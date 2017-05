Newcastle - Barnsley 3-0: LIGAMÄSTARE!

Skatorna avslutade säsongen på bästa möjliga sätt när man inte bara tvålade till Barnsley med 3-0 framför en salig hemmapublik. Efter en sen kvittering i Birmingham stod det dessutom klart att Newcastle är årets LIGAMÄSTARE i The Championship!

Säsongen är avslutad. Tillvaron utanför finrummet blev som planerat bara ettårig och dessutom fick man precis som förra sejouren 2009-2010 lyfta pokalen som ligasegrare. Den här gången satt dock titeln mycket långt inne, men Brighton snubblade på målsnöret och när Jack Grealish kvitterade för Aston Villa i matchens slutskede smet Newcastle än en gång förbi i tabellen. Det viktigaste är visserligen att vi redan till hösten spelar i Premier League igen, men det ska inte förnekas att titeln är en oerhört trevlig bonus. Men nu några ord om hur Newcastle avrundade säsongen hemma på St James’ Park.Rafa Benitez, vars status bara ökar och ökar i Newcastle, ställde i stort sett den förväntande startelvan på benen. Enda undantaget var att Ciaran Clark missade matchen, vilket innebar att Isaac Hayden tog klivet ner som mittback och lät Jack Colback spela innermittfältare bredvid Jonjo Shelvey. Både Ayoze Perez och Aleksandar Mitrovic fick starta igen, och formstarke Christian Atsu fick en sista chans att visa sig värd att köpas permanent från Chelsea.Elliott; Yedlin, Mbemba, Hayden, Dummett; Shelvey, Colback; Atsu, Perez, Gouffran; Mitrovic.Davies; Janko, Jackson, MacDonald, Elder; James; Kent, Scowen, Moncur, Hedges; Bradshaw.Newcastle var lite tröga i början av matchen, och Hayden fick tyvärr gå av tidigt efter skada. Han ersattes av Massadio Haïdara, som tog plats till vänster i backlinjen och puttade in Dummett i mitten. Hemmalaget åt sig dock in i matchen och det dröjde inte längre än till deninnanfick göra. Perez har visserligen inte övertygat fullständigt den här säsongen, men han har gjort ett antal mycket viktiga mål under våren så det kändes givet att det var han som skulle spräcka nollan idag. Målet i sig var vackert, Atsu klackade fram Yedlin som från kortsidan slog in den framför mål där Perez klackskarvade in den vid bortre stolpen. Både Atsu och Haïdara var nära att utöka ledningen, men första halvlek slutade 1-0 och med bara ett skott på mål från gästerna.Newcastle fortsatte ånga på efter pausen, och både Colback och Gouffran vara nära att göra 2-0. Men det var varsom i denskulle utöka ledningen med sitt allra första mål för Newcastle. En frispark från Shelvey ledde till en ny chans för Perez som tvingade Davies till en vass räddning, dock inte bättre än att Mbemba kunde hugga direkt på returen och dunka in. Newcastle drog dock inte ner på tempot utan spelade ut som det anstår en avslutning på en finfin säsong. Även Mitrovic och Shelvey fick bra chanser och Elliott fick göra ett par bra räddningar, men det var förstås vår egen skyttekung som skulle runda av målskyttet. Perez byttes ut motsom efter bara 10 minuter på plan fick sättai den, hans 23e ligamål för säsongen. Mitrovic visade sin styrka när han nickade in bollen bakom backlinjen, där Gayle låg och lurpassade i vanlig ordning och avslutade lika kyligt som han brukar. Målet innebar att Gayle slutade på delad andraplats i skytteligan, fyra mål bakom Leeds Chris Wood. Efter full tid återstod några minuters nervös väntan innan matchen i Birmingham skulle blåsas av, men när den gjorde det började firandet som med all säkerhet kommer att fortsätta länge till.En passande avslutning på en, på det hela taget, mycket bra säsong. Newcastle körde över Barnsley och visade att de är värdiga ligasegrare även om det satt långt inne. Ingen skugga ska falla över Brighton som gjort en alldeles lysande säsong och var minst lika värda titeln som Newcastle, men när skatorna växlade upp på upploppet kollapsade Brighton och tappade en sjupoängsledning på tre matcher. Trist för dem och för Chris Houghton, som ju ledde oss till uppflyttning och serieseger förra vändan i The Championship . All heder åt dem, och det ska bli ett nöje att se vad Brighton kan hitta på i högstaligan nästa år! Men ligasegrarna i The Championship 2016-2017 heter Newcastle United, som pallade trycket och återigen studsade tillbaka på första försöket. Spelare som Clark, Gayle, Ritchie och Shelvey har varit bärande i satsningen och vi ska inte heller glömma arkitekten på bänken, Rafael Benitez som med sin kompetens, rutin och hängivenhet fått hela supporterskaran att hoppas på bättre tider.Om tiderna verkligen kommer bli bättre framöver återstår förstås att se. Ja, vi spelar fotboll i finrummet nästa år med all trevlig extracash det innebär. Men laget behöver förstärkas rejält och det finns mörka moln vid horisonten, nämligen utredningen om bedrägeri men kanske framför allt ägaren Mike Ashleys nyckfullhet och likgiltiga inställning till sportslig framgång. Klubben behöver förstärka truppen rejält för att på nytt etablera sig i Premier League och Benitez behöver ledningens fulla stöd både ekonomiskt och förtroendemässigt. Det är spännande och ovissa tider som följer, men just nu rätar vi på våra ryggar och förklarar oss otvivelaktigt värdiga mästare!Howay the lads!!