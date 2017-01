Newcastle–Rotherham 4–0: Klar seger till sist

Två mål vid viktiga tidpunkter i matchen bidrog till att Newcastle i slutändan tog en komfortabel seger hemma mot Rotherham.

Slutsiffrorna skrevs till 4–0 efter bland annat två nya mål av Matt Ritchie.

De första 45 minuterna var frustrerande. Rotherham kom ut som ett fokuserat och kompakt lag som inte bjöd Newcastle på särskilt mycket alls. Till en början rullade Newcastle runt mycket kring mittlinjen och på egen planhalva. Det såg kontrollerat men ofarligt ut. Men matchen var ung och tålamod är ett ständigt ledord i den här typen av matcher.Men matchen ville aldrig riktigt komma igång. Jonjo Shelvey var hela tiden tätt bevakad och fick skralt med både utrymme och tid för att dirigera spelet.När något väl hände för Newcastle hände det på kanterna. Den första egentliga chansen kom när Ayoze Perez kom loss på vänsterkanten. Till lagkamraternas frustration valde spanjoren dock att gå på avslut från snäv vinkel i stället för att köra en klassisk inåt bakåt till bättre placerade spelare. Rotherhams debuterande målvakt Richard O’Donnell styrde ut till hörna.En stund senare skarvnickade Daryl Murphy fram Ayoze till ett nytt läge, men avslutet gick över och Rotherham kunde sedan fortsätt att relativt bekvämt bevaka ett mestadels sidledspassande hemmalag.I stället var det Rotherham som i den 38:e minuten kom riktig nära ett ledningsmål. Karl Darlow var ute vid kanten av straffområdet för att ta hand om en boll, men halkade och tappade bollen till bortalagets Anthony Forde. Efter att DeAndre Yedlin först lyckats störa Forde hittade dennes pass dock in till Jerry Yates, som fintade bort Ciaran Clark och sedan bara skulle rulla in 0–1. Darlow hann dock mirakulöst tillbaka och rättade till sitt misstag med en jätteräddning. Newcastle kunde andas ut efter några sekunder av ren och skär panik.Kort därefter vände Shelvey upp i Rotherhams straffområde och placerade en boll strax utanför bortre stolpen. En tungrodd första halvlek såg ut att gå mot sitt slut, men på övertid kom så det förlösande ledningsmålet.Från egen planhalva slog Shelvey en riktig pärla till frispark som via en perfekt direktpass av Yedlin hittade Murphy, som vände upp och tryckte in 1–0. Nordirländarens tredje mål på lika många matcher gjorde att Newcastle kunde gå till halvtidspaus som det ledande laget.På samma sätt som ledningsmålet på övertid i första halvlek gav Newcastle helt andra förutsättningar inför andra så kom även nästa mål precis vid rätt tillfälle.Andra halvlek var bara tre minuter gammal när O’Donnel i Rotherham-målet lämnade retur på ett Yoan Gouffran -skott och Matt Ritchie sedan var först fram och tryckte in 2–0 från nära håll. Mer eller mindre game over. För nu var Rotherham tvungna att helt ändra matchplan, vilket givetvis skulle öppna upp ytor för Newcastle.Rotherham stack sedan emellan med några hörnor och ett halvfarligt avslut från Aimen Belaid, men sedan klev Newcastle ifrån ytterligare. Jamaal Laselles hittade Yedlin på djupet som vek in från högerkanten och assisterade en framrusande Perez till 3–0. På reprisen såg man hur målet förmodligen styrts in via Perez arm, men vem bryr sig. Dessutom skulle Newcastle mycket väl kunnat fått en straff med sig i matchinledningen efter just en misstänkt hands, så någon typ av moralisk rättvisa fanns väl att hämta. 3–0 efter 59 minuter och Rotherham var ett slaget lag.Rafa Benitez kostade sedan på sig att kasta in den förlorade sonen Sammy Ameobi och Newcastle kom återigen nära vid ett par tillfällen. Rotherhams inhoppare Danny Ward var nära att ge bortalaget ett tröstmål, men i 77:e minuten kom i stället eftermiddagens sista mål. Shelvey friställde Ritchie i en kontring och skotten placerade säkert in sitt andra mål för dagen. 