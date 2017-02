Newcastle-Aston Villa 2-0: Spelarbetyg

Det blev till slut en stabil seger för Newcastle efter bland annat ett självmål av Shakespeare utövaren Henri Lansbury.

1 = Shola Ameobi en regnig kväll i Stoke/När Carles Puyol möter Shola Ameobi



2 = Godkänd



3 = Väl godkänd



4 = Shola Ameobi en solig dag mot Sunderland



5 = När Shola Ameobi möter Carles Puyol

Här kommer en något sen och PERSONLIG bedömning och utvärdering av spelarnas insatser från gårdagens drabbning mot Englands femte största klubb Aston Villa(Om man går på den officiella maratontabellen).Går att argumentera för att han ska ha högre betyg men jag har högt ställda krav och är inte beredd att sträcka mig längre än betyget godkänt, då jag faktiskt tycker att han SKA rädda de skotten som Aston Villa kommer till. Han kommer ut bra på Bjarnasons chans men samtidigt så är det svårt att släppa in det skottet då islänningen skjuter rakt på honom. Dessutom så har han fortfarande en tendens att komma ut snett vid utrusningar som i första halvleken då Newcastle räddades av att Aston Villa spelaren ifråga stod en halv fotlängd offside.Återigen en gedigen insats från ”låtsas amerikanen”. En ettrig spelare som hela tiden letar sig fram på högerflanken. Haft en mycket positiv utveckling den här säsongen och börjar kännas som ett ”household name”. Och när Vurnon Anita kommer tillbaks från skada så har Newcastle det relativt gott ställt på högerbacken då holländaren i sina bästa stunder kan ge Yedlin en ordentlig kamp om platsen.The cap is back baby! En stark 3:a i mitt tycke av kaptenen som uppträder på det sättet som man hoppas att han ska göra. Med en pondus och bestämdhet. Och så måste man ju ändå säga att han har en viktig del i 2-0 målet då han ju är framme och styr bollen mot målet. Måste in mer insatser av detta slag från Lascellles vars status i Newcastle har varit under luppen under stora delar av säsongen då många insatser har varit av det darrigare slaget. Kanske att han känner en större press på sig att prestera då Hanley bland annat har knackat på dörren till startelvan och även fått chansen på kaptenens bekostnad.Svag 3:a och det kan kännas orättvist då Clark återigen inte sätter många fötter fel. Han har varit enligt undertecknad den bästa mittbacken i Championship i år och han har visat upp en jämnhet i sitt spel som få spelare kan matcha. Hans lägstanivå är så hög att det är svårt att skilja på hans lägsta -och högsta nivå. Ändå inte lika utmärkande igår som man blivit van med, man har blivit lite bortskämd helt enkelt.En stark 2:a. Tycker att Dummetts snittbetyg från gårdagens match som är högre än de flestas är ett bevis på varför betyg kan vara lite besvärligt. Man bedömer spelare på helt olika sätt och grunder och det känns tämligen orättvist i mitt tycke. Om Dummett gör en helt okej insats och inte ger sken av att vara den solklara akilleshälen i laget, ja då får han en 8/10 i betyg medan om då Yedlin t.ex. hade stått för en liknande insats endast hade fått 6/10 i betyg. Detta på grund av att förväntningarna på Yedlin helt enkelt är större. Men som sagt Dummett gör en helt klart godkänd insats. Jag tycker att han har blivit bättre på att värdera situationer och fyller oftast på offensivt på sin kant vid rätt tillfälle. Är dessvärre som tidigare nämnts alldeles för begränsad för att kunna nå några högre betyg.Matt Ritchie motbevisade mig lite grann igår då jag tidigare hävdat att skotten är en ren och skär poängspelare. Så när han inte gör assist eller mål så känns han ganska så överflödig. Går att dra liknelser med Antonio Candreva i Inter där det känns som att det inte finns någon större vits att spela honom om han inte gör poäng eller skapar klara målchanser, då han inte bidrar med