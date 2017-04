2017-04-28 20:45

Cardiff - Newcastle

0-2



Newcastle segrare i säsongens sista bortamatch

Newcastle slog Cardiff i säsongens sista bortamatch på Cardiff City Stadium. Slutresultatet skrevs till 0-2 i Newcastles favör. Isaac Hayden och Christian Atsu skrevs in i målprotokollet med två fina vänsterpärlor.

Newcastle åkte hem från den walesiska huvudstaden med en tvåmålsseger efter ett kyligt frisparksmål av Christian Atsu samt en vänsterstänkare av Isaac Hayden. Två fina vänsterfötter, och säsongens fjortonde bortaseger fick vi se – ett nytt klubbrekord.



Ett Newcastle som redan var uppflyttningsklara åkte till Wales för mötet mot Cardiff för säsongens sista bortamatch. Newcastles incitament till vinst den här matchen var framförallt att slå klubbrekordet på flest bortasegrar på en säsong, att komma ikapp Brighton på förstaplatsen, samt att ge bortasupportrarna en sista fantastisk ”away day”. Cardiff som ligger i mitten av tabellen hade heller inte särskilt mycket att spela för.



Första halvlek

Cardiff hade första skottet på mål, då en hemmaspelare vek in i banan och avlossade ett skott mot första stolpen som Rob Elliot i Newcastlemålet hade koll på.



Inget av lagen skapande många chanser i matchens inledning. Matchens första reella målchans stod Newcastle för. Diamé la en fin boll i djupet på Yedlin, som med sin kvickhet löpte ifrån Cardiff-försvararen och avslutade på hemmamålvakten McCregor, men skotten styrde ut bollen till hörna.



Newcastle fortsatte skapa halvchanser, och som en ovana låg Diamé bakom en hel del av det kreativa. Notera att Jonjo Shelvey började på bänken den här matchen. Senegalesen skickade in ett inlägg mot Ciaran Clark i 42:a matchminuten, men irländaren nickade över.



Andra halvlek

Cardiff var nära att chockstarta andra halvlek redan i den 48:e matchminuten. Vänsterbacken Bennett fick bollen på vänsterkanten, slog ett mediokert inlägg som nickades undan av Clark i famnen på Craig Noone. Som tur är var inte skärpan där av Noone och skottet gick utanför.



Sen var det Atsus moment. Atsu ordnade själv en frispark strax utanför Cardiffs straffområde. Ghananen steppade upp själv för att ta den, och utförandet var elegant, perfekt. Med kyla och klass chippskruvade Atsu bollen över Cardiff-muren i det närmsta krysset och McGregor i hemmamålet stod som åskådare och såg på när Atsu satte 0-1 till Newcastle i 55:e matchminuten.



Atsu var het hädanefter och hela Newcastle började skapa mer. Atsu bröt loss i den 60:e matchminuten och provade skott, men försöket gick över den gången.



Sedan var det dags för ännu en vänsterpärla. Perez spelade bollen till Hayden i sidled. Engelsmannen avancerade ett par meter och när han befann sig centralt i banan uppskattningsvis 25 meter från mål så klippte Hayden till med vristen och skickade in 0-2 till Newcastle, detta i den 65:e matchminuten.



Rob Elliot fick även sträcka på sig i den 69:e matchminuten när en Cardiff-spelare från högerkanten skickade in en blandning mellan inlägg och skott, och Elliot fick tippa bollen över ribban till hörna. På hörnan blev mittbacken Manga fint serverad av Craig Noone, och kanske borde mittbacken åtminstone träffat mål, då en ensamflygande Manga skickade bollen över ribban.



Mitrovic byttes in istället för Daryl Murphy, och den målhungriga serben var ett hårsmån från att få öppet mål i den 72:a matchminuten när han inte visade prov på tillräckligt god teknik efter att ha fått en boll i djupled som ställde honom ensam med McGregor i bortamålet.



Mitrovic hade ännu en god möjlighet bara tre minuter därefter. Mitrovic och Perez kombinerade och serben blev serverad en passning av Perez i straffområdet, men skottet gick alltför centralt på mål för att ställa Cardiff-målvakten den gången.



Inbytte talangen Jamie Sterry fick ett par minuter speltid i matchavslutningen, och valde att gå på skott istället för att passa en bättre placerad Shelvey i sidled. Skottet var svagt och gick utanför, och det var även matchens sista målchans i 93:e matchminuten.



Kommentarer

Det är alltid roligt att sluta säsongen i dur trots att Newcastle redan är Premier League-klara med en match kvar i serien. I skrivande stund spelar Brighton sin sista hemmamatch mot Bristol, och skulle Brighton misslyckas med att vinna så lever titelstriden ända in i den sista omgången.



Newcastle tog rekordet på flest bortasegrar på en säsong i klubbens historia, eller ”post war” som klubben uttrycker det. Det är intressant att en av Benitez största utmaningar var att vända på bortaspöket, det spöket som skickade ner Newcastle till andraligan i fjol. ’The Gaffa’ bemästrade det, och mycket tack vare bortastödet. Benitez har frekvent nämnt under säsongen att alla måste gå samman och stötta laget på hemmamatcherna, som man gjort på bortamatcherna. Newcastle har sålt slut bortaarenor om det är Burton som står för motståndet som om det är Brighton. Newcastle har med glädje köpt upp de allokerade bortasektionsbiljetterna, och skapat en grandios stämning på många Championship-arenor.



Atsu stod för en magnifik frispark, och har trots sina ganska lovande inhopp och starter under säsongen inte gett någon en klar känsla om vad man ska tycka. Newcastle uppges kunna köpa loss Chelsea-spelaren för drygt sex miljoner pund. Ett bra tredjealternativ på en av ytterplatserna i min mening.

2017-04-29 19:17:00

