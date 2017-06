Kinesiska investerare vill köpa Newcastle – Mike Ashley öppen för förslag

Mike Ashley övervägar att sälja klubben till kinesiska investerare

Kinesiska investerare är intresserade av att köpa Newcastle - och Mike Ashley lyssnar på erbjudanden. Newcastles miljardförmögne ägare har tidigare avvisat alla potentiella köperbjudanden, men affärsmannen ser nu en möjlighet till en bra affär.

Att det funnits utländska intressenter som vill köpa Newcastle är inget nytt – men den här gången – till skillnad från förut, så är Mike Ashley redo att lyssna på förslag.



Ashley har de senaste åren varit beslutsam när han sagt att klubben inte är tillsalu, men den miljardförmögne affärsmannen har aldrig haft ett sådant bra tillfälle att sälja klubben som nu.



Förra veckan annonserades det att Newcastle var världens snabbaste växande fotbollsklubb kommersiellt sett. Uppflyttningen till Premier League i kombination med en Rafael Benitez som ger nytt hopp på Tyneside har givetvis sin del i den framgången.



Om ett köp av klubben skulle genomföras så får Newcastle transferförbud medan köpprocessen rullar – men enligt Luke Edwards på The Telegraph så ska Benitez vara medveten om ett potentiellt ägarbyte av klubben, och fått garantier om att det inte kommer påverka värvningar i sommar.



Klubben värderas till ungefär £400 miljoner, en monumental ökning på klubbvärde då Mike Ashley köpte Newcastle för ”ynka” £134 miljoner. Sedan dess har Mike Ashley två stående räntefria lån som klubben fortfarande är skyldig honom. Det första lånet på £129 miljoner pumpades in tidigt för att rädda klubben från konkurs mer eller mindre. Det andra räntefria lånet genomfördes i vintras och uppges ligga runt £30 miljoner, denna gång för att stötta klubben ekonomiskt med tanke på den ekonomiska förlusten nedflyttningen till Championship innebar.



Ashley är redo att lyssna på alla erbjudanden. Enligt The Telegraph så tror Ashley själv inte att någon investerare är redo att köpa hela klubben, men engelsmannen är öppen för ett delägarskap med de kinesiska intressenterna.



Det har på sociala medier talats om att Wang Jianlin, Kinas rikaste man som äger 20% av Atletico Madrid varit intressenten – inga tidningar har bekräftat detta så det är att ta med en nypa salt. Jianlin har en förmögenhet på 31 miljarder dollar, i jämförelse med Mike Ashleys 2.7 miljarder dollar.



Sammanfattningsvis så ska Benitez enligt uppgifter kunna vara lugn gällande sommarvärvningar. Rafa är medveten om läget, och ett potentiellt ägarbyte skulle snarare kunna höja sommarens transferbudget snarare än att stjälpa den.

2017-06-13 12:03:00

