Officiellt: Steve Nickson ny rekryteringschef

Newcastle har befordrat Steve Nickson som nu blir rekryteringschef för klubben. Detta efter att chefsscouten Graham Carr fick lämna sin post som chefsscout för två veckor sedan.

Det har hittills inte blivit många nyförvärv för Newcastle denna sommaren, endast ett permanent köp av Christian Atsu är inhandlat i nuläget. Nu kan det komma att bli ändring på det när Steve Nickson anställs som klubbens nya rekryteringschef.

Den forne chefsscouten Graham Carr och manager Rafael Benitez fungerade inte tillsammans. Carr fick lämna klubben efter sju år, vilket lämnade en tom stol i styrelserummet. Idag blev det klart att forne U21-scouten Steve Nickson anställs som rekryteringschef i klubben, en tjänst som inte tidigare fanns i klubben.

Nickson och Benitez kommer arbeta nära varandra och ansvara för rekryteringsstrukturen i hela klubben, från ungdomsnivå till A-laget. Nickson, Benitez och Charnley är de tre aktörer som helt kommer ansvara för spelarrekryteringar framöver.

Tidigare har Nickson arbetat som scout i U21-verksamheten, och haft en stor del i rekryteringar som Ayoze Perez, Kevin Mbabu och Rolando Aarons.

Såhär säger Benitez om tillsättningen av Nickson: "Steve has done an excellent job in the scouting department at Under-21 level and I am very confident that he will bring his many strengths to this new role, improving and building on our first team recruitment strategy, as well as that at all levels throughout the club."