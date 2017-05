Truppinventering: Målvakter och försvarare

Newcastle lyckades med det enda som räknades inför säsongen. Ta steget upp till Premier League på första försöket. Detta efter en ickeövertygande fotboll av Benitez, skador på nyckelspelare och domarkalabalik. Jobbet är gjort, men nu väntar ett stort steg. Vilka spelare går helskinnade ur den här säsongen och vilka behövs skickas till Sunderland i The Championship?

Man skulle ”walk the league” sades det. Alla vet att Championship inte är en trevlig söndagspromenad. Men Newcastle lyckades slutligen förlora sig till en Premier League-plats efter en svag aprilmånad, mycket tack vare en fenomenal höstperiod då man slog alla topplagen och visade upp fantastisk pragmatisk fotboll. Gapet mellan Premier League och Championship är däremot ännu enormt. Här kommer inventeringen av Newcastles målvakter och försvarare.



MÅLVAKTER



Matz Sels

När man i somras satt och frenetiskt uppdaterade diverse Newcastle-sajter om potentiella nyförvärv så skulle det första köpet bli något av en besvikelse. Man tyckte att Newcastle redan hade en sund målvaktssituation med en skadad Rob Elliot som man trodde skulle vara tillbaka vid årsskiftet, en Karl Darlow som visade att han hade begåvning nog att vakta Newcastles stolpar i The Championship, toppat med storlöftet Freddy Woodman som reservmålvakt. Trots situationen värvades Matz Sels in, som man initialt var mycket optimistisk till. Sels hade blivit utsedd till den belgiska ligans bästa målvakt, och hade/har bara Simon Mignolet och Thibaut Courtois före sig i den belgiska målvaktshierarkin. Sels visade sig vara en jätteseriös kille med enorm potential och ambitioner - men mentaliteten fanns inte. Efter ett par svaga insatser i säsongsinledningen, toppat med en plattmatch mot Aston Villa så fanns inte tålamodet från supportrarna. Sels blev verbalt misshandlad på Twitter vilket sedermera ledde till att belgaren tvingades stänga ner sitt Twitter-konto. Precis som med Mbemba, så kom aldrig Sels igen. Han var fast i Benitez frysbox. Karl Darlow var högmotiverad och annekterade platsen som förstemålvakt, och man fick konstatera att allt Sels säsong gick ut på var sviktande insatser i inledningen.

Betyg: 3/10

Framtid: Har sagts velat lämna Newcastle i sommar och återvända till Gent. Är långt ner på rangordningen i Newcastles målvaktshierarki, men man vill heller inte bara kasta bort så mycket talang. Låna ut och avvakta?



Karl Darlow

Har haft en enorm utveckling den här säsongen. Har alltid visat på stor seriositet och en stark vilja att kriga sig till positionen som förstemålvakt – den här säsongen lönade det sig. Är däremot en annorlunda målvaktstyp, och egentligen inte den man vill ha bakom en backlinje. Man brukar vilja ha en målvakt som tar det han ska och lite till. Karl Darlow är tvärtom, han kan bjuda på misstag, för att sedan göra inhumana ingripanden. En bra karaktär, och kommer troligtvis fortsätta få kriga om platsen som förstamålvakt.

Betyg: 7/10

Framtid: Behåll i truppen och låt fortsätta konkurrera som förstemålvakt.



Rob Elliot

Har varit skadad i 44 matcher av 46 möjliga. Återstår i skrivande stund att se om irländaren får förnyat förtroende när Newcastle ska slåss om titeln i sista ligamatchen mot Barnsley, eller om Benitez roterar in Karl Darlow igen. Visade mot Preston att han är en resolut och stabil målvakt. Dock omöjligt att sätta ett betyg då 31-åringen knappt har spelat.

Betyg: -

Framtid: Har precis som Darlow kontrakt till 2020. Lojal och stabil. Troligtvis Newcastles förstemålvakt i Premier League om man inte värvar in någon ny, ännu mer etablerad. Det har ryktats om att Benitez vill plocka in Tom Heaton, dessutom står Joe Hart i princip ledig efter att låneavtalet med Torino går ut. Pep Guardiola lär inte vilja ha tillbaks Hart i City-elvan och de italienska klubbarna kan inte mäta sig med Premier League-klubbarna ekonomiskt.



