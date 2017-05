Newcastlepanelen om säsongen: "En märklig säsong"

Redaktionen diskuterar säsongen, den nya tröjsponsorn och vad som behövs för att rekonstruera Newcastles spelartrupp.

Newcastle knep med bara minuter kvar av säsongen slutligen Championship-titeln och tog även steget upp till Premier League vilket vi visste sedan tidigare. Här sammanfattar redaktionsmedlemmarna säsongen som gick och framtiden.

1. Newcastle gjorde en mirakulös avslutning på säsongen och gick förbi Brighton i tabellen med bara minuter kvar av årets Championship-säsong. Hur sammanfattar du denna 46 matchers långa säsong?

Linus: Händelserikt, förtvivlat och underbart. Man har fått en nyfunnen kärlek för Newcastle återigen. Det har blandats med lite för många banala insatser, och man har många motståndares bristande spelarkvalitéer att tacka för att man slutade där man gjorde. Det finns många exempel där Newcastle borde fått ett mål i baken, men man har räddats av att Marvin Emnes inte sätter samma lägen som Sergio Agüero.



Joel: Mission accomplished, typ. Vi skulle tillbaka på första försöket, byggde truppen därefter och lyckades med det. Med ligans bästa trupp och tränare var det ingen skräll att vi vann till slut även om maskinen hackade rejält under våren. En bra säsong där Newcastle gjorde vad de skulle men också gjorde det onödigt svårt för sig själva ibland.



Martin: Jag skulle säga att Newcastle har gjort exakt vad som krävdes utan att för den delen briljera. Man tacklade utmaningen på ett pragmatisk och något cyniskt sätt, poängen skulle in. Man åkte på en del minor under säsongen men alltid när säsongen vandrade in i viktiga skeden så växlade man upp och gjorde vad som var nödvändigt. I synnerhet perioden i början på mars som blev väldigt säsongsavgörande när man mötte alla toppkonkurrenter direkt efter varandra. Man visade upp en fantastisk moral och mentalitet när man vände och vann mot Brighton, man utmanövrerade Wagners hyllade Huddersfield och sedan såg man till att inte förlora mot den gamle mittbacksgiganten Jaap Stam och dennes Reading. Som sagt det har varit en del lågvattenmärken under säsongen men alltid när det gällde som allra mest så levererade man och det tyder på en stark gruppmoral och en tro på vad man gör. Jag skulle kort och gott summera med att säga att man utfört säsongen på ett effektivt och närmast kliniskt sätt.



Per: "Job done" ungefär. Samtidigt är det lättare sagt än gjort att gå raka vägen upp igen. Se bara på Norwich och Aston Villa. Spelmässigt har det stundtals varit ganska frustrerande och Benitez har emellanåt känts alltför defensiv, men med många nya spelare in misstänkte jag att laget inte direkt skulle bli något självspelande piano. Trots att uppflyttningen kanske aldrig var hotad på riktigt har andra halvan av säsongen ofta känts ganska nervös och ångestladdad. Men ChampionshiT slutade med flaggan i topp!



Joakim: En lite märklig säsong i form av den känts väldigt upp-och-ner. Ser man till tabellen så ser ju avancemanget bergssäkert ut, flest poäng, flest vunna matcher, flest gjorda mål, 10 poäng tillgodo på trean i tabellen etc. Ändå har en smygande känsla av ostadighet funnits där hela tiden, trots att man vunnit den absoluta merparten av matcherna så det ändå känts som om man kan förlora mot precis vilka som helst. Noll poäng mot nedflyttade Blackburn stärker väl den tesen. På det hela taget är det ju dock en ordentlig bedrift att ta steget tillbaka på första försöket. Kanske var det precis den säsongen som behövdes, stabilt avancemang, men ändå en tydlig indikation att man behöver förbättra sig rejält för att kunna hävda sig i Premier League.





2. Dwight Gayle öste in mål innan sin skada. Shelvey var magisk på höstsäsongen och Matt Ritchie vaknade lagom till vårsäsongen. Finns det Premier League-material i Newcastles trupp idag?

Linus: Det finns spår av Premier League-kvalité i Newcastles spelartrupp idag. Däremot var Benitez väldigt tydlig inför säsongen att det var en Championship-trupp han hade byggt och inte en Premier League-trupp. Men uppskattningsvis finns det fem spelare i Newcastles trupp som skulle hålla godkänd Premier League-kvalité idag. Förbättring är nödvändig.



