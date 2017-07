En rekrytering i Benitez smak.

Officiellt: Florian Lejeune klar för Newcastle

Newcastles andra nyförvärv för säsongen blir en fransk mittback från La Liga. Efter veckor av rykten har Florian Lejeune äntligen presenterats som Newcastlespelare efter att ha anslutit från Eibar.





Lejeune är en välväxt herre på 190 cm som är stark i luften och bra med båda fötterna. Utmaningen till en början blir att anpassa sig till den engelska fotbollen, och han är troligen inte avsedd att omedelbart gå in i startelvan. Benitez själv har sagt att han behöver anpassa sig till den nya ligan, men har också hyllas Lejeunes insatser i Eibar och välkomnar de nya egenskaper han erbjuder backlinjen. Genom åren har vi sett ett antal mittbackar från kontinenten komma och gå på St James’ Park, skickliga men uppenbart missanpassade till Att Rafa Benitez jagat Eibar-backen Lejeune har varit en illa dold hemlighet, och det sägs att det var villkor kring betalningen som gjorde att affären drog ut på tiden. Lejeune är född i Paris och har representerat det franska U20-landslaget, men har spenderat större delen av sin professionella karriär i Spanien. Han anslöt till Villareal som 20-åring 2011 och gjorde enligt Benitez intryck på tränaren redan då. Sedan dess har Lejeune hunnit representera flertalet klubbar, och har faktiskt tillhört Manchester C ity under ett år som han spenderade utlånad till Girona. Förra sommaren bar flyttlasset åter till Spanien och Eibar, och det blev bara en säsong i klubben då han imponerade tillräckligt mycket för att väcka skatornas intresse på allvar. Övergångssumman sägs ligga på 10M€ och kontraktet gäller till 2022.Lejeune är en välväxt herre på 190 cm som är stark i luften och bra med båda fötterna. Utmaningen till en början blir att anpassa sig till den engelska fotbollen, och han är troligen inte avsedd att omedelbart gå in i startelvan. Benitez själv har sagt att han behöver anpassa sig till den nya ligan, men har också hyllas Lejeunes insatser i Eibar och välkomnar de nya egenskaper han erbjuder backlinjen. Genom åren har vi sett ett antal mittbackar från kontinenten komma och gå på St James’ Park, skickliga men uppenbart missanpassade till Premier League . Jag tänker på spelare som Boumsong, Rozehnal och Yanga-Mbiwa, som alla haft kvalitéer men misslyckats fullständigt i England. Förhoppningsvis går det bättre för Lejeune, som till skillnad från nämnda fiaskon inte behöver bära hela försvaret på sina axlar från första stund utan kommer få tid att anpassa sig. Men, att en värvning som denna drar ut på tiden såpass mycket är inte särskilt förtroendeingivande och vi får hålla tummarna för mer resoluta och effektiva förhandlingar kommande veckor. Nu får vi dock hälsa Florian Lejeune välkommen till Newcastle och önska lycka till de kommande åren!

2017-07-04 11:52:40

Newcastles andra nyförvärv för säsongen blir en fransk mittback från La Liga. Efter veckor av rykten har Florian Lejeune äntligen presenterats som Newcastlespelare efter att ha anslutit från Eibar.Newcastle har befordrat Steve Nickson som nu blir rekryteringschef för klubben. Detta efter att chefsscouten Graham Carr fick lämna sin post som chefsscout för två veckor sedan.Newcastles chefsscout Graham Carr har lämnat Newcastle fem år in på sitt åttaårskontrakt och målvakten Matz Sels har blivit klar för Anderlecht på lån.Newcastle har sålt Kevin Mbabu till BSC Young Boys permanent. Efter fem lovande framträdanden i den svartvitrandiga tröjan så blir schweizaren första offret i sommarutrensningen som stundar.Kinesiska investerare är intresserade av att köpa Newcastle - och Mike Ashley lyssnar på erbjudanden. Newcastles miljardförmögne ägare har tidigare avvisat alla potentiella köperbjudanden, men affärsmannen ser nu en möjlighet till en bra affär.Det är med stor sorg vi nås av nyheten att vår tidigare spelare och hjälte Cheick Tioté avlidit efter en träning med sitt kinesiska lag Beijing Enterprises.Förutom de A-lagsspelare som under säsongen kunde titulera sig som mästare i The Championship så finns en mer bortglömd skara lånespelare som tillhör Newcastle. Hur har deras säsonger varit och hur ser deras framtid i klubben ut?Sommarens första värvning är klar och det blev en riktig lågoddsare till affär. Efter en fin säsong på lån från Chelsea är Christian Atsu nu permanent knuten till klubben.Newcastle lyckades med det enda som räknades inför säsongen. Ta steget upp till Premier League på första försöket. Detta efter en ickeövertygande fotboll av Benitez, skador på nyckelspelare och domarkalabalik. Jobbet är gjort, men nu väntar ett stort steg. Vilka spelare går helskinnade ur den här säsongen och vilka behövs skickas till Sunderland i The Championship?Newcastle lyckades med det enda som räknades inför säsongen. Ta steget upp till Premier League på första försöket. Detta efter en ickeövertygande fotboll av Benitez, skador på nyckelspelare och domarkalabalik. Jobbet är gjort, men nu väntar ett stort steg. Vilka spelare går helskinnade ur den här säsongen och vilka behövs skickas till Sunderland i The Championship?