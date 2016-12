Utmanövrerade när serieledningen tappades

Newcastle blev utmanövrerade av ett väl förberett Sheffield Wednesday, som därmed blev det fjärde laget att besegra Newcastle på St James’ Park den här säsongen.

Det blev en bitter avslutning på julhelgen för skatorna som fick se sig besegrade med uddamålet mot Sheffield Wednesday på annandagen. Sheffield-tränaren Carlos Carvalhal hade gjort sin hemläxa och kom med en välfungerande matchplan som renderade i att bortalaget åkte hem med hela poängpotten.Shelvey var som bekant avstängd, vilket också var kännbart. I övrigt var det en väntad elva då Colback gick in bredvid Hayden på innermittfältet, och den resterande uppställningen oförändrad sedan senast (se uppställningarna nedan).Det var hemmalaget som fick matchens första målchans. Diamé tog sig än en gång förbi en motståndarspelare felvänd, hittade Gayle som hade sökt sig ut till vänster i straffområdet som i sin tur sköt via Westwood i bortakassen och vidare i kryssribban. På returen kom Anita framstormandes men förstatouchen var för svag och möjligheten försvann.Efter en skaplig nick på hörna av Clark så skulle bortalaget komma med en svettig forcering efter drygt 20 spelade minuter. Forestieri spelade bollen till Pudil som spelade in bollen via en Newcastle-spelare till Fletcher, som drog till på ett tillslag men Darlow stod för en fin räddning och tippade bollen över ribban.På hörnan därefter så nådde Fletcher högst och nickade ner bollen till Forestieri som sköt via marken mot Newcastle-målet, Darlow styrde bollen mot sin högra stolpe men hann oerhört snabbt dit på nytt och boxade bort bollen från mål. Detta i den 24e matchminuten.Ett par minuter efter Sheffields fina målchanser så fick Liam Palmer en fint svepande kross serverad mot sin högerkant, Dummett hängde inte med i Palmers löpsteg och tack vare en magnifik första-touch så tog sig Palmer relativt ostört in i straffområdet. Darlow kom ut och Palmer sköt över, trots att han hade passningsalternativ i sidled.Sheffields matchplan fungerade galant. Man spelade på gränsen, men inte för fult. Man låg otroligt tätt i ryggen på Newcastle-spelarna och förstörde gärna Newcastles speluppbyggnad samt omställningar med hjälp av en tackling högt upp i banan. Det var svårt för Newcastle att hitta rytm och en besvärlig känsla började gro på St James’.Om första halvleken hade stagnerat i tempo mot slutet så skulle den andra starta med växeln i femmans läge. Sheffield bjöd på ett flertal fina kombinationer och Darlow tvingades återigen att rädda Newcastle från underläge. Bannan tog en fin löpning till vänster i Newcastles straffområde och fick bollen serverad till sig av Pudil, Bannan la in bollen mot Fletcher som bara en meter från Darlow misslyckades med att konvertera möjligheten till ett mål. Ett svagt avslut, men än en gång en signifikant aktion av Darlow.Sheffield var återigen nära att hitta rätt strax därefter när Forestieri tog löpningen in i Newcastles straffområde och fick bollen i rätt tidpunkt av Adam Reach. Isaac Hayden kom dock rusandes tillbaka och stod för en grandios glidtackling vilket resulterade i en hörna för bortalaget.Mittbacken Tom Lees nådde högst på hörnan och fick bra träff på bollen med pannan men återigen (!) var Darlow på rätt plats och fick undan bollen med fingertopparna. Bollen hamnade dock hos Forestieri i straffområdet som passnickade till Loovens som via Gayles frisyr nickade in bollen i första krysset. 0-1 till bortalaget ett faktum och så också välförtjänt.Det kom någon sorts reaktion från Newcastle som vaknade till en aning efter målet. Hayden fick bollen av Ritchie, gick inåt i banan och avlossade ett skott med högerfoten som seglade över.De tre svarta fåren skulle sedan stå för en skaplig kombination när Colback och Dummett väggspelade sig igenom på vänsterkanten. Colback spelade in bollen i straffområdet mot Gouffran som slängde sig framåt och nickade, men bollen studsade strax utanför Kieren Westwoods bortre stolpe.Atsu byttes även in på Gouffrans bekostnad i den 63e matchminuten. Ritchie och Atsu gjorde även ett positionsbyte och bytte kant.Ett defensivt tryggt Sheffield reagerade även de, bortalaget droppade gärna ner med en extra försvarare och tog oftast lång tid på sig vid inkast och spelavbrott, samtidigt som bortaspelarna låg rätt i press- och positionsspel.Sex minuter efter Newcastles