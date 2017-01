Newcastle-Nottingham 3-1: Gayle to the rescue!

Vad som såg ut att kunna bli ett slarvigt poäng tapp för Newcastle slutade till sist med en seger. Skillnaden på vågen var höstens målkung Dwight Gayle som efter Nottingham försvararen Matt Mills dumstridiga utvisning avgjorde matchen med två mål.

Det var passande att den sista matchen för året skulle sluta med säsongsrekord då över 52 000 supportrar hade begett sig till St James’ Park för att heja fram sitt lag kvällen innan nyårsafton. Och den tillresta publiken tog tillfället i akt att hedra gamle Newcastle målvakten Pavel Srnícek som tragiskt nog gick bort för ungefär ett år sedan. Srnícek spelade närmare 150 matcher för skatorna och var en del av Kevin Keegans mytomspunna ”Entertainers”.Innan matchen kickade igång så stod det klart att Rafael Benitez hade beslutat sig för att göra tre ändringar i startelvan från den tunga förlusten mot Sheffield Wednesday omgången innan. In på högerbacken på Vurnon Anitas bekostnad klev amerikanen DeAndre Yedlin in och istället för Mohamed Diamé och Yoan Gouffran fick Ayoze Perez och Christian Atsu chansen från start. Många hade inför matchen hoppats på att spanjoren skulle vika sig från sin favorit formation och ge Mitrovic chansen från start bredvid Gayle men så blev icke fallet. Däremot så stod motståndaren för kvällen Phillippe Montanier för en formationsändring då han gick tillbaka till fyrbackslinje efter att länge hållit fast vid en trebackslinje.Det stod klart att det var ett extra sporrat Newcastle som befann sig på planen då Nottingham sattes under tryck redan i minut ett. Christian Atsu agerar alert på sin kant och beslutet att spela honom ger intrycket av att ha varit rätt beslut från Benitez. I den femte matchminuten efter att Newcastle letat sig närmre och närmre Nottingham målet så vinner Paul Dummett en frispark cirka 25 meter utanför Nottinghams straffområde. Matt Ritchie tågar fram för att ta den och han får iväg en riktig projektil som ändrar riktning via muren vilket ställer Stojkovic fullständigt i Nottingham målet. 1-0 och drömstarten är ett faktum för Newcastle.Målet gav Newcastle lite extra av Zlatans gamla nemesis, dvs. adrenalin. Christian Atsu sprang åttor runt Cash på vänsterkanten och Gayle högg på allting i straffområdet. Man lyckades dock inte skapa något av verklig substans med undantag för en nick av Gayle som Stojkovic kunde rädda relativt enkelt. Newcastle slog inte av på tempot och 2-0 målet kändes som om det låg och väntade precis runt hörnet. Matt Ritchie var nära fullträff nummer två när han i den 25:e minuten fick loss ett skott som Stojkovic dessvärre kunde rädda.Det såg säkert ut, det såg stabilt ut och det var då de small till. Matty Cash slår in ett inlägg från höger, Ciaran Clark använder hela spänsten för att nicka undan men det är som att han inte riktigt får träff på bollen utan bollen nickas inte undan utan dimper ned rakt på en omarkerad Forest spelare. Forestspelaren verkar inte vara helt med på noterna vilket också kan sägas om hela Newcastles backlinje. Mottagningen är slarvig men tursamt nog så blir det som en passning till den Nacka födde rumänen Nicolao Dumitru som hugger på en gång och helt plötsligt så står det 1-1. Trots att Forest fick en mardrömsstart och såg rejält darriga ut de första 25 minuterna så hade de egentligen fått matchen dit de ville.Newcastle försökte få till några rejäla chanser mot slutet av första halvlek. Ayoze Perez stod för ett par snygga manövrar för att påminna publiken om att han faktiskt befinner sig på planen. De höll på att leda till någonting men gjorde i slutändan inte det och man kan inte låta bli att tänka att det på något sätt symboliserar Perez lite grann som spelare. 