2017-04-08 18:30

Sheffield W - Newcastle



Wor Shola var en av målskyttarna senast det begav sig på Hillsborough...2009 var året.

Inför Sheffield W - Newcastle

Tuff bortamatch i jakten på direktavancemang till nästa års Premier League för Rafa Benitez och hans mannar.



I vägen står dock tufft motstånd, en Sheffield Weds som slåss febrilt för att hålla Fulham bakom sig och därmed behålla sista Play Off platsen.

Lägg därtill att Newcastle föll tungt i mötet på St’ James efter tufft, stundtals i överkant hårt spel av de gästande Ugglorna.



Läget i Newcastle

Efter den viktiga segern mot Burton senast, så är det nu klart att laget inte kan sluta sämre än sexa, ens matematiskt. Målet är dock självklart direktkvalificering, och åtminstone poäng borta mot Wednesday skulle innebära ytterligare ett jättekliv mot uppflyttning.



Skadeläget är detsamma som senast, vilket innebär att Ciarian Clark, DeAndre Yedlin och Rolando Aarons fortfarande inte är tillgängliga för spel.



Rafa överraskade senast mot Burton med en lite mer offensiv uppställning än man kanske väntat sig, och frågan är om han inte återgår till den mer traditionella borta-elvan till denna match.



De flesta platserna känns numera givna, det enda som kan vara lite oklart är om Mbemba som överraskande fick chansen istället för Hanley får fortsätta som mittback, samt om Gouffran kommer in istället för Atsu på yttermittfältet.



Möjlig startelva NUFC:

Darlow – Anita, Lascelles, Hanley, Dummett – Shelvey, Diame – Ritchie, Perez, Gouffran – Gayle.



Läget hos Sheffield Weds

Vincent Sasso är tillbaka efter avstängning, och rivige Forestieri räknas vara tillbaka efter skadebekymmer. Sam Hutchinson är tveksam till spel, och helt i indisponibelt skick är Almen Abdi, Will buckley och Kieran Lee.



I senaste matchen tog man sig an jumbon Rotherham på bortaplan och vann med stabila 2-0. På hemmaplan har ugglorna hittills tagit tolv segrar, kryssat två och förlorat vid fem tillfällen.



Så här startade managern Carlos Carvahal senast mot Rotherham;

Westwood – Hunt, Lees, Loovens, Reach – Jones, Wallace, Bannan, Hooper – Fletcher, Rhodes



Statistik och Historik

Senaste tävlingsmatchen på Hillsborough var som sagt 2009, och den slutade 2-2 efter mål av Kevin Nolan och Shola Ameobi. Den matchen, liksom den här, spelades i the Championship.



För matchen innan dess får man backa ytterligare 10 år, då Newcastle vann med 2-0 1999 efter mål av Alan Shearer och Kevin Gallacher.



Tips och TV

Matchen startar 18:30 och visas otroligt nog på TV. TV3 Sport eller Viaplay är det som gäller. Annars finns även radio från BBC Newcastle att tillgå via officiella hemsidan nufc.co.uk.



2017-04-07 14:22:17

Tuff bortamatch i jakten på direktavancemang till nästa års Premier League för Rafa Benitez och hans mannar.Newcastle tog emot Wigan på St James' Park i den 39e omgången av The Championship. Efter en insats som blandade och gav stod till slut Newcastle som segrare och tog tre mycket viktiga poäng när man nu går in i slutskedet av säsongen.Benitez har sedan säsongen började påpekat att april månad är det mest avgörande skedet för Newcastle om man vill nå Premier League. Detta skede inleds mot bottenplacerade Wigan på St James' Park.Newcastle fick nöja sig med en poäng mot Birmingham efter en mållös och relativt händelsefattig match på St Andrews. En liten tröst i frustrationen var dock att toppkonkurrenterna båda förlorade helgens matcher.Newcastle klappade igenom totalt hemma mot Fulham senast och måste nu snabbt hitta tillbaka in på rätt väg igen. Första chansen till bättring kommer i lördagens bortamatch mot ett formsvagt Birmingham.Efter att ha gett sig själva ett riktigt bra läge efter de tre tuffa bortamatcherna i rad så stod Newcastle plötsligt för en av säsongens riktiga bottennapp. Gästande Fulham tilläts kontrollera matchen totalt, och tog vara på den chansen fullt ut.Marig match mot ett av lagen som fortfarande jagar en play off plats väntar serieledande Newcastle på lördagseftermiddagen i form av gästande Fulham FC.Newcastle riktade än en gång in sig på kontringsspel mot tufft motstånd, men den här gången räckte det inte hela vägen till seger. 0-0 blev resultatet i en match som kunde vägt över åt vilket håll som helst.Det blev inte exakt den välspelade pjäs som många innan hade hoppats på. Mycket av detta berodde till stor del på en domare som beslöt sig för att han minsann förtjänade att spela huvudrollen. De stående ovationerna på Kirklees Stadion uteblev.