första byte så kom också det andra när Ayoze Perez byttes in istället för Mohammed Diamé.Atsu hade intentioner och ville förändra. Hans bästa möjlighet kom i den 75e matchminuten när han vickade sig förbi ett par Sheffield-spelare, tog sig in i straffområdet och till avslut, men Westwood kunde styra skottet över den gången.Fem minuter därefter kom ännu ett offensivt byte när Mitrovic gick in istället för Jack Colback.Sheffield sjönk än lägre ner och tenderade att spela den berömda 6-3-1-formationen. Att tilläggas är att man som Newcastle-supporter aldrig fick känslan av att Sheffield ställde sig för lågt och bjöd in Newcastle till ett kvitteringsmål. Det kändes kassaskåpssäkert och välplanerat.Det kom även en gnista från Mitrovic trots att han aldrig antändes till fullo. I och med en hörna strax efter han byttes in så nådde han högst och nickade bollen mot Sheffield-målet men Westwood kunde kasta sig och greppa den bollen.I slutminuterna försökte Newcastle att desperat få in ett kvitteringsmål, men det sågs mestadels besvärligt och krampaktigt ut. Det tog dessutom oerhört lång tid vid Sheffields spelavbrott, men det är inget att klaga på då Newcastle förmodligen inte hade gjort mål om de så fått en hel förlängning på sig.Så vad blir slutsatserna av Shelveys frånvaro, och det faktum att det i måndags var Newcastles fjärde hemmaförlust sedan säsongsstarten. Ifjol så åkte Newcastle till mångt och mycke ner på grund av sitt bortaplansfacit. Newcastle var horribla på bortaplan men kompenserade det en aning med en stark hemmaform. Den här säsongen märker man inte den skillnaden, och känslan man får är att Newcastle kliver in med mer självförtroende och självsäkerhet i bortamatcherna än på hemmaplan.Att konstatera är att Hayden för det mesta skulle fylla Shelveys lucka i uppspelsfasen. Hayden gick ofta ner mellan Lascelles och Clark, men även ibland till höger om Lascelles i speluppbyggnaden som vi sett Newcastle gjort tidigare med Shelvey. Det blev påtagligt att Hayden inte besitter samma känslighet i sin högerfot som Shelvey, men mest påtagligt var det att Hayden och Shelvey kompletterar varandra på ett fenomenalt sätt, ett sätt som Colback och Hayden inte i närheten lyckades göra. På samma gång som Hayden fick stå för den rollen som Shelvey vanligtvis är bättre i, så fick han samtidigt offra sin egna roll till förmån av Colback. Det innebär en försämring på samtliga två innermittfältsplatserna, och Newcastle hittade ingen rytm eller trygghet i spelet.Hyllning: Carlos Carvalhal och hans Sheffield fick välförtjänt med sig tre poäng från St James’ Park. Den taktiska dispositionen var adekvat, och den portugisiske huvudtränaren hade tagit lärdom av Newcastles hemmaförluster mot bland annat Wolves, Blackburn och Huddersfield. Newcastles spelarmaterial, än mer utan Shelvey, klarar inte av att möta lag som inte ger Newcastle någon tid med boll. Alla komponenter fungerar inte i maskineriet, och med spelare som Colback, Dummett och Gouffran så blir det allt för ofta en rytm som går i otakt. Jag såg flertalet lägen där Colback retirerade Newcastles framfart genom att ta en touch för mycket och spela bollen hemåt istället för att låta den flyta framåt i banan.När Blackburn var på besök så chansade Owen Coyle med ett man-man-försvar över hela banan samtidigt som vi känner till Huddersfields frenetiska idé utan boll. Den gemensamma nämnaren blir att Newcastle inte klarar av att ta sig från spelyta till spelyta när motståndarlaget applicerar ett organiserat och noggrant presspel. Det fanns tendenser från det under matchen mot Sheffield, när en Newcastle-spelare får bollen spelad till sig genom minst en spelyta, för att sedan ha en motståndare i ryggen och löpa tillbaks till den spelytan där passen ursprungligen kom ifrån. Det blir grått och ickefungerande. Finns det ingen inövad kombination och en ryggmärgseffekt som kickar in när bollen kommer till en felvänd spelare så leder det oftast ingenvart. Särskilt inte när den individuella spetskompetensen saknas. Det måste komma en reaktion från Benitez, alternativen finns.Brighton vann som förväntat även hemma mot QPR igår och gick därmed upp i serieledning. Newcastle halkade ner till andraplatsen med bara sex poäng ner till trean Reading som går hur starkt som helst under Jaap Stam. De fyra kommande matcherna utan Jonjo kommer bli viktiga för att inte Newcastle ska bli indragna i en kamp om andraplatsen, istället för en kamp om förstaplatsen.