jättemycket annat. Ritchie bevisade som sagt att så inte är fallet igår. Var länge en av Newcastles bättre offensiva pjäser då han såg pigg och formstark ut. Var nära ett par gånger med skott utifrån men det ville sig inte denna gång.Shelveys roll i Newcastle känns som den närmaste motsvarigheten fotbollen kommer den amerikanska fotbollens ”quarterback”. Sättet han prickskjuter spelare med sina krossbollar är alltid en fröjd att se. Märks också vilken otrolig respekt motståndarna har för Shelvey. Tycker ändå inte riktigt att han är så pass dominant som han kan och brukar vara men fortfarande en klass för sig när det kommer till mycket. Drar på sig ett onödigt gult kort som man gärna hade sluppit.Kan mycket väl vara den bästa insatsen den här säsongen från Colbacks sida. Spelar efter sina förmågor utan några krusiduller. Befinner sig oftast i rätt yta och stod inte för någon dåraktig aktion som fallet oftast är. Bidrog även en del i offensiv väg och var faktiskt nära att få sätta en pärla i andra halvlek men Sam Johnstone i Aston Villa målet ville annat. Mer sådana här insatser från Colbacks sida och han slipper det onda ögat från mig.Stark 2:a eller möjligtvis svag 3:a för fransmannen som gör en tvättäkta Gouffran insats i dess sannaste bemärkelse. Fransmannen är ingen spektakulär spelare utan tvärtom snarare en tämligen anonym sådan som dock i slutändan gör sitt jobb och som är väldigt nyttig för laget. Känns rätt så representativt för Gouffran som spelare att det just är han som är framme och påpassligt efter rena flipperspelet i Aston Villas straffområde lyckas få dit foten och göra det upplösande 1-0 målet.Var kanske inte senegalesens bästa insats i karriären igår men det är likväl en ganska häftig upplevelse att bevittna honom även när han är medioker som igår. Känns alltid närmast ostoppbar när han väller fram rättvänd med bollen och mycket riktigt så var Aston Villa försvararna tvungna att ta till oschyssta metoder för att få stopp på honom när de situationerna väl uppstod. Men fick som sagt ingen större utdelning och insatsen igår begravs nog med historiens gång.Målkonungen fick dessvärre kliva av planen efter knappa 30 minuters spel på grund av skada. Och eftersom Newcastle under stora delar av första halvleken var smärtsamt mediokra så fick Gayle inte särskilt mycket att jobba med heller.Fick hoppa in efter knappa 30 minuter då Gayle fick skadekänningar. Gör helt okej insats definitivt. Serben har utvecklats till en riktigt bra ”link-up player” och bidrar men en hel del i spelet. Det enda man eftersöker nu är ju som sagt att den där ”mördarinstinkten” framför mål som han visat på vid vissa enstaka tillfällen infinner sig oftare. I sådant fall så blir Mitrovic en anfallare att räkna med även på högre nivåer och större scener.Ghananen fick för lite tid på sig den här gången för att kunna glänsa. Bytte av Gouffran i den 89:e minuten och hann inte sätta någon prägel på matchen.Benitez såg verkligen inte nöjd ut efter första halvleken vilket han inte borde ha varit heller då hemmalaget inte direkt bjöd upp till någons dans. Fick ordning på grejerna i paus och Newcastle klev ut och stängde igen matchen en kvart in i andra halvleken och sedan så kontrollerade man tillställningen relativt bekvämt. Man måste ändå säga att om det hade darrat till lite grann i andra så kryllade det inte direkt av alternativ för ”il Padrino” att slänga in. Särskilt inte i offensiv väg. Det var egentligen bara Atsu som fanns tillgänglig som värdigt alternativ eftersom Mitrovic redan hade tvingats rycka in. Kanske även Ayoze i offensiv väg men spanjoren har inte gett anledning för modern sin att skryta för omgivningen i hembygden på sistone.Som en känd rymdjägare gjord av plast en gång sade: Mot oändligheten och vidare! Oändligheten i detta sammanghang motsvarar ju då Premier League