. I finalen så ställdes de mot en annan Newcastle relaterad karaktär i Alan Pardew och dennes West Ham. I klassiskt Benitez anda, åtminstone som det såg ut i Liverpool så vände de 0-2 underläge i paus till kvittering i matchens allra sista minut. Och senare precis i linje med spanjorens plan så segrade man på straffar. Kanske att detta kan vara något slags gott omen?Newcastle har om man blickar tillbaks i historien haft en tendens att vara en dominantkraft i FA cupen ungefär vart 50:e år. I början utav 1900-talet så mäktade man med 5 imponerande FA cup-titlar innan man fick se framgången bli avbruten av det onödiga första världskriget. Cirka 50 år senare som sagt, efter det ännu mer onödiga andra världskriget hade nått sitt slut så plockade man hem tre raka FA cup pokaler. Denna gång så fick man se sin framgång bli avbruten av sportslig inkompetens, en fiende som Newcastle supportrar känner igen alltför väl.Newcastle kommer förmodligen att i likhet med segermatchen mot Birmingham tidigare i Cupen att mönstra ett något reservbetonat manskap. Det har varit en hel del snack under veckan att många spelare som varit fast förankrade på bänken känner ett stort sug att visa Don Rafa vad de går för. Missa matchen kommer Rolando Aarons, Vurnon Anita och Dwight Gayle givetvis att göra på grund av skadeskavanker. Även den nyblivne mittfältaren Chancel Mbemba, Christian Atsu och Mohamed Diamé kommer såklart att missa drabbningen på grund av sitt deltagande i afrikanska mästerskapen. Jag vet inte om det är någon större idé att gissa startelvan då det säkerligen kommer roteras en hel del och kanske till och med kommer testas nya formationer. Men jag skulle gissa att de lovande talangerna som fick chansen mot Birmingham och inte gjorde bort sig (Findlay, El-Mhanni och Barlaser) förmodligen kommer få chansen igen från start. Spanske försvararen Jesus Gamez som har varit något otursförföljd under sitt första halvår på St James’ Park har återhämtat sig från skadan han ådrog sig i förlustmatchen mot Blackburn och kanske han får chansen att återigen visa vad han går för. Aleksandar Mitrovic har även han repat sig från sin skada men det känns ändå kanske som att serben åtminstone kommer börja på bänken.Jag besitter ingen direkt fördjupad kunskap när det gäller Oxford United. Det verkar baserat på mitt instinktiva intryck som ett tämligen anonymt League One lag. De ligger i detta nu på 12:e plats i League One, åtta poäng från playoffplatserna. De tränas av Michael Appleton som kom fram som en lovande ungdom i Manchester Uniteds ungdomsakademi i början utav 1990-talet. Hans främsta merit som spelare är ett par säsonger i West Bromwich Albion i början utav 2000-talet. Som tränare har han inte varit särskilt lyckad ännu. Håller rekordet i Blackpool som den tränaren som suttit kortast tid där. I Blackburn fick han bara sitta en dag längre än vad han gjorde i Blackpool innan stöveln kom.Bör sägas att Oxford stod för en imponerande skalp när de besegrade Rotherham i förra omgången utav FA cupen med 3-2. De kommer dessutom från en stark 4-0 seger mot ligasexan Rochdale så formen är det inget fel på. De har dessutom förstärkt truppen med Toni Martinez som lånats in från West Ham. Skyttekungen och den som ska skapa oreda för Newcastle försvaret är Chris Maguire som är lagets ledande målskytt på nio fullträffar hittills i ligaspelet.Det ska inte bli någonting annat än seger här för Newcastle men å andra sidan så har FA cupen varit platsen där skrällar blir till. Tror och hoppas ändå att Newcastle tar en relativt stabil seger och att många spelare tar chansen och visar varför de bör få större förtroende från Benitez.