4–0 och resten av matchen spelades av utan några större händelser.Som sagt. Det blev till sist en klar och komfortabel seger. Murhpys mål i slutet av första halvlek kom precis vid rätt tillfälle och gav givetvis laget medvind inför andra. När Ritchie sedan satte tvåan så pass tidigt efter paus var det direkt matchavgörande. Resten av matchen blev mer eller mindre en transportsträcka mot slutsignalen där en spelare som hittills inte ens nämnts i matchrapporten kanske dominerade mest – nämligen Isaac Hayden , som enligt mig går från klarhet till klarhet. Stark, snabb och kan ta sig fram i offensiva lägen.Visst var det rejält stiltje i spelet i första halvlek och problemen med att luckra upp defensiva lag finns fortfarande där. Men många gånger är det främst tålamod som har krävts. För eller senare tröttar de här sämre lagen ut sig och överlag har Newcastle varit bra på att någon gång under varje match kapitalisera på detta.Glädjande är dock att när Shelvey till stora delar markerades bort så var det kantspelet som till sist löste upp knutarna. Yedlin och Ritchie var briljanta på högerkanten. Yedlin stod för två assist och gjorde sin förmodligen bästa match för klubben. Ritchie gjorde två mål och såg dessutom farlig ut även när han flyttades över till vänsterkanten. Mot slutet spelade han även som central 10:a och gjorde det helt okej.Benitez har ibland frustrerat med sina byten (eller brist på byten/ för sena byten) i matcher, men här ska han ha cred för sin fingertoppskänsla. Om Ameobi nu kommer ha en roll att spela under resterande del av säsongen var det klockrent att ge honom lite längre speltid. Achraf Lazaar fick en kvart och mot slutet kom även Jamie Sterry in och såg stabil ut på högerbacken. Trots en just nu skadeskjuten trupp så har Benitez lyckats rotera bra under den gångna veckans tre matcher. Den närmaste tiden ser just nu ljus ut.Darlow 6Gjorde några bra räddningar, men misstaget som höll på att ge Rotherham ledningen kan inte gå obemärkt förbi. Även om han själv räddade upp situationen.Yedlin 9Som sagt, förmodligen hans bästa match för klubben. Stabil bakåt och livsfarlig framåt.Lascelles 7Hade inte jättemycket att göra, men såg stabil ut.Clark 7Vissa av hans längre bollar uppåt lämnar en del övrigt att önska, men överlag en ny stabil insats.Dummett 6Som vanligt trygg bakåt, men erbjuder inte särskilt mycket framåt.Ritchie 9Har verkligen hittat formen på sistone. Mycket pigg match, och krönte ju dessutom insatsen med två mål.Shelvey 7Bevakades hårt, särskilt i första halvlek. Trots detta låg han bakom två av målen. Orimligt viktig för laget.Hayden 8Stack inte ut alltför mycket i första halvlek, men dominerade på mitten efter paus.Gouffran 6Det skedde inte jättemycket på Gouffrans vänsterkant, men allt som allt en stabil insats.Perez 7Har sett lite bättre ut på slutet. Kan fortfarande mer.Murphy 7Bidrog framförallt med ett viktig ledningsmål i precis rätt tid.Ameobi 6Gjorde ett helt okej inhopp.Lazaar och Sterry spelade för kort tid för att betygsättas.Newcastle–Rotherham 4–0 (1–)Murphy 45+3Ritchie 49Perez 59Ritchie 77Karl Darlow, DeAndre Yedlin (Jamie Sterry 80), Jamaal Lascelles , Ciaran Clark, Paul Dummett , Matt Ritchie, Jonjo Shelvey, Isaac Hayden, Yoan Gouffran (Sammy Ameobi 64), Ayoze Perez, Daryl Murphy (Achraf Lazaar 75).Richard O’Donnell, Joe Mattock, Will Vaulks, Richard Wood , Anthony Forde ( Stephen Kelly 87), Jon Taylor (Scott Allan 75), Darnell Fisher, Tom Adeyemi, Aimen Belaid, Richard Smallwood, Jerry Yates (Danny Ward 61).Jeremy SimpsonRotherham United – Richard Smallwood (45+1).