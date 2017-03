Reading - Newcastle 0-0: Svängigt men mållöst

Newcastle riktade än en gång in sig på kontringsspel mot tufft motstånd, men den här gången räckte det inte hela vägen till seger. 0-0 blev resultatet i en match som kunde vägt över åt vilket håll som helst.

Med de två närmaste konkurrenterna om ligasegern besegrade inom en vecka var det inga mindre än femteplacerade Reading som stod på tur härnäst. En svår matchserie som Newcastle inlett strålande, och att vinna även mot Reading som jagar andraplatsen hade varit ett enormt styrkebesked. Sådana var alltså förutsättningarna, med ett bortalag som ville spänna musklerna ytterligare och visa var skåpet ska stå och med ett hemmalag på jakt efter en skrällseger och tre viktiga poäng i uppflyttningsstriden.Det höjdes nog på många ögonbryn när Aleksandar Mitrovic lämnades utanför truppen, men det är egentligen inte så konstigt då Bentiez inte har något större förtroende för serben och truppen redan innehöll Daryl Murphy, Dwight Gayle och Ayoze Perez . Murphy fick återigen förtroendet att leda anfallslinjen, vilket han gjort utmärkt när han väl fått chansen, och Perez ersatte Mohamed Diamé på positionen strax bakom. Gayle matchas fortfarande försiktigt efter sin skada och började på bänken. Även Yoan Gouffran var tillbaka i startelvan, och till höger i backlinjen fick Jesus Gamez en sällsynt chans från start. I övrigt såg laget ut som vanligt, med Karl Darlow i mål och Jack Colback i mitten då Isaac Hayden är fortsatt skadad.Darlow; Gamez, Lascelles, Clark, Dummett; Shelvey, Colback; Ritchie, Perez, Gouffran; Murphy.Den före detta mittbacksresen Jaap Stam har gjort ett bra jobb som tränare för Reading, och inför kvällens match gjorde han fyra förändringar i startelvan från segermatchen mot Wolves . Duktige Ali Al Habsi, välbekant från Premier League , startade i mål och skulle minst sagt få jobba under kvällen. I övrigt såg startelvan ut som följer:Al-Habsi; Gunter, Blackett, McShane (c), Moore; Van den Berg, Kelly, Mutch; McCleary, Grabban, Kermorgant.De första 45+1 minuterna slutade utan vare sig mål, kort eller byten. Men det betyder inte att det var lika händelselöst på gräset som på pappret, faktum är att det var en riktigt underhållande halvlek. I matchens inledning var Reading det bättre laget och kunde mycket väl ha tagit ledningen redan i den första minuten. Newcastle kom dock att ta över matchen och skapade flertalet chanser. I mitten av halvleken lugnade spelet ner sig något, Newcastle var nöjda med att låta Reading ha bollinnehavet och själva kontra när tillfälle gavs. Matchplanen liknade alltså den som verkställdes med perfektion i lördags mot Huddersfield, dock med skillnaden att man inte lyckades utnyttja någon av de målchanser som skapades. Närmast kom Matt Ritchie som träffade stolpen, men Al Habsi i hemmamålet höll undan och ska vara mycket nöjd med sin första halvlek.Reading inledde starkt även efter tepausen och var än en gång mycket nära ett ledningsmål, men tvingades till ett tidigt byte då Liam Moore skadades och fick ersättas av Obita. Även Gouffran byttes ut efter att ha slagit upp ögonbrynet, och ersattes av Christian Atsu . Vid det laget hade spelet mattats av något efter inledningen, men strax efter bytet tvingade Murphy Al Habsi till ytterligare en vass räddning. Hemmalaget svarade med ett vasst skott som styrdes utanför, och strax därpå fick Murphy lämna plats åt skyttekungen Gayle som fick dryga kvarten på sig att försöka avgöra tillställningen. Mot slutet av matchen böljade spelet fram och tillbaka, båda lagen hade chanser men Newcastle var de som kom närmast. Två minuter före full tid ersattes Colback av Diamé, ett byte som signalerade att Benitez gick in för att ta med alla tre poängen hem. Men det enda som fördes till pappret under de fyra övertidsminuterna var att hemmalagets Gunter drog på sig matchens första och enda (!) gula kort.Återigen spelade Newcastle avvaktande och lät motståndarna ha ett överlägset bollinnehav, men denna gång räckte inte kontringarna hela vägen till seger. Newcastle hade flest och bäst målchanser så man kan väl säga att de egentligen borde vunnit, men chanser måste förvaltas och det lyckades man inte med denna gång. Vi ska inte heller glömma att Reading var mycket nära att ta ledningen alldeles i inledningen av vardera halvlek. Att kasta bort målchanser har varit ett gissel för Newcastle under både den här och förra säsongen, men det ska förhoppningsvis kunna åtgärdas när Gayle är fit nog att spela från start igen. Inte desto mindre är en poäng och hållen nolla borta mot ligafemman inget att fnysa åt, och vi är kvar i ligaledning trots att både Brighton och Huddersfield vann på sina håll. Tufft motstånd väntar igen redan på lördag när sjundeplacerade Fulham kommer till St James' Park på besök. Newcastle har revansch att utkräva från förlusten i augusti förra året och vill självklart ta chansen att smälla ännu ett av ligans starkare lag på fingrarna. Det höjdes några varningens fingrar inför månadens svåra spelschema, men än så länge har skatorna hanterat utmaningen med flaggan i topp.Howay the lads!