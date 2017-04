2017-04-01 16:00

Newcastle - Wigan

2-1



Newcastle - Wigan 2-1: "Top of the mini league"

Newcastle tog emot Wigan på St James' Park i den 39e omgången av The Championship. Efter en insats som blandade och gav stod till slut Newcastle som segrare och tog tre mycket viktiga poäng när man nu går in i slutskedet av säsongen.

Första matchen efter landslagsuppehållet är avverkad, och Newcastle tog planenligt tre poäng mot Wigan på St James’ Park i lördags. Benitez har målat upp en ”miniliga” där det är 24 poäng att spela om, och för tillfället är Newcastle i ligatopp efter Matt Ritchies matchavgörande mål i den 57e matchminuten.



Första halvlek

Ett nervöst Newcastle inledde matchen vagt. Första 15 minuterna var händelselösa med Wigans favör.



Däremot var det Newcastle som hade första skottet på mål, när Shelvey tog eget avslut strax utanför straffområdet, men precisionen var för svag och Matthew Gliks i bortamålet tog enkelt hand om skottet.



Newcastle tog därefter över en aning och fortsatte skapa chanser på den mer kreativa högerkanten. Det var Anita som spelade en lång boll till Ritchie i djupet, skotten försökte med ett inlägg vilket resulterade i en hörna. Shelvey slog en utåtskruvad hörna som Hanley skarvade vidare till Gayle, som nickade bollen mot första stolpen, men Gliks var vaken och Newcastle fick en ny hörna som nickades utanför av Lascelles.



Newcastle fortsatte skapa chanser. Anita slog en delikat passning till Diamé som löpte in i straffområdet, senegalesen spelade in bollen till en fri yta, och finns det en öppen yta i motståndarnas straffområde så är givetvis Gayle där. Newcastles skyttekung gjorde inga misstag och lade enkelt in 1-0 till hemmalaget i den 26e matchminuten.



Andra halvlek

Newcastle fick en tung start då Wigan började piggt och kvitterade tidigt. Genom ett inkast fick Alex Gilbey bollen framför Newcastles försvarslinje. Michael Jacobs snodde till sig bollen från sin kollega, gick förbi en osäker Lascelles och chippade läckert in 1-1-kvitteringen till bortalaget i den 50e matchminuten.



Newcastle vaknade till efter kvitteringen. Anita hittade Ritchie i straffområdet som från en snäv vinkel avslutade mot Wigan-målet, men målvakten lyckades styra bort bollen.



Efter en onödig tackling av Jack Colback så fick Wigan frispark i ett fint läge uppskattningsvis 30 meter från mål. Målskytten Jacobs tog hand om frisparken, skruvade in den fint i Newcastles straffområde där Dan Burn hade hittat en omarkerad yta, men nickade bollen utanför.



Efter en Wigan-rensning så gick Lascelles fram för att avancera, men kaptenen tappade istället bollen och bortalaget fick möjlighet till kontring. Ryan Colclough drev med bollen till Newcastles straffområde, fintade till vänster och avlossade ett skott som gick utanför Darlows vänstra stolpe.



I den 57e matchminuten spelade Anita bollen till Dummett på vänsterkanten. Ytterbacken spelade in bollen i bortalagets straffområde till Gouffran som fick total felträff. Bollen hamnade istället hos Ritchie som sköt på en studsande boll. Skottet hamnade i stolpen men stekhete Ritchie tog hand om sin egna retur och nickade in ledningsmålet till Newcastle. 2-1 i den 57e matchminuten.



Wigan jagade en kvittering. Callum Connolly fick alldeles för enkelt bryta in i banan och avlossa ett skott med vänsterdojan, men Darlow gjorde inga misstag och tippade bollen över ribban.



Chanser fortsatte att fördelas relativt lika mellan lagen. Efter ett inkast fick Atsu bollen, flickade den över en Wigan-spelare och passade vidare till en ensam Ritchie i bortalagets straffområde. Ritchie avslutade med högerfoten, men Gliks höll kvar Wigan i matchen och 2-1-ställningen bestod.



Wigan började flytta fram utgångspositionerna vilket öppnade upp ytor att kontra på för Newcastle. Shelvey hade ett bra skottläge i utkanten av Wigans straffområde, men valde istället att passa bollen diagonalt mot Atsu. Passningen var dock alldeles för svag och chansen att sätta spiken i kistan var bortblåst.



Newcastle gjorde en del byten mot slutet och spelade av matchen som skrevs till 2-1 för hemmalaget. En viktig seger i mängden.



Kommentarer

Efter matchen sa Rafa till NUFC TV att Newcastle hade flera goda kontringsmöjligheter, men att kvalitén i de avgörande momenten inte fanns där. Han hyllade även spelarnas karaktär, som återtog ledningen i matchen relativt snabbt efter Wigans kvittering.



Påtagligt är att Newcastle äntligen har ledare i truppen. Den föregående säsongen kunde man dela ut kaptensbindeln till vem som helst, ingen var en given ledare. Nu däremot har Ritchie växt ut till en riktig ledargestalt. Även Karl Darlow leder laget med sin pondus, och framförallt mannen som bär bindeln, Lascelles, har ledarskap som sitt främsta attribut.



Newcastle hade även ett par uteblivna straffar. Championship-domarna är inte särskilt givmilda när det kommer till att tilldela straffar, men efter att ha sett repriserna i efterhand kan man konstatera att Newcastle möjligen borde haft åtminstone en straff när en Wigan-spelare fick bollen på armen i eget straffområde.



Benitez har fått spelarna att förstå hur viktig april månad är, vilket också Gayle nämnde i sin intervju efter matchen. Med sju matcher kvar är Newcastle i toppen av miniligan, men även i den totala ligan där Newcastle ligger först med 81 poäng. Till tredjeplatsen är det tio poäng som skiljer, men Huddersfield har en match mindre spelad.

2017-04-03 16:08:00

