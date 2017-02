Inför Wolves–Newcastle

I lördagens sena Championship-match beger sig Newcastle till Molineux för en på förhand lurig match mot Wolverhampton.

Efter plattmatchen hemma mot QPR tog sig Newcastle samman hemma mot Derby förra helgen och tog en viktig 1–0-seger. Vi såg en bra första halvlek, följt av en allmänt nervös insats efter paus.Så Newcastles form känns i nuläget något oberäknelig. Spelet har stundtals gått i lås på sistone och defensiven har varit betydligt mer skakig än under första halvan av säsongen. Samtidigt känns det som att hemska 0–3 mot Oxford i FA-cupen i kombination med vad som sipprat ut kring Rafa Benitez och Mike Ashley har förvillat en lite. Innan den matchen hade Newcastle tre raka segrar och ser man till de fem senaste matcherna med cupen inräknad har det blivit tre vinster, ett kryss och en förlust – något som resultatmässigt ändå är klart godkänt.I tabellen har man också återtagit serieledningen. Detta då Brighton till sist har börjat svaja lite. Newcastle ligger på 62 poäng, Brighton på 61 och närmast därefter kommer Reading på 56 poäng. Då har Brighton och Newcastle fortfarande en match mindre spelad, men det är just matchen de emellan som har skjutits upp.Efter en höst nästan helt utan skador på nyckelspelare har det blivit fler avbräck på sistone. Till den här matchen saknas fortfarande skytteligaledaren Dwight Gayle . Han är tillbaka i träning men kommer inte vara redo för spel. Vurnon Anita och Rolando Aarons saknas sedan tidigare, men tidigare frågetecknen Isaac Hayden Chancel Mbemba och Jack Colback ser alla ut att vara spelklara. Samtidigt kommer också Christian Atsu tillbaka från Afrikanska Mästerskapen med sitt Ghana. Wolves ligger på 18:e plats i ligan och har inte helt ryckt sig loss från den definitiva bottenstriden än. I oktober tog Paul Lambert över när Walter Zenga sparkades, men laget har fortsatt att prestera ojämnt och oberäkneligt.Efter nyår gick man dock obesegrade i sex matcher och tog fina skalper i FA-cupen borta mot både Stoke och Liverpool , innan det sedan blev förlust borta mot Burton i senaste omgången.Värt att notera är att Wolves framförallt har haft problem på hemmaplan. Endast fyra segrar på 13 hemmamatcher i ligan. Poängskörden hemma är i klass med ligans två bottenlag, Wigan och Rotherham. Man har också släppt i tredje flest mål på hemmaplan, 22 stycken.Till den här matchen saknas sedan tidigare Jordan Graham och Joe Mason . Gamle gode Mike Williamson är inte heller tillgänglig och frågetecken finns även för Ivan Cavaleiro men i övrigt ska inte laget lida av några större skadebekymmer.Det var en vecka sedan senaste matchen och benen bör vara fräscha på de flesta. Räkna därför med den i princip starkaste startelvan. Dock kan vi komma ihåg att vi går in i en period med tuffare matchning igen nu och redan på tisdag reser laget ner till Norwich . Men startelvan bör kunna se ut ungefär så här (alternativt mer som en 4-4-1-1):DarlowYedlin – Lascelles (Hanley) – Clark – DummettShelvey – HaydenRitchie – Diame – GouffranMurphy (Mitrovic)Svårt att sitta här och sia om ärligt talat, men i senaste förlustmatchen mot Burton såg det ut så här: Carl Ikeme – Conor Coady, Richard Stearman, Kortney Hause, Matt Doherty – Lee Evans, Dave Edwards (c), George Saville (Bright Enobakhare 63) – Helder Costa (Jon Dadi Bödvarsson 80), Andreas Weimann (Ben Marshall 80) – Nouha Dicko Lagen har redan mötts två gånger under säsongen. I ligan förlorade ett slätstruket Newcastle hemma med 0–2, för att bara några dagar senare revanschera sig i Ligacupen genom ett vinna med samma siffror. Också den matchen på St James Park.Det här känns som en ny relativt målsnål match, där Newcastle måste få till det bortaspel, som många gånger faktiskt sett bättre ut än insatserna hemma.Att Shelvey ännu inte har en vindsnabb och djupledslöpande Gayle att måtta bollar till är givetvis ett avbräck. Nu har Murhpy delvis levererat och med Mo Diame och sedan sist även Christian Atsu tillbaka från Afrika finns ändå en del alternativ. Personligen skulle jag vilja se Atsu från start istället för Yoan Gouffran för att bli giftigare i omställningarna, men mest troligt är att ghananen inleder på bänken.En del lag har på sistone lyckats plocka bort Shelvey genom att ständigt ha en spelare tätt på honom. Här gäller det att Newcastles nyckelspelare nummer ett lyckas bryta sig loss och få utrymme till att dirigera spelet. Det låter simpelt, men det går inte att blunda för hur monumental han är för Newcastle just nu. Här är också Isaac Hayden viktig med sitt jobb. Han har uppträtt något ojämnt under säsongen, men när han spelar på topp är han oftast mycket nyttig, både offensivt och defensivt. Sedan gäller det också att Matt Ritchie fortsätter att prestera på den nivå han den senaste tiden har höjt sig till.Viktigast av allt kanske ändå är försvaret. Det har som sagt sett svajigare ut på senaste tiden. Defensiva fasta situationer har varit ett problem hela säsongen, men på slutet har kanske framförallt Jamaal Lascelles sviktat även i öppet spel. Nu höll man nollan senast med Grant Hanley på planen istället för Lascelles. Konkurrensen känns nyttig, för i nuläget bjuder de svartvita på för mycket. Benitez har såklart noterat och analyserat det här. Förhoppningvis fungerar organisationen bättre nu, för Wolves har en del individuellt skickliga spelare i exempelvis Helder Costa, som säkert kan ställa till ett och annat om tillfälle finns.Wolverhampton har alltså varit svaga hemma, men har samtidigt höjt sig resultatmässigt efter nyår. Matchen känns klurigare än vad den kanske först ger sken av. Men om Newcastle sätter försvarsspelet bör också en eller två bollar kunna trilla in framåt. Vågar vi säga 2–1 till Newcastle efter mål av Shelvey och Murphy?