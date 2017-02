2017-02-01 20:45

Newcastle - QPR

2-2



Ritchie; målnickare i rätt bur mot QPR

Självmål i slutminuten kostade Newcastle segern

Ciaran Clarks nickskarv in i egen bur i matchens nittionde minut var visserligen högst otursam, men resterande 89 minuter lämnade också en hel del övrigt att önska när QPR fick med sig en poäng hem till London efter att ha hämtat in underläge två gånger om.





Första halvlek

Hemmalaget rivstartar och en lång boll från Shelvey hittar Gouffran som efter lite fippel når Hayden i straffområdet, långt nere vid kortlinjen. Haydens inlägg nickas bort, men inte längre än till Jonjo Shelvey som får på en riktig praktträff fram till 1-0. Matchuret visar 38 sekunder (!) och det är inte utan att man börjar tänka tillbaka på krossen i London i höstas.



Efter ledningsmålet tappar man det dock fullkomligt och tillåter gästerna skapa en handfull åtminstone halvfarliga lägen, de flesta uppkomna efter slarviga mottagningar, drällande med bollen eller rent horribla felpassningar.

Kvitteringen i första halvleks sista minut kommer därför helt logiskt och rättvist när Washington något tursamt lyckas dämpa och vända ett stenhårt skott i samma rörelse och därmed få öppet mål att rulla bollen i.



Andra halvlek

Halvtidssnacket verkar hjälpa föga, och det är ett lika förvirrat Newcastle som kommer ut till spel i andra akten. QPR å andra sidan vädrar morgonluft och fortsätter att skapa oro nere hos Darlow.



Hemmalagets ledningsmål efter 54 minuter kommer därför något oväntat då Haydens inlägg från höger hittar Ritchies panna och det är 2-1.



Efter skatornas mål börjar man spela något bättre, och gästerna ser lite molokna ut att finna sig i underläge återigen trots att man faktiskt varit det något bättre laget.

Hayden och Lascelles får bra lägen att sätta spiken i kistan när de finner sig i skottlägen mitt framför mål drygt elva meter ut, men ingen av dem träffar målramen. Den största lägessumparen blir dock Perez som först väljer att avsluta vekt rakt på målvakten när han har Ritchie helt öppen på bortre stolpen, och ett par anfall senare gör tvärtom, sätter ett odugligt inspel till ingen alls när han själv hade bättre läge att skjuta.



I den nittionde minuten straffar det sig att man inte utökat sin ledning då förre newcastlespelaren och numera Brightontillhörande Kazenga Lua-Luas ofarliga inlägg nickskarvas förbi Darlow av Clark. Brist på kommunikation mellan målmannen som kom ut på halvdistans, och mittbacken som i övrigt hade en match han nog helst vill glömma. Tidigt i första halvlek skallade han ihop med Mackie i QPR och fick utgå en längre stund för att få sitt ögonbryn ihopsytt.



Newcastle hinner skapa en jättechans till på övertid, men målvakten i QPR Smithies gör en fin räddning på Gouffran avslut och matchen slutar 2-2.



Reflektion

Sett till samtliga 90 minuter var resultatet på intet sätt orättvist, Newcastle behåller den fula ovanan att släppa gasen helt när man gör första målet, och på så sätt bjuda in motståndarna i matchen igen. Denna gång kom målet efter bara 38 sekunder vilket gav gästerna oändligt mycket tid att ta sig in i matchen, efter som det ser ut som man helt slutar spela efter att ledningen är tagen.



Denna gång var det dessutom en uppsjö av rena pojklagsmisstag, med Lascelles, Gouffran och Hayden som största syndarna.

Trots att man vunnit merparten av matcherna ser det ut som om självförtroendet, framför allt på hemmaplan, är oerhört skört bland i princip samtliga spelare. Minsta motgång gör att det känns som hela laget faller ihop. Bristen på spelare med ordentliga ledaregenskaper är stundtals påfallande.



Rent spelmässigt så är det korta perioder man glimtar till och man skönjer tendenser till ett grundspel, men fortfarande är det allt för många spelare som helt enkelt inte känns bra nog för att kunna spela det spel som Benitez försöker sätta.

Matchen mot Steve McClarens Derby hemma på SJP på lördag blir nu oerhört viktig för att inte Leeds och Reading ska knappa in ytterligare.



Matchfakta:

Newcastle United – Queens Park Rangers 2-2 (1-1)



NUFC: Darlow, Yedlin, Lascelles, Clark, Dummett, Ritchie, Shelvey, Hayden, Gouffran, Perez (Diame 86), Murphy (Ameobi 66).

Kvar på bänken: Hanley, Lazaar, Jesus Gamez, Mitrovic, Sels.



Varningar: Ritchie.



Målskyttar: Shelvey 1, Ritchie 54.



QPR: Smithies, Furlong (Goss 81), Onuoha, Lynch, Bidwell, Perch, Luongo, Manning (Freeman 66), Wszolek, Washington, Mackie (LuaLua 74).

Kvar på bänken: Cousins, Ingram, Doughty, Petrasso.



Varningar: Perch.



Målskyttar: Washington 44, självmål (Clark) 90.



Publik: 47 907.

Newcastle-QPR Karl Darlow

DeAndre Yedlin

Jamaal Lascelles

Ciaran Clark

Paul Dummett

Matt Ritchie

Jonjo Shelvey

Isaac Hayden

Yoan Gouffran

Ayoze Perez

Daryl Murphy



Avbytare

Sammy Ameobi

Mohamed Diame

Jesus Gamez

Grant Hanley

Achraf Lazaar

Aleksandar Mitrovic

Matz Sels

Alex Smithies

Darnell Furlong

Nedum Onuoha

Joel Lynch

Jake Bidwell

James Perch

Massimo Luongo

Ryan Manning

Pawel Wszolek

Conor Washington

Jamie Mackie



Avbytare

Jordan Cousins

Michael Doughty

Luke Freeman

Sean Richard Goss

Matt Ingram

Kazenga LuaLua

Michael Petrasso



2017-02-02 08:15:36