Joel: Ja absolut, även om truppen behöver förstärkas rejält för att vi ska kunna etablera oss på sikt igen. Nämnda spelare gör absolut inte bort sig i en startelva i Premier League och jag tror att vår mittbacksuppsättning räcker till. Det finns även potential i spelare som Yedlin, Diamé, Hayden och Perez, som dock alla måste visa att de konsekvent kan prestera på högsta nivå. Och vi har lärt oss den hårda vägen att man inte ska chansa och hoppas att det räcker med budgetvärvningar till en redan tunn trupp. Visserligen har vi några utlånade spelare som kommer tillbaka och kan vara intressanta, men samtliga har mycket att bevisa.



Martin: Jag tycker att man har en stabil grund att stå på. Få nykomlingar har haft en sådan stark ryggrad som Newcastle har och det kommer innebära att möjligheterna att återigen etablera sig i Premier League och på ligan övre hälft är lättare än för de flesta andra lag som befunnit sig i liknande sits. De tre spelarna som nämns ovan är definitivt av skaplig Premier League kvalité även om de har vissa saker att jobba på. Shelvey är sin egna värsta fiende och behöver arbeta med att försöka få sitt humör under bättre kontroll, Ritchie skulle behöva bli något jämnare i sina prestationer och Dwight har en dokumenterad och problematisk skadehistorik. Det finns potential och kvalité utöver dessa spelare med. Ciaran Clark var under stora perioder utav säsongen seriens kanske bästa mittback och kommer vara viktig även i högsta serien. Isaac Hayden, Jamaal Lascelles och DeAndre Yedlin tog tydliga steg framåt i sin utveckling och jag är övertygad om att de har ytterligare en nivå till i sig. Den sympatiske spanjoren Ayoze Perez kom igång ordentligt mot slutet av säsongen och har poängmässigt gjort en okej säsong även om prestationerna har varit blandade. Jag vägrar också ge upp angående Mitrovic och Mbemba som båda två har undangömd potential i sig.



Per: Inte särskilt mycket ärligt talat. Gayle (behöver få in en klassanfallare också), Ritchie, Shelvey och möjligtvis Hayden, Clark, Atsu och Yedlin känns som PL-material. Tror faktiskt inte att jag har glömt någon nu. En spelare som Lascelles måste höja sig för att räcka till i PL. Men han, Dummett, Anita och Ayoze borde duga som truppspelare.



Joakim: Truppspelare skulle jag tro att det finns ett antal som skulle kunna spela en bra roll som. Startspelare behöver det dock fyllas på rejält med. Ritchie, Gayle och Shelvey är väl sådana som skulle nosa på startplats, men får inte vara så givna som under denna säsong. Realistiskt så behövs minst en högkvalitetsspelare i varje lagdel, samtidigt som man behåller de bästa från nuvarande trupp.



3. Newcastle har gjort klart med en ny tröjsponsor inför nästkommande säsong, och Mike Ashleys nästintill hatade samarbetspartner ”Wonga” kommer inte längre synas till på Newcastles tröjor. Istället ryktas det om att ett kinesiskt bettingföretag kommer pryda Newcastles tröjor framöver. Hur ser du på det skiftet?

Linus: Positivt i den bemärkelsen att det blir mindre Ashley. Sedan känns väl inte ett kinesiskt bettingföretag optimalt. Men Newcastle behöver suga ur så mycket Ashley-relaterade plakat som möjligt ur Newcastle. Generellt låter det som att sekiner finns när man pratar om kinesiska spelföretag, så jag förväntar mig en god ekonomisk affär för Newcastles del, och när det kommer till lukrativa avtal så borde Mike Ashley vara en toppaktör för att lösa just det.



Joel: Först och främst är jag glad att slippa Wonga. Att de ersätts av ett bettingföretag är visserligen exakt vad man förväntat sig men jag hade föredragit något annat. Den extrema exponeringen av diverse bettingföretag i dagens fotboll är något som irriterar mig rejält, men eftersom vi i alla fall slipper Wonga är det ändå ett (mycket) litet steg i rätt riktning. Om detta är ett steg i en satsning på den kinesiska marknaden är det helt lugnt för mig, fotbollen är global och det finns betydligt värre sätt att tjäna pengar på än att hitta nya fans eller konsumenter. Dock vill jag höja ett varningens finger för hur man bestämmer sig att lägga upp eventuella försäsongsturnéer i Kina, de sportsliga förberedelserna måste fortfarande prioriteras.



