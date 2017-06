Officiellt: Carr out och Sels går på lån

Newcastles chefsscout Graham Carr har lämnat Newcastle fem år in på sitt åttaårskontrakt och målvakten Matz Sels har blivit klar för Anderlecht på lån.

Efter några relativt fattiga veckor på rekryteringsfronten så har det inom ett dygn briserat två signifikanta nyheter. Newcastles chefsscout Graham Carr lämnar klubben efter en samtycklig överenskommelse och belgiska målvakten Matz Sels har återvänt till hemlandet och närmare bestämt Anderlecht, där han ska spendera kommande säsong på lån efter en misslyckad säsong på Tyneside.

Anderlecht lånar in Sels

Vad gäller Sels så ingår det ingen utköpsklausul i affären, men Anderlecht kommer att betala hela lönen nästkommande säsong. Rafa Benitez söker fortfarande efter en ny målvakt, och då Newcastles målvaktssituation är sund för tillfället så är en flytt nödvändig för att Sels ska få speltid framöver. Sedan innan vill både Karl Darlow och Rob Elliot konkurrera om en plats som förstemålvakt, samtidigt som Krul antagligen vill annektera förstemålvaktsplatsen som tidigare var hans. Freddie Woodman blev tilldelad "the golden glove" på U20-VM som England vann och vill troligtvis se att han klättrar i målvaktshierarkin efter sin fina utveckling det gångna året.

Graham Carr lämnar Newcastle efter sju år

Graham Carr - en vattendelare och en slagpåse. En bra scout eller inte? En med större inflytande än en chefsscout bör ha? En som misskötts under Mike Ashley? Ämnet Carr är ett intressant diskussionsämne där det fylls många argument och teser. Carr anslöt till Newcastle under Chris Hughtons era 2009/10 och har under sina år i Newcastle både gett klubben bra profit på försäljningar, hittat kap som varit spelmässigt briljanta, men även stått ansvarig för floppköp som Emmanuel Riviére och Romain Amalfitano. Graham Carr har främst scoutat i Frankrike vilket är påtagligt om man ser på inköpen han stått ansvarig för. I den föregående meningen hittar man en brist om hur Carr har använts. Carr har varit den enda aktören med fotbollskompetens i Newcastles styrelserum, och har som chefsscout haft orimligt stort ansvar över rekryteringar om man tar hans titel i beaktning. Han har under sina sju år hittat guldkorn som Yohan Cabaye, Mathieu Debuchy, Cheick Tioté, Hatem Ben Arfa med flera. Man ska dessutom inte glömma att många av hans rekommendationer inte konverterats till Newcastle-spelare då snåle Mike Ashley har velat hålla ner köpesummorna. Carrs arbetsuppgift har varit att hitta billiga franska spelare som kan säljas vidare dyrt, och det har han till viss del lyckats med. Titta bara på Moussa Sissoko som värvades billigt från Frankrike och i somras såldes för £30 miljoner till Spurs... Sen kom Benitez.

"The main thing is that the club is in control and we are signing players who are right for this club and for our Championship campaign. It cannot be the other way around. We are only interested in bringing players to Newcastle who want to work hard for the club and the team, not players who want to be at another club maybe next year or the year after. We are not a stepping stone, we are Newcastle United! Every player should be honoured to wear the shirt of this club. They should feel the same passion that the fans feel, then you have a great relationship between the players and the supporters in the stadium. It is magical when that happens and it can help us achieve great things together.”

Föregående stycke är från Chronicles Q&A med Rafa Benitez i april 2016 - där skedde en tydlig vändpunkt i Newcastles värvningsstrategi. Benitez blev ansvarig för alla fotbollsmässiga beslut och man kan tyda på värvningarna sommaren 2016 att Carrs inflytande hade minskat radikalt. Med Benitez vid rodret så är det dags för Newcastle och Carr att gå skilda vägar efter sju års samarbete, då hans tjänster inte längre behövs. Newcastle går mot en ljus framtid, och man går utan Graham Carr.