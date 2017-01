Newcastle vidare i FA-cupen för första gången på fem år

För första gången på fem år lyckades Newcastle vinna en match i FA-cupen och därmed ta sig till turnerings fjärde runda. Jonjo Shelvey var tillbaks från sin avstängning och påminde oss om varför vi saknat honom, samtidigt som Rafa gav tre ungdomsspelare sina A-lagsdebuter när Newcastle till sist segrade med 3-1 hemma mot Birmingham.

Det man på förhand visste var att det skulle vara två reservbetonade lag som skulle ställas mot varandra på St James' Park under onsdagskvällen. Det var som så ofta en överraskande elva Benitez ställde på banan då han gav Stuart Findlay, Dan Barlaser och Yasin Ben El-Mhanni A-lagsdebuter samtidigt som Shelvey bildade innermittfältspar med den bortryktade Cheik Tioté. Sels fick ta plats mellan stolparna och backlinjen bestod, förutom Stuart Findlay, av DeAndre Yedlin, Grant Hanley och Achraf Lazaar. På mittfältsflankerna spelade El-Mhanni och Ritchie. Dan Barlaser startade centralt bakom Yoan Gouffran i utgångspositionerna.Newcastle tog tag i matchen direkt och dikterade tempot, mycket tack vare den återkommande spindeln i nätet, Shelvey.Första farliga målchansen var Shelvey regissör till, som med en magnifik passning i djupet hittade Yoan Gouffran, som tog en touch förbi Birmingham-målvakten varpå han föll och ordnade straff till hemmalaget. Ritchie var distinkt från elvameterspunkten och sköt rakt på mål och fick jubla efter att Adam Legzdins i Birmingham-kassen kastat sig åt sidan. Redan i denmatchminuten alltsåavShelvey var fortsatt het och fick se sitt distansskott styras utanför av Legzdins, som hade en svettig kväll i nordöstra England.Gouffran var nära att utöka Newcastles ledning när han med klacken träffade stolpen och förnekades en riktig läckerbit.Fransmannen fick dock inte vänta länge på ett klassmål. Shelvey slog en studsande frispark långt utifrån Birminghams straffområde till, som felvänd trixade bollen över sig, vände sig om och kyligt sköt intill skatorna på volley i denmatchminuten.Newcastle borde minst haft en tremålsledning innan halvtid, då Matt Ritchie var nära att pricka in 3-0-målet till Newcastle med ett skruvat skott utifrån.Newcastle hade onekligen dominerat i första halvlek, och det var en kombination mellan Birminghams uselhet och Newcastles mer välfungerande spel som hade lett matchen dit. Birmingham-spelarna pressade inte Newcastle något vidare, och hade det inte varit för att Gianfranco Zola bytt in lagets skyttekung Lukas Jutkiewicz så hade man trott att The Blues var på väg mot ett planenligt uttåg ur cupen.Newcastle kunde skruva ner tempot en aning, men var fortfarande det laget som skapade mest chanser. Birmingham hade några halvchanser i mitten på halvleken liksom Newcastle hade, men skärpan fanns inte där.I den 70e matchminuten byttes födelsedagsbarnet och debutanten Dan Barlaser ut mot Ayoze Perez.Det skulle dock bli match av det hela mot slutet. Jutkiewicz dämpade ner bollen och Cotterill kunde överlista Sels med 19 minuter kvar att spela. 2-1-reducerat strax efter Newcastles första byte vilket innebar spänning för första gången i matchen.Strax därefter kunde Jutkiewicz kvitterat. Brittens nick seglade över ribban efter att ha fått möjligheten serverad av målskytten David Cotterill.Den på förhand skadeosäkra Isaac Hayden ersatte DeAndre Yedlin på högerbacken och Jack Colback ersatte sedermera Cheik Tioté, som även fick stående ovationer trots en undermålig insats av ivorianen. Men med tanke på att det mycket väl kan ha varit Tiotés sista minuter i en Newcastle-tröja så känns applåderna fullt värdiga.På tilläggstid sattespiken i kistan med sitt andra mål för kvällen, efter att från nära håll ha prickat intill hemmalaget i denmatchminuten.35 000 åskådare applåderade av laget och sist av planen var Jonjo Shelvey som verkade njuta av att spela fotboll igen. För första gången på fem år hade Newcastle vunnit en match i FA-cupen och Gianfranco Zolas Birmingham står fortfarande utan en enda seger sen italienaren tog över tränarjobbet.FA-cupsegrar (nu snackar jag matcher och inte bucklan) är något som Newcastles supportrar inte är bortskämda med. Newcastle var en stormakt i FA-cupspel i början på 1900-talet men under Mike Ashleys era så har det funnits uttalade mål om att man ska åka ur FA-cupen så fort och lindrigt som möjligt för att fullt ut kunna ”satsa” på ligaspelet. Förra året var det annorlunda. Cuperna skulle vara en prioritet och trots att McClarens Newcastle åkte ur mot Watford redan i skatornas första match så kan man inte skylla på cuppolicyn utan snarare på marginaler, då jag fortfarande inte kan förstå hur Newcastle inte vann den matchen sett till chanser.För att dra några växlar från matchen så är det onekligen att Newcastle mer eller mindre är beroende av Shelvey för att spela den fina fotbollen man stundtals visat upp under hösten. Shelvey var högst inblandad i alla Newcastles mål, och trots att det landade på två assist, så var det han som serverade Gouffran läckert som sedermera fixade straffen till 1-0-målet. Skönt likaså att Ritchie fick sätta två baljor då dennes form och självförtroende har krackelerat på sistone.Hur skötte sig ungdomarna då? Findlay, Barlaser och El-Mhanni fick behagliga debuter då motståndet minst sagt var färglöst. Barlaser hade ett par skottförsök men blev till sist mållös på sin 20-årsdag. Mittbacken Findlay ska ha varit trygg med boll och agerat stabilt de få gånger han behövde agera.Hur som helst så har Newcastle avancerat till FA-cupens fjärde omgång för första gången på fem år och elva dagar. För Newcastles del väntar League One-laget Oxford United i omgång fyra, vilket man måste medge känns överkomligt. För första gången under Mike Ashleys era ser det ut som att Newcastle kan nå FA-cupens åttondelsfinaler. Att det sker 2017 och inte 2016 är knappast någon slump.