1-1 efter första halvleken och en bitter smak i munnen för många Newcastle supportrar som hade förväntat sig mer av laget.Innan andra halvleken drog igång så ställde sig samtliga Newcastle supportrar upp och hyllade ännu en gång Pavel Srnícek med koordinerade applåder och jubel. Det är fint att se att man värderar och minns historien i Englands nordöstra hörn.Det stod klart att Benitez hade gett sina mannar ett och annat att tänka på i halvtid då man kom ut aggressivt och med en vilja att ta kommandot. Ska dock sägas att Newcastle brukar vara riktigt bra under den första kvarten i varje halvlek. Men saknaden av Jonjo Shelvey blev smärtsamt tydlig då kvalitén i den sista tredjedelen inte fanns. Helchanser blev till halvchanser som mynnade ut i ingenting.Många spelare presterade såsom man tyvärr har vant sig vid den här säsongen. Ayoze Perez gav återigen intrycket av att han väger som en fjäder och tappade bollen gång på gång. Och det enda Jack Colback verkar behärska är att dra på sig ett onödigt gult kort.Precis som i den första halvleken så var det runt en taggad och spelsugen skotte som farligheterna skulle uppstå. Det gick ett sus genom publiken när Ritchie lyckades ta sig till ett farligt läge men avslutet blev något otillfredsställande och gav Stojkovic möjligheten att rädda vilket han tog. Fint förarbete från Atsu som ledde fram till den chansen och det är kantspringarna i Newcastle som stått för det mesta offensivt.Men när Newcastle såg som mest frustrerat ut så fick man en gratisgåva från Nottingham. Försvararen Matt Mills kommer sent in i en situation med Perez vilket renderar i ett solklart guldkort. Irriterad över hela händelseförloppet så vägrar Mills ge upp bollen först och sedan när Gayle försöker ta den ifrån honom så lämnar han över den på vad man skulle kunna klassificera som aggressivt. Efter att ha överlagt det i någon minut med fjärdedomaren så beslutar sig huvuddomaren Keith Stroud för att visa ut Mills. Så oförståeligt och ofantligt onödigt från Mills att tappa besinningen så och försätta sitt lag i en sådan svår sits.Och om inte det värkte tillräckligt i Montaniers huvud så hann det endast gå tre minuter på klockan efter utvisningen innan Newcastle hade tagit ledningen. Ciaran Clark slår en långboll in mot Nottinghams straffområde där gamle Aston Villa backen Lichaj försöker nicka undan bollen. Han misslyckas med det, och påpasslig som få så lyckas Gayle trots att han ser ut att ha kommit ur vinkeln att läckert lobbskjuta bollen över en nästintill chockad Stojkovic. Ett mål ur den delikata skolan från Newcastles målkung.Strax efter målet så vill Benitez riskminimera så självfallet så byter han ut Colback och sätter in Momo Diamé.Och Diamé var fullt inställd på att försöka göra mål från halva plan när han kom in vilket visserligen var kul att se men så himlans effektivt kan man ju knappast hävda att det var.Ritchie på förarbete från Perez lyckas ännu en gång ta sig till en farlig möjlighet men ännu en gång så står Stojkovic i vägen. Den gamle Nantes målvakten gör en fin insats mellan Nottingham stolparna.Febrilt så satt Newcastle publiken och hoppades att man skulle lyckas döda matchen så att de kunde få slappna av under de sista tio minuterna. Och vem är det som besvarar publiken böner? Dwight Gayle såklart. På sann goalgetter manér så står han på rätt plats vid rätt tid när Ritchie praktiskt taget prickskjuter honom med sitt inlägg. Gayle får bollen på sig och lyckas kriga in bollen i nät. 3-1 till Newcastle.Energin i Nottingham försvann efter det målet och Newcastle kunde spela av matchen utan problem. Achraf Lazaar och supporter gunstlingen Aleksandar Mitrovic fick hoppa in under de sista