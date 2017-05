Atsu blir kvar!

Officiellt: Christian Atsu köps loss

Sommarens första värvning är klar och det blev en riktig lågoddsare till affär. Efter en fin säsong på lån från Chelsea är Christian Atsu nu permanent knuten till klubben.





Atsu har skrivit på för fyra år men inväntar ett förnyat arbetstillstånd. Övergångssumman sägs vara ungefär 6,5 M£ vilket känns som en bra deal. Atsu kommer fortsätta att bidra med fart och teknik i anfallsspelet, det är oklart om han är tänkt att vara ordinarie i startelvan men är verkligen en intressant joker att slänga in om anfallsspelet går trögt. Benitez har hyllat hans professionalism och vilja att utvecklas, och det ska bli spännande att se om han kan ta ytterligare steg under skatornas comeback i



För övrigt surras det rejält om tänkbara värvningar till Newcastle just nu, så bli inte förvånade om ni snart får höra av oss igen... 31 augusti 2016 presenterades ghananen Atsu som Newcastle s sista förstärkning inför vändan i the Championship . Den snabbe och tekniske yttern tillhörde Chelsea , men hade spenderat de senaste åren utlånad till olika klubbar och lånades nu ut till Newcastle för hela säsongen. Trots att han inte var ordinarie i startelvan fick han speltid i de allra flesta matcherna och hann bidra med fem mål och tre assist, flera av poängen var dessutom matchavgörande. Atsu blandade och gav under säsongen, men höjde sig rejält under våren och det var förmodligen då Benitez bestämde sig för att behålla 25-åringen. Redan innan säsongen var över snackades det om Newcastle skulle köpa loss honom eller inte, och det dröjde alltså inte särskilt länge förrän affären var klar.Atsu har skrivit på för fyra år men inväntar ett förnyat arbetstillstånd. Övergångssumman sägs vara ungefär 6,5 M£ vilket känns som en bra deal. Atsu kommer fortsätta att bidra med fart och teknik i anfallsspelet, det är oklart om han är tänkt att vara ordinarie i startelvan men är verkligen en intressant joker att slänga in om anfallsspelet går trögt. Benitez har hyllat hans professionalism och vilja att utvecklas, och det ska bli spännande att se om han kan ta ytterligare steg under skatornas comeback i Premier League För övrigt surras det rejält om tänkbara värvningar till Newcastle just nu, så bli inte förvånade om ni snart får höra av oss igen...

0 KOMMENTARER 212 VISNINGAR 0 KOMMENTARER212 VISNINGAR JOEL SJÖDELIUS

På Twitter: @josjo84

2017-05-25 19:21:46

ANNONS:

Fler artiklar om Newcastle

Newcastle

2017-05-25 19:21:46

Newcastle

2017-05-25 07:00:00

Newcastle

2017-05-22 14:20:00

Newcastle

2017-05-15 18:40:00

Newcastle

2017-05-11 06:00:00

Newcastle

2017-05-08 17:29:00

Newcastle

2017-05-07 18:20:00

Newcastle

2017-05-06 13:00:00

Newcastle

2017-05-04 17:41:00

Newcastle

2017-04-29 19:17:00

ANNONS:

Sommarens första värvning är klar och det blev en riktig lågoddsare till affär. Efter en fin säsong på lån från Chelsea är Christian Atsu nu permanent knuten till klubben.Newcastle lyckades med det enda som räknades inför säsongen. Ta steget upp till Premier League på första försöket. Detta efter en ickeövertygande fotboll av Benitez, skador på nyckelspelare och domarkalabalik. Jobbet är gjort, men nu väntar ett stort steg. Vilka spelare går helskinnade ur den här säsongen och vilka behövs skickas till Sunderland i The Championship?Newcastle lyckades med det enda som räknades inför säsongen. Ta steget upp till Premier League på första försöket. Detta efter en ickeövertygande fotboll av Benitez, skador på nyckelspelare och domarkalabalik. Jobbet är gjort, men nu väntar ett stort steg. Vilka spelare går helskinnade ur den här säsongen och vilka behövs skickas till Sunderland i The Championship?Funbet88 är Newcastles nya tröjsponsor i ett samarbete som sträcker sig över tre år. FUN88 är ett kinesiskt bettingföretag. Vad sponsorskapet kommer ge Newcastle för avkastning är däremot okänt i nuläget.Newcastle lyckades med det enda som räknades inför säsongen. Ta steget upp till Premier League på första försöket. Detta efter en ickeövertygande fotboll av Benitez, skador på nyckelspelare och domarkalabalik. Jobbet är gjort, men nu väntar ett stort steg. Vilka spelare går helskinnade ur den här säsongen och vilka behövs skickas till Sunderland i The Championship?Redaktionen diskuterar säsongen, den nya tröjsponsorn och vad som behövs för att rekonstruera Newcastles spelartrupp.Skatorna avslutade säsongen på bästa möjliga sätt när man inte bara tvålade till Barnsley med 3-0 framför en salig hemmapublik. Efter en sen kvittering i Birmingham stod det dessutom klart att Newcastle är årets LIGAMÄSTARE i The Championship!Uppflyttningen är säkrad men inför säsongsfinalen står även ligatiteln på spel. Lita på att skatorna kommer göra allt för att kunna sno med sig en silverblänkande pokal när de flyger hem till finrummet igen.I och med Benitez kommentarer om huvuddomare Andrew Madley kan Newcastles manager nu dömas av FA. Spanjoren har till den 9:e maj på sig att stå till svars.Newcastle slog Cardiff i säsongens sista bortamatch på Cardiff City Stadium. Slutresultatet skrevs till 0-2 i Newcastles favör. Isaac Hayden och Christian Atsu skrevs in i målprotokollet med två fina vänsterpärlor.