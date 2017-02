2017-02-14 20:45

Norwich - Newcastle

2-2



Jubel efter Perez tidiga ledningsmål

Kryss mot Norwich efter dramatisk match

Kapten Lascelles sena mål räddade en poäng i matchen mot Norwich efter att hans tidigare blunder följt av en ännu större tavla av målvakten Darlow sånär skänkt bort segern till hemmalaget.





Bara minuter senare får Mitrovic en jättechans att dubbla ledningen, men serbens problem med målskyttet är av ihållande karaktär, och hemmalagets burväktare Ruddy kan rädda med hjälp av benen och styra bollen utanför till en resultatlös hörna.

Istället bjuder gästerna sina gröngula motståndare på inte mindre än två rejäla alla hjärtans dag presenter, då först Lascelles halkar i närkamp med Jerome, som alltid stortrivs mot Newcastle vad det verkar. Den bufflige anfallaren tar sig lätt förbi Lascelles och serverar Jacob Murphy på bortre stolpen som har öppet mål att lägga in kvitteringen.



Ännu värre blir det fem minuter senare då Jerome får ett ännu öppnare nät att promenera in bollen i sedan Darlow totalmissat en undanrensning och istället lagt bollen framför fötterna på sin framstormande motspelare.

Mitrovic fortsätter att ha otur eller inte tillräcklig kliniskhet i avsluten, beroende på hur man ser det, när han först får se sin nick räddad av Ruddy och sen skickar ett avslut i stolpen i bra läge centralt.



Rafa motstår frestelsen att ändra i uppställningen redan i halvtid då tendenserna till bra anfallsspel finns där, och man skapar och missar chanser i mängder. Försvarsspelet ser dock darrigt ut med Lascelles som största orosmomentet.

Oflytet fortsätter för Newcastle när Matt Ritchie dunkar bollen i undersidan av ribban efter ett fint inspel av Yedlin, och man börjar tro att detta nog inte är skatornas kväll.



Norwich börjar dock sjunka tillbaka och bevaka sin ledning, och tillåter NUFC att ta över än mer av bollinnehav och spel. Rafa slänger in Diame, Atsu och Gayle för att försöka åstadkomma en vid det här laget synnerligen rättvis kvittering.



Det hela ger resultat efter dryga 80 minuter då Lascelles får revansch för sitt tidigare misstag och behärskat placerar in 2-2 på volley, ur en snäv vinkel.



Perez får sen ett läge att till och med ge Newcastle segern, men hans skott räddas av Ruddy och efter att en frispark i sista sekunden av Shelvey rensats bort av kanariefågelförsvaret blåser domare Madley av en synnerligen spännande och intensiv tillställning.



Sett till spelet och chanserna så bör Newcastle känna sig lite snuvade med bara en poäng med sig tillbaka, men å andra sidan var det starkt att komma tillbaka efter att ha givit bort två mål efter fatala misstag.



I övrigt gick bara ett resultat Newcastles väg, då Brighton bara fick kryss dem med, mot Ipswich. Resterande jagande lag i form av Leeds, Huddersfield, Reading och Sheffield Wednesday van alla sina matcher och knappade således in lite på tätduon.

Newcastle fortsätter därmed toppa tabellen, en pinne före Brighton och fem före Huddersfield. Kvällens moståndare Norwich kvar på sjunde plats, fyra bakom ugglorna på sista play off platsen.



Matchfakta

Norwich City – Newcastle United 2-2 (2-1)



NUFC: Darlow, Yedlin, Lascelles, Clark, Dummett, Ritchie (Atsu 70), Shelvey, Colback (Diame 54), Gouffran, Perez, Mitrovic (Gayle 76).

Kvar på bänken: Elliot, Hanley, Gamez, Hayden.

Varningar: Colback, Lascelles.

Mål: Perez 1, Lascelles 81.



NCFC: Ruddy, Whittaker, Martin, Klose, Dijks, Howson, Tettey, Jacob Murphy, Hoolahan (Josh Murphy 86), Wildschut (Pritchard 58), Jerome (Lafferty 80).

Kvar på bänken: McGovern, Bassong, Bennett, Godfrey.

Varningar: Dijks, Howson.

Mål: Ja.Murphy 12, Jerome 17.