Martin: Ärligt talat så hade det inte spelat någon roll om Al Capone vandrade ut från graven sin och gick in som tröjsponsor eller om ett dräneringsföretag med ett inte särskilt aptitretande namn prydde framsidan på tröjorna nästa säsong. Jag är glad så länge jag slipper se Wonga. Dock så är jag ju givetvis ingen beundrare av varken bettingbolag eller den kinesiska samhällsstrukturen men som uttrycket lyder så bör man ta ett steg i taget. Man drömmer ju fortfarande lite nostalgiskt om Newcastle Brown Ale och en framtida återvändo för dem.



Per: Ett kinesiskt bettingföretag är väl något bättre än Wonga, men känns knappast klockrent. Men svårt att orka bry sig ärligt talat. Det här är vad vi får leva med i toppfotbollen i dag.



Joakim: Jag är faktiskt inte så engagerad i tröjsponsorfrågan, och var inte särskilt upprörd över Wonga heller. Således gör det mig ingen skillnad om det är Wonga eller något annat (inom vissa uppenbara gränser), så länge det ger bra betalt. Drömmen vore att Newcastle Breweries blev ny sponsor.



Wonga out! Indikerar det en framtid på den kinesiska marknaden?



4. Speak of the devil. Det har som vanligt blåst oroliga vindar vad gäller Ashleys inflytande i klubben, och Rafas framtid verkar hänga på om han och ägaren delar samma ambition med klubben. Kommer Benitez fortsätta sin tjänst i Newcastle i sin managerroll eller kommer Mike Ashley återigen ställa till det för skatorna?

Linus: Mike Ashley har åtminstone någonting innanför pannbenet och borde förstå att om Benitez skulle lämna för att Ashley och han inte delar samma ambition, så skulle han inte längre kunna vistas på engelsk mark. Det accentuerar snarare Benitez betydelse för klubben på en större front än bara på planen. Men sedan tidigare vet vi att Newcastle inte kommer ta några nya steg under Ashley – i så fall krävs underverk från Benitez.



Joel: Det här är ett orosmoment som är värt att ta på allvar. Jag tror inte att Ashley vill säga upp samarbetet med Benitez nu, han har alldeles för mycket att förlora på det. Men risken är överhängande att Benitez (med all rätt) kräver mer transferpengar och inflytande än vad Ashley är beredd att ge honom, vilket kan bli ohållbart i längden. Vi får hoppas att Ashley tar sitt förnuft till fånga och inser att det bästa för klubben, och i förlängningen för hans egna plånbok, är att överlåta fotbollen till de som faktiskt har koll på grejerna. Ett gott samarbete mellan Ashley och Benitez är nämligen direkt avgörande för framtiden.



Martin: Jag har alltid lidit av förbannelse av att vara en ständig optimist. Jag tror Ashley trots sina många snedsteg som han tagit tidigare har förmågan att kunna bättra sig eller åtminstone inse vilka otroliga fördelar det finns med att äga ett starkt och respektingivande fotbollslag. Jag tror också att Benitez trots sina fina tränarmeriter har sjunkit så pass långt ned på anseendeskalan att möjligheten att uppgradera sig från Newcastle inte finns. Möjligtvis skulle han kunna ta ett sidosteg till en klubb som direkt kommer konkurrera om samma platser som Newcastle men jag tror att Benitez inser att möjligheterna att uträtta någonting i Newcastle faktiskt är större än många utav konkurrenterna om han bara lyckas nå fram till Ashley. Allt hänger som sagt på det.



Per: Jag vågar nog hoppas på att Benitez står vid sidlinjen i augusti, men det finns absolut inga garantier för det. Jag kommer aldrig att lita på Ashley och Benitez har pondus nog att lämna om han inte får det stöd han anser sig behöva. Att mötas halvvägs räcker nog inte riktigt. Ashley måste förmodligen vika sig en aning i förhandlingarna.



