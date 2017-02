2017-02-14 20:45

Norwich - Newcastle



Får Ritchie och NUFC anledning att fira igen?

Kanariefåglar mot Skator; Inför Norwich City – Newcastle United

Matchandet går vidare för serieledande Newcastle, och nu väntar en tuff bortamatch mot Norwich. Kanariefåglarna jagar en play off plats efter en tuff period i mitten av tabellen, och är säkerligen revanschlystna efter det snöpliga tappet på övertid senast lagen ställdes mot varandra.

Läget i Newcastle

Skadeläget börjar lättna något och det är endast långtidsskadade Anita och Aarons som inte finns tillgängliga, vilket alltså innebär att skyttekungen



Huruvida Gayle får starta är desto mer osäkert, rimligen vill man ge honom en något försiktigare start med tanke på den långa frånvaron, men å andra sidan är hans egenskaper oerhört värdefulla för det anfallsspel Rafa Benitez vill bedriva.

Vem som får förtroendet istället om Gayle förpassas till bänken är även det något osäkert,



I övrigt är inga större förändringar att vänta, framförallt inte i försvaret som var synnerligen stabilt i senaste matchen mot Wolves. Den största konkurrensen finns mellan Colback/Hayden på mittfältet och där har Rafa föredragit Colback när han varit frisk i tuffa bortamatcher som denna, samt Gouffran/Atsu, men även där har Rafa använt sig flitigt av fransmannens tjänster på bortaplan.



Förmodad startelva blir därför;



Darlow – Yedlin, Lascelles, Clark, Dummett – Colback, Shelvey – Ritchie, Diame, Gouffran – Gayle.



Basklappar som tidigare nämnts för att Gayle får börja på bänken, och Mitrovic starta samt att Hayden ersätter Colback.



Läget hos Norwich

Kanariefåglarna har som tidigare nämnts halkat nedåt i tabellen efter en flygande start, och det verkar som vändningen på St. James’ i slutet med övertidsmål i baken två gånger om gav en rejäl knäck.



Nu har man dock börjat repa sig igen och har faktiskt inte förlorat på de fem senaste matcherna, och har på dessa tagit fyra segrar. Motståndet har visserligen inte tabellmässigt sett varit det tuffaste, men man anar en gryende form hos hemmalaget.

På skadesidan har man känningar på Graham Dorrans och



I senaste matchen som slutade hela 5-1 till Norwich hemma mot



Ruddy – Pinto, Martin, Klose, Dijks – Howson, Mulumbu, Murphy, Pritchard – Hoolahan, Oliveira.



Både Pinto och Dijks fick utgå tidigt och ersattes av Whittaker respektive Bennett, så troligt är att dessa två herrar är aktuella som ersättare även denna match om skadorna inte läkts ihop.



Historik och Statistik

Lagen har mötts vid 55 tillfällen totalt under åren och Newcastle har ett övertag med 24 segrar och 15 oavgjorda, men då Norwich spelat hemma är statistiken till deras fördel med 11 segrar på 26 möten.

Senaste matchen lagen emellan blev minnesvärd, och på senare tid har det varit både målrikt och en viss dramatik med bland annat 6-2 segern hemma på SJP i närminnet.



Tips och TV

Matchen visas inte på någon TV-kanal utan det är radio som gäller, enklast via officiella hemsidan nufc.co.uk.



Mycket svårtippad match på förhand, Norwich är starka hemma, men Newcastle har å andra sidan ett imponerande facit på bortagräs denna säsong. Oavgjort känns som det ligger nära till hands, men NUFC har faktiskt bara kryssat vid två tillfällen av trettio denna säsong, så oddsen talar inte för det heller. Jag tror det stabila försvarsspelet från Wolvesmatchen sitter i, och Gayles återkomst är tillräcklig för att knipa ytterligare en uddamålsseger, 2-1 denna gång.

2017-02-14 09:12:42