Publik: 26,841 Annars fick gästande Newcastle en drömstart på Carrow Road när Ayoze Perez tystade hemmapubliken efter bara 23 sekunder. Den högst oväntade passningsläggaren Jack Colback trädde fram en fin passning i djupled som spanjoren lika oväntat avslutade kliniskt.Bara minuter senare får Mitrovic en jättechans att dubbla ledningen, men serbens problem med målskyttet är av ihållande karaktär, och hemmalagets burväktare Ruddy kan rädda med hjälp av benen och styra bollen utanför till en resultatlös hörna.Istället bjuder gästerna sina gröngula motståndare på inte mindre än två rejäla alla hjärtans dag presenter, då först Lascelles halkar i närkamp med Jerome, som alltid stortrivs mot Newcastle vad det verkar. Den bufflige anfallaren tar sig lätt förbi Lascelles och serverar Jacob Murphy på bortre stolpen som har öppet mål att lägga in kvitteringen.Ännu värre blir det fem minuter senare då Jerome får ett ännu öppnare nät att promenera in bollen i sedan Darlow totalmissat en undanrensning och istället lagt bollen framför fötterna på sin framstormande motspelare.Mitrovic fortsätter att ha otur eller inte tillräcklig kliniskhet i avsluten, beroende på hur man ser det, när han först får se sin nick räddad av Ruddy och sen skickar ett avslut i stolpen i bra läge centralt.Rafa motstår frestelsen att ändra i uppställningen redan i halvtid då tendenserna till bra anfallsspel finns där, och man skapar och missar chanser i mängder. Försvarsspelet ser dock darrigt ut med Lascelles som största orosmomentet.Oflytet fortsätter för Newcastle när Matt Ritchie dunkar bollen i undersidan av ribban efter ett fint inspel av Yedlin, och man börjar tro att detta nog inte är skatornas kväll.Norwich börjar dock sjunka tillbaka och bevaka sin ledning, och tillåter NUFC att ta över än mer av bollinnehav och spel. Rafa slänger in Diame, Atsu och Gayle för att försöka åstadkomma en vid det här laget synnerligen rättvis kvittering.Det hela ger resultat efter dryga 80 minuter då Lascelles får revansch för sitt tidigare misstag och behärskat placerar in 2-2 på volley, ur en snäv vinkel.Perez får sen ett läge att till och med ge Newcastle segern, men hans skott räddas av Ruddy och efter att en frispark i sista sekunden av Shelvey rensats bort av kanariefågelförsvaret blåser domare Madley av en synnerligen spännande och intensiv tillställning.Sett till spelet och chanserna så bör Newcastle känna sig lite snuvade med bara en poäng med sig tillbaka, men å andra sidan var det starkt att komma tillbaka efter att ha givit bort två mål efter fatala misstag.I övrigt gick bara ett resultat Newcastles väg, då Brighton bara fick kryss dem med, mot Ipswich. Resterande jagande lag i form av Leeds, Huddersfield, Reading och Sheffield Wednesday van alla sina matcher och knappade således in lite på tätduon.Newcastle fortsätter därmed toppa tabellen, en pinne före Brighton och fem före Huddersfield. Kvällens moståndare Norwich kvar på sjunde plats, fyra bakom ugglorna på sista play off platsen.Norwich City – Newcastle United 2-2 (2-1): Darlow, Yedlin, Lascelles, Clark, Dummett, Ritchie (Atsu 70), Shelvey, Colback (Diame 54), Gouffran, Perez, Mitrovic (Gayle 76).Elliot, Hanley, Gamez, Hayden.Colback, Lascelles.: Perez 1, Lascelles 81.: Ruddy, Whittaker, Martin, Klose, Dijks, Howson, Tettey, Jacob Murphy, Hoolahan (Josh Murphy 86), Wildschut (Pritchard 58), Jerome (Lafferty 80).: McGovern, Bassong, Bennett, Godfrey.Dijks, Howson.Ja.Murphy 12, Jerome 17.: 26,841

0 KOMMENTARER 164 VISNINGAR 0 KOMMENTARER164 VISNINGAR JOAKIM CANHÄLL

2017-02-15 12:18:39

ANNONS:

Fler artiklar om Newcastle

Newcastle

2017-02-15 12:18:39

Newcastle

2017-02-14 09:12:42

Newcastle

2017-02-13 06:00:00

Newcastle

2017-02-12 11:25:36

Newcastle

2017-02-11 01:34:00

Newcastle

2017-02-09 17:25:00

Newcastle

2017-02-05 17:29:00

Newcastle

2017-02-04 09:55:00

Newcastle

2017-02-02 08:15:36

Newcastle

2017-02-01 08:45:34

ANNONS:

Kapten Lascelles sena mål räddade en poäng i matchen mot Norwich efter att hans tidigare blunder följt av en ännu större tavla av målvakten Darlow sånär skänkt bort segern till hemmalaget.Matchandet går vidare för serieledande Newcastle, och nu väntar en tuff bortamatch mot Norwich. Kanariefåglarna jagar en play off plats efter en tuff period i mitten av tabellen, och är säkerligen revanschlystna efter det snöpliga tappet på övertid senast lagen ställdes mot varandra.Newcastle placerar sig på en klanderfri förstaplats i Championship-tabellen och leder ligan med sju poäng ner till Huddersfield på tredjeplatsen. Men desto närmare Premier League Newcastle klättrar, desto mer får man anledning att byta samtalsämne.Newcastle behöll serieledningen tack vare tre tunga poäng borta i en tät match mot Wolverhampton. Aleksandar Mitrovic höll sig framme och gjorde matchens enda mål.I lördagens sena Championship-match beger sig Newcastle till Molineux för en på förhand lurig match mot Wolverhampton.Klubben har nu bekräftat att Cheik Tioté har flyttat till Kina och andradivisionsklubben Beijing Enterprises för en hemlig summa som ryktas vara runt en miljon pund.Det blev till sist tre poäng för Newcastle mot ett tappert kämpande Derby som vägrade ge upp.Efter en period som lämnat mycket övrigt att önska så tar sig Benitez och hans mannar emot hans företrädare McClaren och dennes manskap i jakt på tre poäng och förnyat självförtroende.Ciaran Clarks nickskarv in i egen bur i matchens nittionde minut var visserligen högst otursam, men resterande 89 minuter lämnade också en hel del övrigt att önska när QPR fick med sig en poäng hem till London efter att ha hämtat in underläge två gånger om.Efter den mindre lyckade insatsen mot Oxford i FA-cupen och ett tämligen händelsefattigt januarifönster är det dags för skatorna att ta sig an ligaspel igen, och det är Queens Park Rangers som står för motståndet under onsdagskvällen när de gästar St James’.