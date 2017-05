Truppinventering: Anfallare

Newcastle lyckades med det enda som räknades inför säsongen. Ta steget upp till Premier League på första försöket. Detta efter en ickeövertygande fotboll av Benitez, skador på nyckelspelare och domarkalabalik. Jobbet är gjort, men nu väntar ett stort steg. Vilka spelare går helskinnade ur den här säsongen och vilka behövs skickas till Sunderland i The Championship?

Man skulle ”walk the league” sades det. Alla vet att Championship inte är en trevlig söndagspromenad. Men Newcastle lyckades slutligen förlora sig till en Premier League-plats efter en svag aprilmånad, mycket tack vare en fenomenal höstperiod då man slog alla topplagen och visade upp fantastisk pragmatisk fotboll. Gapet mellan Premier League och Championship är däremot ännu enormt. Här kommer inventeringen av Newcastles anfallare.



ANFALLARE



Ayoze Perez

Har lagt en svårbedömd säsong bakom sig, som fått stor kritik men ändå hamnar på ett slutfacit som säger nio mål och sju assist på totalt 36 ligamatcher. Icke att förglömma 1-2-målet mot Brighton som var vitalt för Newcastles säsongsavslutning. Med Perez som tia bakom Gayle så har det känts alldeles för tunt, särskilt med tanke på att Newcastle ofta använder långa uppspel i speluppbyggnaden. Det finns inga tveksamheter om att Perez har ett stort Newcastle-hjärta, och spanjoren kommer inte lämna för att han inte är en startspelare.

Betyg: 5/10

Framtid: Kommer stanna i Newcastle och försöka kämpa sig till en plats i startelvan. Är mångsidig, kan spela både på en kant, som släpande anfallare och som striker. Kommer förmodligen vara en truppspelare kommande säsong.



Dwight Gayle

Värvades in från Alan Pardews frysbox och visade sig snabbt vara en succé. Övergången var först omdiskuterad i Newcastle-lägret – men 26-åringen har bevisat alla tvivlare att han var en spelare att räkna med. Låg länge i skytteligaledning och stod för en magisk höst, men precis som flera andra nyckelspelare och laget generellt så kom sedan en brokigare vår. Missade totalt tio matcher på grund av skada, men slutade trots det på 23 ligamål på 32 matcher, vilket placerade honom på en delad andraplats i skytteligan bakom Chris Wood, tillsammans med Tammy Abraham och Glenn Murray. Gayle hade dessutom bäst målsnitt i ligan där han snittade ett mål var 93:e minut.

Betyg: 8/10

Framtid: Gayle och Benitez kommer bra överens, och de båda ska ha varsin andel cred för Gayles fina säsong. Kommer ett högt bud så kommer Benitez se över en försäljning, däremot ger inte en lyckad Championship-säsong den uppmärksamheten för att göra en spelare tillräckligt attraktiv för att intressenter ska ta fram den stora pengagrisen. Kommer förmodligen stanna och ha goda chanser att vara en given startspelare även nästa säsong.



Aleksandar Mitrovic

Denne Mitrovic. Om man ska börja göra tillbakablickar till säsongen så är det inte bland serbens fotbollsmässiga insatser man hittar minnena. Matchen mot Norwich och segerfirandet efter att titeln säkrades är det man minns mest. Kan däremot inte beskyllas för en usel säsong. Benitez har envist spelat med en ensam striker på topp, och med tanke på Gayles form och Benitez beundran av djupledslöpare så har Mitrovic fått acceptera en bänkplats. Har stått för tio poäng på sina 25 ligamatcher – och kom ihåg att flera av dessa var inhopp i matchernas slutskede. Är underskattad i spelet. Bidrar med otroligt mycket, sliter utan boll, suverän i Newcastles ”link up play”, men konverterar för lite chanser till mål. Glöms ofta bort att Mitrovic endast är 22 år, och man ska inte underskatta serbens bidrag till lagkemin och supporterglädjen.

Betyg: 5/10

Framtid: Mitrovic älskar klubben och klubben älskar Mitrovic. Kommer förhoppningsvis stanna – men man ska inte utesluta en potentiell försäljning ifall Mitrovic inte nöjer sig med att nöta bänk.



Sammy Ameobi

Det är snart dags att ta farväl av Ameobi-eran i Newcastle. Lillebror Sammy lyckades inte fylla kultfiguren Shola Ameobis skor, och efter en medelmåttig halvsäsong i Bolton där det endast blev två mål på 20 matcher så innebär det att Sammys förmodade sista match i Newcastle-tröjan blev i och med 1-0-segern mot Burton i april, där han byttes in mot Christian Atsu i 89:e matchminuten.

Betyg: -

Framtid: En av Newcastles längsta trotjänare lär nu lämna när Ameobis kontrakt går ut i slutet på juni.



Daryl Murphy

Daryl Murphy värvades någorlunda oväntat i slutet på augusti efter att ha deltagit i fyra mållösa matcher för Ipswich samma månad. Murphy-värvningen var lite som ett statement av Benitez, då det här inte är en värvning som samspelar med Newcastles tidigare transferfilosofi. En lyckad värvning enligt mig, som kunde se sig spela tredjefiol och agera professionellt trots det. Är en målgörare trots sina numera 34 vårar, och gjorde fem mål på sju starter under säsongen. Har däremot haft skadebekymmer under säsongen men aldrig avvikit från sin professionalitet.

Betyg: 6/10

Framtid: Skrev på ett tvåårskontrakt i augusti, och har kontrakt även över nästa säsong. Murphy var ett levande exempel på att Benitez värvade en trupp att vinna Championship – nu har man gjort det och det är bara att tacka Murphy för den här säsongen. Kan inte tänka mig annat än att Murphy säljs vidare till medioker Championship-klubb med begränsade pengar och behov av en målgörare.



”Skapar ett frågetecken”

Inför säsongen var man knappast övertygad om att målen skulle ösas in från våra anfallare trots att det fanns en groende optimism någonstans i bakhuvudet. Det resulterade sedermera i en målmässig kanonsäsong och Dwight Gayle går längst fram ledet och bär fanan. Ingen Newcastle-spelare har mäktat med 20 mål eller mer under en säsong sedan Shearer avslutade sin karriär. Supportrarna har saknat en målskytt, och nu har de fått en. Det ska tilläggas att målkalas i Championship inte betyder målgaranti i Premier League, och Benitez vill ha in minst en anfallare till under sommaren. Det har den senaste tiden ryktats vilt om Burnleys löpvillige Andre Gray, och det förvånar mig inte om det finns substans i det ryktet. Vi vet sedan tidigare att Mitrovic inte är en pålitlig målskytt, och en skadebenägen Gayle, som dessutom inte spelat mycket Premier League-matcher de senaste säsongerna skapar ändå ett frågetecken. Newcastle har inte råd att bränna sig till en bottenplacering även den här Premier League-sejouren som kommer.