ÖVRIGT



Tim Krul

Positivt är att kulturbäraren har spelat fotboll den här säsongen, vad man förstått med ickeövertygande resultat. Hur mycket det än smärtar så får man antagligen börja konstatera att man har sett Krul i Newcastles målvaktströja för sista gången. Har kontrakt till 2018.



Freddie Woodman

Woodmans utvecklingspil pekar uppåt till skillnad från Kruls. Lånades ut till Kilmarnock tillsammans med Sean Longstaff och Callum Roberts. Ungtupparna hämtades in av förre Newcastle-spelaren Lee Clark som hade ett gott öga och god kunskap om talangerna. Clark blev sedermera sparkad och ersattes av Lee McCulloch. Woodman har däremot bjudit på fina räddningar även under McCulloch. Spelade säsongens första halva i Newcastles juniorlag, och säsongens andra halva seniorfotboll med Kilmarnock.



Paul Woolston verkar vara Newcastles mest lovande ungdomsmålvakt efter Woodman. Woolston vaktar stolparna för U23-laget och konkurrerar främst med Ben Smith och Brendan Pearson där. I U18-truppen värvades en finsk juniorlandslagsman in mellan stolparna efter provspel. Otto Huhtanen är namnet, och han konkurrerar främst med Nathan Harker.



FÖRSVARARE



DeAndre Yedlin

Har stått för många goda insatser den här säsongen. Har varit en frisk fläkt framåt och generellt överraskande bra defensivt. Väldigt nyttig att ha i defensiv synvinkel på offensiva fasta, då Yedlin kan springa ikapp vem som helst med sin löpförmåga. Har även stått för många avgörande blockeringar i defensivt straffområde. Koopererar bra med Ritchie då skotten gillar att vika inåt i banan. I nuläget förstaval på högerbacksplatsen.

Betyg: 7/10



Vurnon Anita

Börjar bli en av veteranerna i Newcastle då han befunnit sig i klubben i fem år. Var åtminstone i säsongsinledningen Benitez favoritadjunkt, då holländaren är mångsidig och förstår sig på taktiska direktiv. Bjöd på några goda högerbacksingripanden förra säsongen, och fick därmed chansen som högerback även den här säsongen. Inledde som högermittfältare vilket var ett stort misslyckande. Anita är skicklig när Newcastle etablerar anfall och han får tid på sig. Duktig på att servera progressiva passningar i sista tredjedelen, men har i övrigt inga påtagliga styrkor.

Betyg: 5/10

Framtid: Anita är en av de få spelarna som har utgående kontrakt i truppen. Det har varit heta diskussioner om huruvida Newcastle borde förlänga med sin trotjänare. Min åsikt? Nej.



Jesús Gaméz

Lite av en prestigevärvning från Atletico Madrid inför säsongen. Har varit Newcastles största flopp. Har dragits med mycket skavanker. Alltid småskadad, ur form, eller för dålig. Märklig värvning som den klassiska Newcastle-styrelsen troligen inte gillar. Gjorde det dock bra i cupen, men har endast synts till i ligan vid fem tillfällen.

Betyg: 2/10

Framtid: Har kontrakt till 2018. Hoppas innerligt han kan rehabilitera sig ordentligt från skavankerna och kämpa sig till en plats i Benitez startelva. Bör ju vara en stark konkurrent på både vänster- och högerbacksplatsen, då han hanterar båda positionerna.



Jamie Sterry

Har blivit någorlunda bortglömd. Befann sig på lån i Coventry den första halvan av säsongen, och ska ha gjort det bra där enligt rapporter. Har däremot knappt fått speltid under säsongens andra halva. Fortfarande bara 21 år och en mycket lovande högerback. Gjorde det mycket bra när han väl fick chansen förra säsongen. Hade hoppats på att få ser mer av Sterry under våren. Totalt blev det två framträdanden i Championship.

Betyg: 6/10

Framtid: Har som många andra i truppen kontrakt till 2020. Newcastle visade på förtroende när man gav Sterry A-lagskontrakt förra säsongen. Däremot tveksamt om han någonsin kommer slå sig in som startspelare i Premier League.