fem minuterna men det var för kort tid för att de skulle kunna sätta någon prägel på matchen.Skotten var en av få Newcastle spelare som var bra matchen igenom och inte bara i enstaka sekvenser. Var förutom sitt mål och sin assist ett ständigt hot för Nottingham försvaret. Det är viktigt att en kvalitetsspelare som Ritchie höjer sig nu när Shelvey är indisponibel.Visst målkungen var helt anonym i den första halvleken men som en klassisk måltjuv så kan man aldrig räkna ut honom. Två mål idag och ett av riktigt hög kvalité. Kan man begära mer?Många Arsenal supportrar sörjde inte direkt förlusten av Hayden då de verkade vara av åsikten att Hayden aldrig skulle nå den nivån som krävdes för att ta plats i mäktiga Arsenal. Men med den utvecklingen som han haft i år så vettetusan om de inte kan komma att få äta upp det. Har varit en garanti under nästintill hela säsongen. Det är uppenbart att försvaret blir lidande utan Shelvey då Hayden tvingas ta ett större offensivt ansvar och den som kan se vilken funktion Colback fyller i Newcastle behöver inte ha bråttom att boka tid hos optikern direkt. Hayden stod i alla fall återigen för en gedigen insats där han tog på sig dubbla ansvarsbördan.Ghananen var knappast briljant i denna match men det är uppenbart att han tillför något som annars saknas i Newcastle. Kreativitet, finurlighet. Viljan att prova utföra det svåra istället för att alltid välja den enkla vägen. Han har en genombrottsförmåga men och Matty Cash i Nottingham fick sig en tuff dag på jobbet.Det var inte många som klagade på Benitez när han tog beslutet att byta ut Colback i andra halvlek. Det var snarare så att folk var lite irriterade över att bytet inte skett tidigare. Tillförde ytterst lite både i offensiven och defensiven. Skulle bli förvånad om han startar i nästa match.Irländaren som agerade Richard Dunne i EM var inte undermåligt dålig. Men man har blivit lite bortskämd med säkerheten som han har utstrålat i år. Han har varit en av Newcastles genomgående bästa spelare och en riktig pangvärvning från Benitez och hans team. Men här fick han inte till det riktigt. Förmodligen ligger mycket i att mittfältet inte gjorde sitt alla gånger men han borde definitivt oavsett vad kunnat ha agerat bättre vid Nottinghams kvitteringsmål.Newcastle fick denna seger lite grann till skänkts av Nottingham och framförallt Matt Mills och dennes ganska så onödiga beteende som gav domaren Keith Stroud anledning att visa ut honom. Samma problemsymptom som tidigare uppenbarade sig och det lär nog komma in en och annan förstärkning i januari för få bukt med det.Phillippe Montanier klagade på domaren efter matchen vilket såklart är komiskt i bästa fall och patetiskt i sämsta. Men som uttrycket låter: ”Karma är en riktig satmara”.Dwight Gayle är den första spelaren iklädd Newcastle dressering att nå 19 mål innan nyårsskiftet sedan Andy Cole gjorde det säsongen 1993/1994 under glansdagarna med Kevin Keegan. Andy Cole vann Premier League s skytteliga den säsongen på imponerande 34 fullträffar. Newcastle legendaren Alan Shearer var hans största konkurrent med sina 31 mål. Shearer lirade som bekant i Blackburn vid den tidpunkten som tränades av Kenny Dalglish som ju vid ett senare tillfälle kom att träna just Newcastle. Om Gayles form håller sig under våren så lär han nå ett liknande facit.Intressant för övrigt att den fjuniga tonåringen med det balkan klingande namnet som Nottingham bytte in i slutminuterna som jag i min bakfylla inte vågar mig på att försöka stava till(Anel Ahmedhodžic enligt google) är fostrad i Malmö FF. Kanske ännu en i raden av lovande svenska talanger som dyker upp lite titt som tätt just nu.Och som slutord så får man ju hoppas att Newcastle supportrar får ett 2017 att se fram emot.