Joakim: Ja du, den som det visste. Jag förbereder mig på det värsta, scenariot där Rafas ambition inte matchar Ashleys. Skillnaden med tidigare tränare är att Rafa inte är skydlig Mike ett jota, och är ett aktat och respekterat namn inom fotbollen, vilket gör att han utan problem skulle gå självmant. Jag har dock fullt förtroende att det inte finns någon bättre lämpad än Rafa Benitez att presentera sin plan och sitt koncept för Mike, om inte han lyckas övertyga Ashley så kan ingen.



Har Mike Ashley lärt sig något av sina gamla misstag?



5. Ett välbehövligt sommarfönster väntar, och Benitez kommer behöva värva stort för att bygga om sin Championship-trupp till en Premier League-trupp. Vad behöver hända i sommar? Hur många värvningar och vad är en rimlig budget?

Linus: Personligen ser jag gärna färre men mer kvalitativa värvningar snarare än många nyförvärv som knappt förstärker dagens trupp. Vi har prövat det i alldeles för många år nu – att värva spelare från Ligue 1 som varken gör Newcastles trupp varken bättre eller sämre, endast större. Talangdödarfabriken måste stängas nu, men samtidigt har vi vetskap sedan tidigare om att Benitez vill värva mycket, då han med sitt kontrollbehov vill ha egenkonstruerade pusselbitar och inte begagnade. £70 miljoner som det tidigare pratats om är rimligt, men samtidigt råder inflation på spelarmarknaden och vi kommer se skillnad på marknadsvärdet från förra sommaren kontra denna sommaren. Vad jag förväntar mig är dock inhemska spelare i femtonmiljonersklassen, aningen överbetalda, från ett lägre fack. Vi måste leta i bottenlagen.



Joel: Först och främst flera nya spelare av odiskutabel Premier League-kvalitet. Jag vill se 4-5 nya spelare till startelvan och kanske lika många truppspelare, där ingen ska göra bort sig på den nivån. Det finns utrymme både för rutinerade och unga spelare, det viktiga är att man inte nöjer sig med billiga chansvärvningar likt somrarna 2012-2015. Det är svårt att spekulera om summor men minst en halv miljard SEK behöver nog läggas på nya startspelare, skulle jag tro.



Martin: Det är en hel del som behöver hända till sommaren och detta beror ju såklart på att Newcastle inte kommer vara en genomsnittlig nykomling, ambitionen att genast kunna hota om en plats bland ligans 10 främsta finns där. Det finns en del frågetecken i truppen som behövs redas, till exempel så är inte truppen optimalt lämpad för Benitez älsklingssystem 4-2-3-1 som han inte är villig att överge. Det behövs förstärkas på det centrala mittfältet då Newcastle var väldigt vilsna när någon utav Shelvey eller Hayden saknades då Colback och Diamé helt enkelt inte håller måttet. Spelare som Gouffran, Anita, Dummett, Colback, Hanley och Murphy är inga spelare som ens ska vara nära att hota om en startplats nästa säsong så kvalité behövs definitivt hämtas in. Försvaret har visats sig vara ihåligt i Ciaran Clarks frånvaro så där behövs det rustas. Varken Ayoze eller Diamé har lyckats fyllt nummer 10-kostymen heller och Ritchie är den enda yttern som garanterat har visat att han är att lita på när det blåser tungt. Dessutom så har Newcastle fyra relativt jämnstarka målvakter(Elliot, Darlow, Krul & Sels) så kanske att man skulle må bra av en mer solklar nummer ett mellan stolparna. För att snabbsummera, minimum är minst fem spelare men för att verkligen ge sig själva en chans så skulle man nog behöva förstärka med 7-8 nya spelare. Och vilken budget som krävs för det beror helt på hur sluga och noggranna man kommer att vara med värvningarna. Jag tror inte som Alan Shearer att man behöver £150 miljoner men å andra sidan så behöver ju engelska klubbar nuförtiden allt som oftast betala rejäla överpriser för att få loss spelare, i synnerhet om man är ute efter mer säkrare kort.



Per: Det har väl snackats om 70 miljoner pund + en del pengar från spelarförsäljningar som jag förstått det. Det får man väl säga är en rimlig summa trots allt. Frågan är dock hur långt vi kommer med den summan med tanke på hur spelarpriserna har skjutit i höjden de senaste åren. Inför den här säsongen värvade vi främst för att bredda truppen. Inför PL krävs det ett antal kvalitetsvärvningar och de lär kosta därefter...



