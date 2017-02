Newcastle-Bristol 2-2: Det blev tramsigt trots allt

Det skulle ju bara bli en sprudlade dag på St James ' Park där tre enkla poäng skulle inkasseras. Men som så ofta förut så blev man påmind om att det inte finns någonting som "tre enkla poäng".

Ja, vad ska man säga? Efter cirka 20 minuter så hade Newcastle hamnat i ett 2-0 underläge och lyckats sabba stryktipskupongen för i stort sett hela fotbollssverige. Det var darrigt överallt på planen i samtliga lagdelar så därför är väl tuff kritik vad som ligger och väntar? Faktiskt inte, jag känner faktiskt att detta inte är spelarnas eller Benitez fel utan mitt eget. Jag skrev att en stabil 3-0 seger var att vänta innan matchen och det är ganska uppenbart att den självsäkerheten förargade det kosmiska chokladmonstret som dikterar villkoren kring våran bittra existens. Men med det sagt så finns det inte jättemycket positivt att ta med sig från denna match. Visst Newcastle hämtade upp 0-2 underläge men de mötte ett formsvagt Bristol på hemmaplan. De ska givetvis inte försätta sig i den situationen till att börja med. En underkänd insats rakt igenom samtidigt som Bristol gick in i matchen med en härlig inställning såklart och var värda en poäng.Resultat2-2MålskyttarBristol: Wilbraham(11), Cotterill(21).Newcastle: Självmål(59), Clark(82).Bollinnehav64-36(%)Antal skott20-9Passningsprocent79-57(%)Antal hörnor13-4Publiksiffra: 52 134Darlow för tusan vad sysslar du med för tillfället? Skänker bort ett mål till Bristol praktiskt taget när han missbedömer en hemåt nick. Lite positivt kanske åtminstone om man ska ta med sig någonting från det är att det väckte en synbar ilska hos Newcastles burväktare. Den här typen av blunders måste avta dock annars får vi nästan ringa upp Steve Harper och be honom snöra på sig handskarna igen.Man blir inte klok på Newcastles kapten. Är den som bär största skulden till Bristols första mål då han praktiskt taget släpper markeringen utav Wilbraham och enbart blir bolltittande som den tok han rätt som det är har gett intryck att vara den här säsongen. Det måste bli bättre från Lascelles sida, jag förväntar mig bättre. Är det någon förresten som är villig att ge sig ned i källarmörkret för att leta reda på Chancel Mbemba ? Någon? Hallå?Typisk Colback insats av allt att döma.Det är ju Dummett vi talar om.Var nog en av Newcastles bästa spelare i och för sig. I den andra halvleken det vill säga. Under de första 45 minuterna så lät han tydligen(enligt ryktena) en Harry Potter stand-in lalla runt på mitten iklädd tröja nummer 12.Det vill sig inte för den hetlevrade serben. Hade tydligen en rad chanser den här gången med och misslyckades med att omvandla någon av dem till mål. Illa, riktigt illa. Veteranen Daryl Murphy knackar allt mer intensivt på dörren.Newcastles försvarsgeneral gjorde vad han kunde men det fanns inte mycket han kunde göra för att förhindra baklängesmålen från att ske. Manar på och gör alltid sitt bästa vilket är härligt och inspirerande att se. Fick också välförtjänt göra det befriande 2-2 målet som räddade Newcastles ansikte en aning.Skotten är i god form och var tydligen en av få spelare i laget som faktiskt beslöt sig för att dyka upp även i första halvlek. Skapade en del möjligheter och är duktig på att ta sig till farliga skottlägen. Har haft otur med utdelningen i de senaste matcherna dock. Verkar hamna i intensiva målstim för att sedan gå fattig på pyttsar längre perioder.Det känns ärligt talat som att även en loj Atsu är bättre än de andra alternativen då Atsu åtminstone erbjuder någonting oväntat. Ghananen är oberäknelig och kan till synes skapa saker ur väldigt lite. Den irrationella och aviga stilen är viktig för Newcastle och jag hoppas han får fortsatt förtroende framför den lite mer simple arbetarpågen Gouffran.Om matchplanen var att inleda så lojt och oinspirerat som möjligt så fungerade allt till minsta detalj. Jag ställer mig dock skeptiskt till att det var vad Benitez på förhand hade tänkt sig. Det blev dock en ordentlig uppryckning i andra halvlek så det är ju alltid något. Hade det inte blivit det så hade ett trippelminus legat nära. Brighton segrade tämligen enkelt över Reading och klev med det om Newcastle i tabellen. Media hyllade Wagner som alla sportjournalister på den här sidan ekvatorn drömmer om på alla hjärtans dag fick se sitt Huddersfield tappa poäng mot finfina Barnsley som trots tuffa spelartapp i januari har fått det att fungera. Skrivs ingenting om Heckingbottom i media dock i och med att han inte matchar idealet men jag ser dig Paul, jag ser dig. Det är do or die som stundar för Newcastle då man kommande veckor kommer få möta just Brighton, Huddersfield och Reading direkt efter varandra. Det är verkligen upp till bevis då för Benitez och hans mannar. Tre förluster när dessa matcher har summerats och Newcastle sitter helt plötsligt i en ganska jobbig sits. Samtidigt som om situationen är den omvända så sitter man ju med halva foten i högsta serien kanske. Men för att tre poäng i någon av dessa stundande matcher ska vara möjligt så måste varenda spelare höja sig ett antal nivåer för som det såg ut mot Bristol igår det håller inte.