Achraf Lazaar

Antagligen säsongens största besvikelse, tillsammans med Diamé. Diamé har ju trots allt fått chansen, det är svårt att bedöma en spelare som Lazaar som inte fått spela. Som naiv supporter var man som vanligt allt för optimistisk när Lazaar värvades från Palermo inför säsongen. En tes är att marockanen inte lärt sig språket tillräckligt fort, något Benitez ser problem med. Man har hela säsongen sagt att han håller på att acklimatisera sig. Verkar däremot ha kommit in bra i gruppen och byggt upp en bromance med DeAndre Yedlin. Ytterligare en tes är att han värvades in som potentiell wingback i ett spelsystem med fem försvarare, något som Newcastle inte använt sig av särskilt ofta den här säsongen.

Betyg: 2/10

Framtid: Håller alla tummar för att Lazaar kan lära sig språket och blomma ut till nästa säsong och få en bra försäsong i Newcastle. Har fått hoppa in som vänstermittfältare, och kanske ser Benitez Lazaar för svag defensivt för att hantera vänsterbackspositionen.



Massadio Haïdara

Inledde säsongen som vanligt – skadad. Franssenegalesen har återigen haft en säsong präglad av skador, men har efter flera infernaliska skadedrabbade år tillfrisknat och blivit redo för spel. Det blev däremot inget varken inhopp eller start i ligan för Haidara. Spelades som en av tre mittbackar i en fembackslinje i cupen utan att ha gjort något väsen från sig. Har kontrakt som går ut 2018, nästa säsong blir troligtvis fransmannens sista, om han och klubben går skilda vägar redan i sommar.

Betyg: 2/10

Framtid: Kommer troligen få göra ett par cupframträdanden nästa säsong och tre stycken ligainhopp, för att sedermera tvingas lämna i slutet på nästa säsong, förutsatt att han stannar.



Paul Dummett

Vad det verkar ohotad etta på vänsterbacksplatsen. Fotboll är en weakest link sport, och marginalerna är så pass små så att fotboll ofta avgörs på de platserna där det är svårt att hitta habila spelare, på ytterbacksplatserna. Vi vet alltid vad vi får av Dummett, och en av de sakerna är ett handikapp varje gång vi ska anfalla på vänsterkanten. Vikten av en bra offensivt vänsterback är brutalt underskattad i dagens fotboll i och med att de allra flesta lagen spelar med en kreativ vänsterytter som ska söka sig inåt i banan, så krävs det att man har en vänsterback som håller bredden på vänsterkanten och kan slå precisa inlägg därifrån. Det kan inte Paul Dummett. Defensivt har han goda egenskaper. Fuskar aldrig, står sällan fel i sin position, är skapligt snabb. Men tekniken och tillslaget har inte Paul, och på sikt kan det inte vara något vi ska behöva nöja oss med.

Betyg: 5/10

Framtid: Har spännande nog bara kontrakt till 2018, men visst fasiken känns det som att man kommer stå där i april nästa år med en skinande Paul Dummett, som glatt tillkännager att han har kritat på ett femårskontrakt i Newcastle. Troligen etta på vänsterbacksplatsen nästa säsong.



Curtis Good

Det måste få ett slut nu. Har varit i Newcastle i fem(!) år och värvades in till Newcastle som en hoppfull framtidsspelare. Tyvärr har australierns sejour i klubben kantats av operationer, och har den här säsongen spelat fotboll för första gången efter en höftoperation och lång rehabiliteringsperiod därefter. Har dessutom plötsligt blivit 24 år. Har kontrakt ett år till.

Betyg: 1/10

Framtid: Nej.



Grant Hanley

Det blev en utdragen kamp för att få Grant Hanleys underskrift klar inför säsongen. Blackburns ägarfamilj Venky’s kommer sälja när de får möjligheten, och när Newcastle pytsade fram dryga fem miljoner pund för den skotska landslagsmannen så fanns det inget att tveka på från Blackburns sida. Har varierat mellan läktarplats, till bänkplats, till startplats den här säsongen. Inledde uselt men spelade upp sig efter några matcher. En duglig Championship-mittback på sin höjd. En väldigt kortsiktig värvning av Benitez, då han troligen inte kommer ha användning av Hanley nästa år. Särskilt inte med tanke på att Benitez främsta prioritet i sommarfönstret är en mittback med ledaregenskaper. Har ett femårskontrakt som sträcker sig till 2021.