Joakim: Som tidigare nämnts så behövs nog en rejäl påfyllning med kvalitet, självklart beroende på vad målsättningen är. Budgeten är svår att uttala sig om, det gäller snarare att hitta rätt spelare. Rimligen behöver man en ny målvakt som är en stabil förstamålvakt. Möjligen tar man tillbaka Krul här, men frågan är vilka signaler det skickar, och han var inte särskilt bra sin sista tid i klubben. Elliot och Darlow är stabila reservmålvakter, men inget man vill förlita sig på som förstaval. Sels fullständig katastrof och måste väck. I backlinjen så väntar vi alla på den dag när Dummett inte är given på vänsterbacken, men det lär väl inte inträffa under min livstid. Tänkta ersättarna Gamez, Lazaar och Haïdara har noll förtroende av Rafa och är aningen skadade eller uppenbarligen usla. En ny, given mittback att kampera ihop med Clark eller Lascelles behövs också. Mittfältet behöver en ny, toppkvalitativ spelfördelare att avlasta Shelvey. Minst en offensiv ytter som är bättre än Atsu behövs också. Helst två så att det blir konkurrens med Ritchie. En ny nummer 10 behövs, och där behöver man nog satsa en hel del pengar. Anfallsmässigt så behövs en konkurrent till Gayle, Mitro duger som tredje val.



6. På rak arm: Vad är det för Newcastle vi kan förvänta oss att se nästa säsong?

Linus: När man pratar om framtid med begränsad vetskap så är det dumt att inte vara optimistisk. Jag vill se mer ojämna summor spenderade per spelare. Att en spelare kan värvas dyrt, en annan billigt, diametral motsats mot förra sommaren. Jag vill se Benitez lyckas plocka 1-1-resultat mot Everton och plocka 0-1-segrar på Anfield. En tiondeplats är det mest optimistiska man kan föreställa sig i nuläget – men i första hand – en klubb som försöker.



Joel: Oj. Är det en sak man lärt sig är att man aldrig vet vad som händer i den här klubben. Men en sak som knappast förändras är Benitez sätt att ta sig an matcher: välorganiserat, tight och reaktivt snarare än proaktivt. Vi kan förmodligen förvänta oss ett gäng nya spelare som är väldigt bra på något, men också frustrerande begränsade i annat. Landets bästa hemmapublik, förstås. Och givetvis ständiga spekulationer om vad ledningen ska hitta på härnäst. Men om Benitez får det förtroende och de resurser han behöver har vi all anledning att tro på en ganska trevlig säsong.



Martin: Jag förväntar mig ett taktiskt slug och drillat Newcastle där chansen till poäng alltid kommer att finnas oavsett vilket motstånd man än stöter på. Jag förväntar mig att Newcastle inte kommer att bli några media gunstlingar utan snarare tvärtom. Jag förväntar mig att man kommer vara lite av ett irritationsmoment för den etablerade eliten och ge dem bakfyllehuvudvärk både en och två gånger. Benitez har ofta under sin karriär haft tillgång till en av ligans största budgetar och mer kvalité än det han har nu och därför så krävs det ett smartare tillvägagångssätt och ett maximalt användande av resurserna för att poängen ska trilla in. Jag hoppas han hämtar inspiration från sin tid i Valencia där man resultatmässigt gjorde så bra ifrån sig som man möjligtvis kunde. Det innebar också att man frekvent samlade på sig fiender och det finns ju ingenting som är bättre än när motståndarna avskyr och fruktar att behöva möta en. Då sover man som en ängel på sömntabletter.



Per: Oerhört svårt att säga just nu. Dels hänger ju mycket på om Benitez stannar, sedan handlar det som sagt om vad vi får in för nyförvärv. MED Benitez gissar jag just i detta nu på plats 10-15 (kan givetvis ändras när vi ser vad som värvats in). Med någon annan tjomme kan det lika gärna bli nedflyttningsstrid. Igen.



Joakim: I en drömvärld så är det ett Newcastle som Rafa fått fortsätta bygga upp långsiktigt, som visar prov på en plan framåt. Rimligt är väl att man etablerar sig i PL med en stabil mittenplacering, men det man främst vill se är sportslig ambition. Att allt klubben gör genomsyras av ambitionen att bli så bra som möjligt inom fotboll, med ett långsiktigt, hållbart tänk.