Betyg: 4/10

Framtid: Newcastle har återigen mer eller mindre förstört en spelare med ett allt för långt kontrakt. Kommer inte vara en startspelare nästa säsong. Möjligen lyckas Benitez få tillbaks pengarna för skotten i sommar, då flera Championship-klubbar växer sig starkare ekonomiskt.



Chancel Mbemba

Har haft en brokig säsong. Mbemba var tillsammans med Rob Elliot Newcastles mest jämna spelare den föregående säsongen, förutom vissa av nyförvärven som kom in i januari. Hamnade tidigt i Benitez frysbox efter en dålig match mot Wolves på hösten och kom inte tillbaka förrän otroligt sent inpå säsongen. Har pratats mycket om ifall Mbemba är en dålig Championship-spelare, men en bra Premier League-spelare. Det låter bisarrt, men med eftertanke är det ingen omöjlighet att så är fallet. Championship gynnar spelare som Ciaran Clark, vaken på små ytor, beslutsamhet och krigarinställning. Mbemba är bättre på större ytor, är duktig på att försvara en-mot-en och har en fin passningsfot. Efterlystes som innermittfältare, då kongolesen spelade just detta i de afrikanska mästerskapen.

Betyg: 3/10

Framtid: Kommer förhoppningsvis stanna kvar i sommar och sedermera kriga sig till en plats i startelvan. Har visat förut att han håller i Premier League. Man ska dock ha i beaktning att Benitez använt Mbemba sparsamt, och möjligen är det så enkelt att Benitez inte föredrar Mbemba.



Ciaran Clark

Newcastles bästa försvarare 2016/17. Ett nyförvärv i mängden, som sågs som en signifikativ Benitez-rekrytering. Kan spela både som defensiv mittfältare, mittback, samt vänsterback. Benitez gillar sina mångsidiga spelare och Clark sågs antagligen inte som startspelare inför säsongen, men vad han har överraskat. Ingen hade några förhoppningar på Clark, men han har konsekvent gjort vitala glidtacklingar, blockeringar och rensningar. Årets överraskning.

Betyg: 8/10

Framtid: En mycket bra Championship-mittback, men i Premier League? Tveksamt. Clark har mycket att bevisa nästa säsong.



Jammal Lascelles

En spelare som leder med exempel. En god förebild och kapten, en bristfällig fotbollsspelare. Mittbacksparet Lascelles och Clark har varit det mest förekommande den här säsongen, och med facit i hand så har det ju uppenbarligen varit tillräckligt bra. Lascelles har enorm potential, och det borde inte vara svårt att få den att blomma ut. Han har god passningsfot, är fysiskt stark, och en bra huvudspelare, dels defensivt, men även offensivt. Däremot för ofta som grunderna inte sitter hos Lascelles, vilket är oroväckande ifall det skulle fortsätta så. Blev uttagen i spelarfackets ”Årets lag”, vilket lär säga något om kaptenen.

Betyg: 7/10

Framtid: Kommer få en hård konkurrenssituation kommande säsong. Är Lascelles verkligen redo för Premier League? Benitez har heller inte tvekat på att sätta Lascelles på bänken trots att han är kapten. Potentiellt nyförvärv och Mbemba känns i nuläget som den bästa Premier League-kombinationen.



Premier League-kvalitet eftersökes

Newcastles målvakter håller duglig Premier League-nivå, men när det kommer till försvaret så är det ett bottenlag i Premier League som bäst, vilket också förra säsongen utvisade. Benitez brukar däremot kunna sätta ett försvar, och jag tvivlar inte på att Newcastle kommer vara solida/defensivt balanserade, beroende på hur man ser på det, nästa säsong. En ny kvalitetsmittback verkar även Benitez eftersöka, och det hittar han inte i någon obskyr reabutik. Det är fram med sekinerna som gäller. Dessutom måste de nyförvärven som kom inför säsongen förvaltas. Att Newcastle skulle köpa en ersättare till Paul Dummett i sommar vore ett annat sätt att säga att man själva har misslyckats. Vad är det som talar för att man skulle hitta en ersättare till Dummett den här gången, som man inte gjorde förra sommaren? Det har dessutom i dagarna ryktats om att Newcastle kommer leta efter spelare med 12 månader kvar på kontraktet eller mindre i sommar. En välbeprövad metod, men kraven i Newcastle ska kunna vara större. I år vill jag ha in kvalitetsvärvningar istället för kvantitetsvärvningar.

2017-05-11 06:00:00

